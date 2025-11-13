Dentro de la revancha entre Benn y Eubank Jr

HORAS después de que se enfrentaron en el ring de boxeo por primera vez, en abril de este año, un magullado Conor Benn dijo del vencedor Chris Eubank Junior: “Quiero mi venganza”.

Si esto suena como algo sacado de una disputa sangrienta entre la mafia, la rivalidad Benn-Eubank es quizás el equivalente deportivo.

Ahora, 35 años después de que sus legendarios padres boxeadores se enfrentaran brutalmente en el primero de sus dos enfrentamientos principales, Conor, de 29 años, y Chris Junior, de 36, se enfrentarán mañana en su segundo enfrentamiento, ante 67.000 fanáticos de las peleas.

Incubado durante años de odio, el marcador hasta ahora entre las dos familias es 2-0 para los Eubanks, con un empate, y este fin de semana no habrá títulos mundiales en juego, sólo el precioso honor familiar.

Entonces, ¿por qué tanta amargura ha persistido a lo largo de las décadas?

Todo empezó el 18 de noviembre de 1990.

Margaret Thatcher era entonces Primera Ministra, poca gente tenía teléfonos móviles y Ghost, protagonizada por Patrick Swayze, era la número uno del cine.

En el ring del Centro Nacional de Exposiciones de Birmingham estaban Nigel “The Dark Destroyer” Benn y Chris “Simply The Best” Eubank.

El explosivo Benn, que entonces tenía 26 años, era campeón mundial de peso mediano de la OMB y uno de los favoritos de los fanáticos.

Eubank, de 24 años, era el advenedizo acicalado y extravagante.

La habitual charla basura antes de una gran pelea parecía tener un tono genuinamente malicioso.

Eubank, un bebedor de Earl Grey, a quien le gustaba citar al filósofo Friedrich Nietzsche, dijo de Benn: “Este hombre me parece intolerable. No tiene clase”.

Al comparar a los dos luchadores, Eubank bromeó: “Es como dos mentes que están a kilómetros de distancia: un cerebro callejero y un cerebro social”.

Porsche y Cadillacs

Benn, por su parte, declaró: “Yo personalmente lo odio”.

Cuando Eubank dijo que Benn “terminaría trabajando en un club nocturno”, se desató el infierno.

Benn, un exsoldado que sirvió en el Norte Irlandarespondió: “Te mataré”.

No es de extrañar, entonces, que la pelea fuera tan furiosa.

Incluso mientras Eubank caminaba hacia el ring, escuchando The Best de Tina Turner, le esperaba una sorpresa cuando la melodía cortó en un acto de sabotaje diseñado para perturbarlo.

Continuó su camino, entre la multitud vitoreando, y saltó las cuerdas del ring.

Pero inmediatamente después de la campana, se lanzó hacia un lado antes de girarse y golpear a Benn en un intento fallido de nocaut temprano.

En el cuarto asalto, Eubank recibió un gancho y se mordió la lengua.

Pero, tragando sangre para evitar una parada, se recuperó con una serie de golpes importantes que, al final del quinto, habían cerrado el ojo hinchado de Benn.

Luego, Eubank cayó en el suelo en el octavo.

Le dijo al árbitro que se había resbalado, pero le dieron una cuenta de ocho antes de que la pelea continuara.

En el noveno, Benn volvió a mandar a la lona a Eubank, con un gancho de izquierda.

Pero se recuperó rápidamente y desató una ráfaga de golpes tan furiosos que el árbitro finalmente dio por terminada la pelea.

Escribiendo en el boxeo NoticiasEl respetado periodista Harry Mullan lo aclamó como “la competencia más emocionante que jamás haya visto en un ring británico”.

Eubank diría de las secuelas: “Oricé sangre durante dos o tres días”.

El público exigió una revancha pero tuvo que esperar hasta el 9 de octubre de 1993, para lo que fue anunciado como el Día del Juicio Final.

Más de 42.000 hacinados en Manchester unidos Old Trafford estadio, y esta vez la entrada de Eubank transcurrió sin problemas.

Había verdadera antipatía y mala voluntad allí. ¡Pero qué peleas, qué peleas!

El ex campeón mundial irlandés Barry McGuigan sobre las peleas de padres

Mientras saltaba las cuerdas, la “voz del boxeo” de ITV, Reg Gutteridge, dijo a los espectadores: “El ego ha aterrizado”.

El odio permaneció pero la pelea no fue tan brutal como la primera.

¿Cómo pudo haber sido?

Al comenzar la ronda final, ambos hombres sabían que tenían que dar un paso adelante para ganar la competencia, y se enfrentaron cara a cara con golpes contundentes.

En la campana final, Gutteridge describió a la pareja como “magníficos guerreros” y la pelea fue declarada empate.

Una tercera pelea, en Wembley Estadio, se discutió pero nunca se materializó.

El ex campeón mundial irlandés Barry McGuigan dijo sobre la rivalidad: “Había verdadera antipatía y mala voluntad allí.

“¡Pero qué peleas, qué peleas!”

Tres décadas después, la hostilidad había pasado a sus hijos.

Pero, ¿qué atrajo a Conor y Chris Junior a la brutalidad del ring, después de que ambos se hicieron ricos?

Conor pasó la mayor parte de su infancia en una mansión cerrada de ocho habitaciones en Mallorca con Porsche y Cadillacs en el camino de entrada.

Dijo: “Tenía un jacuzzi en mi habitación y mi propio balcón con vista al mar.

“Viví una vida muy bendecida”.

Todo fue pagado por los días de gloria de su padre, que ahora tiene 61 años, en el ring.

Pero Nigel, que se convirtió en cristiano nacido de nuevo después de una vida de drogasbebida, mujeres y fiestas—trató de persuadir a su hijo de no boxear.

“Mi papá no quería que peleara. Dijo: ‘No hay luchas en tu vida. ¿Por qué encontrarlas?'”

Pero después de una etapa problemática en su adolescencia, criticando una educación estrictamente religiosa, vio a su padre como un modelo a seguir y lo siguió al ring.

Conor, padre de dos hijos, dijo: “Si puedo ser la mitad de hombre que mi padre, seré muy feliz”.

Mientras tanto, Chris Junior, cuya novia secreta desde hace mucho tiempo está esperando gemelos, también tuvo una infancia mimada gracias a su padre, que ahora tiene 58 años.

Pero criado en Brighton, durante años desconoció las hazañas deportivas de su padre.

Le dijo a la BBC de este año. documental Los Eubanks: De tal palo, tal hijo: “Los niños solían acercarse a mí, ‘Oh, tu papá es el boxeador famoso’.

“Yo estaba como, ‘Sí’, pero realmente no sabía lo que eso significaba. No me permitían ver sus peleas.

“No fue hasta que tenía diez u once años cuando fui a dormir a casa de un amigo, estaba revisando sus cintas VHS y mi padre y Nigel Benn estaban en el frente de una.

“Lo introduje y esa fue mi presentación”.

La rivalidad Eubank-Benn inspiró a Chris Junior a dedicarse al deporte después de dos años de suplicarle a su padre.

Chris Senior le advirtió que estaba “caminando hacia el infierno”.

Pero entrenó a su hijo para lograr una serie de victorias profesionales.

Después de perder una pelea en 2019, Junior decidió “ser mi propio hombre”, sin su padre como entrenador.

Chris Senior reveló más tarde: “Me sentí herido, profundamente, profundamente, profundamente”.

Entonces estalló la rivalidad de la siguiente generación entre Benn y Eubank.

Pero debido a que se enfrentarían en el O2 Arena de Londres el 8 de octubre de 2022, la primera pelea de Conor y Chris Junior fue cancelada apenas tres días antes, después de que se revelara que Conor había dado positivo en dos pruebas de drogas.

Cuarenta huevos por semana

Dio positivo por trazas de clomifeno.

Por lo general, se usa para tratar la infertilidad en las mujeres, pero también puede aumentar la testosterona en los hombres cuando se toma como pastilla diaria y usarse para mejorar el rendimiento.

Benn protestó por su inocencia y libró una batalla de dos años con las autoridades antidopaje para limpiar su nombre.

En declaraciones a The Sun, admitió haber comido “entre 35 y 40 huevos por semana” y creía que eso o la “contaminación” explicaban las pruebas fallidas.

Los huevos se tratan con clomifeno, que puede dejar residuos en las yemas.

El Consejo Mundial de Boxeo aceptó un “consumo muy elevado de huevos” como “una explicación razonable” para las pruebas fallidas.

La pelea entre Benn y Eubank había vuelto y estaba fijada para el 26 de abril de este año en Tottenham Hotspur Estadio.

Nunca me ha gustado. Es arrogante, muy frío, muy torpe.

Conor sobre Chris Jr.

Luego, en una conferencia de prensa en febrero, se desató el infierno.

La charla basura incluyó a Conor diciendo que “dejaría inconsciente” a Chris Junior.

El padre de Conor estuvo presente, pero Chris Senior se mantuvo alejado, lo que llevó a Conor a incitar a su oponente diciendo “ni siquiera le agrada a su padre”.

Chris Junior luego arrojó un huevo en la cara de Conor y el padre de Conor lo agarró por el cuello antes de que interviniera la seguridad.

Chris Junior publicó más tarde: “Aparentemente, la contaminación de los huevos fue la razón por la que sus pruebas de drogas dieron positivo.

“Así que lo contaminé con un huevo”.

Pero Chris padre, poco divertido, dijo: “Junior, estás aplastando un huevo contra la cara de este tipo.

“¿Te enseñé eso?

“Eso es vergonzoso”.

Conor, cuya esposa Victoria es modelo, diría de su oponente: “Nunca me ha gustado.

“Es arrogante, muy frío, muy torpe.

“Tal vez ambos tenemos un resentimiento porque nos llaman niños nepo, pero aparte de eso, no tenemos nada en común”.

El día de la pelea, Chris Senior se presentó en primera fila para ver a su hijo y, en otro thriller de Benn-Eubank, la pelea duró 12 asaltos completos, antes de que los tres jueces le otorgaran la pelea a Chris Junior.

Pero después lo llevaron al hospital con una deshidratación grave y su padre pasó “dos noches y tres días” a su lado.

Junior recordó: “Habíamos estado separados durante cuatro años y cuando vi eso supe: ‘Está bien, él todavía me ama'”.

Mientras tanto, el padre de Conor le dijo a su hijo después: “Perdiste, ahora tienes que ir y arreglarlo”.

Su oportunidad de venganza llega mañana en una revancha en el foso de los osos, una vez más en el estadio Tottenham Hotspur, mientras la gran rivalidad familiar no resuelta del boxeo da su último giro.