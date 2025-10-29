Dentro del imposible ascenso de Will Klein a héroe de la Serie Mundial de los Dodgers

Se te perdonará por no recordar el intercambio.

El 2 de junio de este año, los Dodgers necesitaban ayuda para lanzar. En ese momento, su rotación había sido devastada por las lesiones y su bullpen estaba sobrecargado de trabajo y con poca profundidad. Así, la mañana después de que sus relevistas sufrieran mayores cargas tras una breve apertura de Yoshinobu Yamamoto contra los Yankees de Nueva York, los Dodgers salieron y agregaron a un lanzador poco conocido en un acuerdo con los Marineros de Seattle.

La historia del origen de Will Klein había comenzado silenciosamente.

Casi cinco meses antes de convertirse en un héroe de la Serie Mundial para los Dodgers, lanzando cuatro entradas milagrosamente en blanco en su victoria de 18 entradas en el Juego 3 sobre los Azulejos de Toronto el lunes por la noche, Klein se unió a la organización como una cara en gran medida anónima, adquirida a cambio de su compañero relevista Joe Jacques en el tipo de transacción de profundidad que los Dodgers hacen docenas en el transcurso de cada temporada.

En ese momento, ni siquiera Klein podría haber previsto el giro estelar en su futuro.

Tuvo una efectividad de por vida superior a 5.00 en las ligas menores. Había tenido problemas en la acción limitada de las Grandes Ligas en 2024, luchando contra un control deficiente y permitiendo nueve carreras en ocho salidas. Ya había cambiado de organización tres veces y los Marineros lo designaron para asignación el día anterior.

“Me desperté con una llamada telefónica perdida y un mensaje de texto a las 9 am”, recordó Klein el martes. “Descubrí que estaba en DFA. Entonces estaba muy bajo”.

Ahora, en el tipo de giro fortuito que sólo octubre puede crear, Klein ha grabado su nombre en la tradición de la Serie Mundial.

“No creo que eso se establezca por mucho tiempo”, dijo.

Como el último hombre en pie en el bullpen de los Dodgers en el Juego 3, Klein lanzó más que nunca como profesional, realizando 72 lanzamientos para evitar que el equipo pusiera a un jugador de posición en el montículo.

Después, sus compañeros de equipo lo acosaron después del jonrón de Freddie Freeman, luego lo saludaron en la casa club con un apretón de manos y un “buen trabajo” logrado por el ícono del lanzador de los Dodgers, Sandy Koufax.

Tenía 500 mensajes perdidos en su teléfono cuando terminó el juego. Obtuvo 500 más mientras intentaba responder a todos el martes por la mañana. Su escuela secundaria en Indiana, dijo, incluso había colgado una foto suya en un pasillo.

“Me desperté esta mañana todavía sin sentir que había sucedido lo de anoche”, dijo en una conferencia de prensa previa al Juego 4. “Fue una experiencia extracorporal”.

Klein, un derecho de 25 años de espesa barba y originario de Bloomington, Indiana, el camino de Klein hacia el maratón de entradas extra del lunes difícilmente podría haber sido más tortuoso.

En la escuela secundaria, fue principalmente un receptor, hasta que una fractura en el pulgar lo impulsó a concentrarse en el lanzamiento. Cuando lo reclutaron en el este de Illinois para ir a la universidad, sus puntajes en el ACT (obtuvo un 34) ayudaron casi tanto como su talento natural con el brazo.

El lanzador de los Dodgers, Will Klein, también lanzó en la octava entrada del Juego 1 en Toronto, sin permitir carreras. (Robert Gauthier / Los Ángeles Times)

“Soy muy aficionado a lo académico”, dijo el entrenador del este de Illinois, Jason Anderson, por teléfono el martes. “Si puedes entender la clase de ciencias, puedes descubrir cómo lanzar un control deslizante”.

Anderson no se equivocó. Aunque Klein inicialmente estaba crudo en el montículo, registrando una efectividad de 5.74 en sus dos primeras temporadas universitarias, trabajó incansablemente para mejorar su velocidad, aprendiendo cómo aprovechar el poder que generaba con su estructura de extremidades largas y 6 pies 5 pulgadas.

A medida que su bola rápida avanzaba hacia los tres dígitos, comenzó a llamar la atención de los cazatalentos de la MLB. Aunque la temporada junior de Klein en 2020 se vio truncada después de cuatro salidas por la pandemia de COVID-19, había mostrado suficiente promesa en las ligas universitarias de verano de antemano como para ser seleccionado en la quinta y última ronda de ese año por los Kansas City Royals.

El ascenso de Klein a las ligas mayores a partir de ahí no fue lineal. Su pobre dominio (promedió casi siete bases por bolas cada nueve entradas en sus primeros tres años en las ligas menores) lo obstaculizó incluso mientras ascendía en la escala organizativa de los Reales.

Klein llegó a las Grandes Ligas el año pasado, pero hizo sólo cuatro apariciones antes de ser incluido en un acuerdo comercial con los Oakland Athletics en la fecha límite de cambios. El invierno pasado, después de terminar la campaña de 2024 con una efectividad de 11.05, fue traspasado nuevamente a los Marineros.

¿La devolución en ese paquete? “Otras consideraciones”, según el registro de transacciones de la MLB.

“Toda su carrera ha sido [full of] desafíos”, dijo Anderson. “Realmente sólo necesitaba algo de tiempo y alguien que creyera en él”.

Con los Dodgers, eso es exactamente lo que encontró.

Mucho antes de su llegada, Klein tenía admiradores en la organización. El director de pitcheo del club, Rob Hill, quedó inmediatamente impresionado por su alto rendimiento y su bola curva de alrededor de 80 mph cuando vio por primera vez a Klein lanzar en juegos de backfield de ligas menores durante los entrenamientos de primavera en 2021 y 2022.

“Recuerdo vívidamente sus salidas contra nosotros en los entrenamientos de primavera”, dijo Hill. “Estaba caminando y preguntando a la gente: ‘¿Quién es este tipo?’ Esa fue mi primera presentación con él”.

Después de ser transferido a los Dodgers, Klein fue enviado a Oklahoma City triple A para trabajar bajo la tutela de los entrenadores de lanzadores de ligas menores Ryan Dennick y David Anderson. Allí empezó a perfeccionar su planteamiento y a confiar más en su arsenal de alto octanaje en la zona. En 22 ⅔ entradas, ponchó a 44 bateadores.

“[He was] “Nunca faltan cosas”, dijo Anderson al locutor del equipo de OKC al final de la temporada. “Simplemente se trataba de acceder a la zona y forzar la acción”.

Durante cuatro períodos en el roster de la MLB durante la segunda mitad del año, durante los cuales registró una efectividad de 2.35 en 14 salidas, Klein también trabajó con los entrenadores de lanzadores de las Grandes Ligas, Mark Prior y Connor McGuiness, para desarrollar un barrendero que le diera un tercer lanzamiento de suma importancia.

“Creo que nuestros entrenadores han hecho un trabajo fantástico al limpiar el lanzamiento, desafiándolo a estar en la zona de bateo, trabajando en un slider”, dijo el manager Dave Roberts. “Es un gran joven. Y es una de esas cosas que realmente no sabes hasta que arrojas a alguien al fuego”.

Los Dodgers no hicieron eso inicialmente en octubre, enviando a Klein al llamado campamento de “mantenerse caliente” en Arizona durante las primeras tres rondas de los playoffs.

Pero mientras Klein estuvo allí, Hill dijo que “era muy notable lo concentrado que estaba” durante las sesiones quincenales de práctica de bateo en vivo, con el lanzador “consistentemente pidiendo comentarios y tratando de continuar asegurándose de que sus cosas estuvieran listas”.

Durante la semana libre del equipo antes de la Serie Mundial, Klein fue enviado a Los Ángeles para realizar más turnos al bate en vivo contra sus bateadores de Grandes Ligas. Rápidamente impresionó una vez más, ayudándose a avanzar más en la consideración del roster del Clásico de Otoño mientras el equipo contemplaba maneras de reorganizar el bullpen.

Aún así, cuando Klein se enteró de que en realidad estaría activo para la Serie Mundial, reconoció que fue una sorpresa.

“Simplemente voy a salir”, se dijo, “y hacer lo que pueda para ayudar a todos estos muchachos que han trabajado duro”.

Después de defenderse en una entrada sin anotaciones en una derrota por paliza en el Juego 1 ante los Azulejos, Klein comenzó a sentir que se avecinaba otra oportunidad a medida que el juego del lunes se prolongaba hasta bien entrada la noche.

“Me di cuenta de que, cuando miré a mi alrededor en el bullpen y mi nombre era el único que seguía ahí, simplemente iba a [keep pitching] hasta que no pude”, se rió.

Cada vez que regresaba al dugout entre entradas, le decía al cuerpo técnico que estaba listo para seguir adelante.

“A nadie más le va a importar que mis piernas estén cansadas en este momento”, dijo. “Simplemente encontré en mí la capacidad de hacer un lanzamiento más y luego hacer otro después de ese”.

De vuelta en Illinois, Anderson era como todos los demás del pasado de Klein. Asombrado por lo profundo que logró cavar en el montículo. Conmovidos por un momento que ellos, al igual que él, nunca podrían haber previsto o imaginado.

“Todo en él (su mentalidad, su ética de trabajo, sus obstáculos, su camino) era como si estuviera destinado a estar en ese campo en ese momento”, dijo Anderson. “Ese es uno de los mejores juegos de béisbol de la historia”.

Y, contra todo pronóstico, fue Klein quien dejó quizás su huella más heroica.