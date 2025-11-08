Home Deportes Desamor por el fallecimiento de la portera Mia Hamant con tan solo...

Desamor por el fallecimiento de la portera Mia Hamant con tan solo 21 años

Enrique Salazar
LA PORTERA Mia Hamant falleció con tan solo 21 años tras perder la batalla por su salud.

Los homenajes llegaron a la estrella de la Universidad de Washington que se destacó en el fútbol universitario.

La portera del Washington Mia Hamant murió a los 21 añosCrédito: AP
Perdió su batalla contra el cáncer después de que le diagnosticaran a principios de este año.Crédito: Instagram @mia_hamant

A Hamant le diagnosticaron cáncer de riñón en etapa 4 en abril.

Y su triste muerte fue confirmada por su universidad esta semana.

“Mia era el corazón de nuestro programa”, dijo la entrenadora del equipo Nicole Van Dyke en un comunicado.

“Alguien que animó a todos los que la rodeaban con su alegría, coraje y amabilidad.

“Incluso en los momentos más difíciles, mostró un espíritu inquebrantable que inspiraba a sus compañeros y entrenadores todos los días.

“Mia nos hizo a todos mejores personas.

“Su impacto se sentirá en este programa y en todas nuestras vidas para siempre”.

Hamant comenzó el tratamiento de quimioterapia en abril.

Durante su tercer año, ayudó a los Washington Huskies a llegar a las semifinales del torneo Big Ten.

Según ESPN, tuvo el tercer promedio más bajo de goles permitidos en una sola temporada en la historia del programa.

Hamant se vio obligada a perderse su último año debido a su diagnóstico de cáncer.

El director atlético de la Universidad de Washington, Pat Chun, dijo: “La Universidad de Washington lamenta la desgarradora pérdida de Mia Hamant, cuya fuerza, amabilidad y espíritu conmovieron a todos los que la rodeaban.

“Mia encarna todo lo que esperamos de un estudiante-atleta de Husky: perseverancia, gracia y un compromiso inquebrantable con sus compañeros de equipo y la comunidad.

“Su notable coraje ante la adversidad y el legado que deja inspirarán para siempre a la familia de la Universidad de Washington”.

Un artículo en el sitio web de la escuela también envió pensamientos y oraciones a sus padres Candice y Kevin, así como a su familia, compañeros de equipo y entrenador.

Hamant ayudó a su equipo a llegar a las semifinales del torneo Big Ten en su tercer año.Crédito: AP
Su escuela quedó desconsolada cuando los tributos inundaronCrédito: AP
La joven de 21 años “inspiró a todos con su fuerza y ​​espíritu”Crédito: Instagram @mia_hamant

También planean honrar a Mia con un homenaje o celebración de la vida.

Los detalles se compartirán en una fecha posterior.

La declaración decía: “El legado y el espíritu de Mia siempre seguirán siendo parte de la Universidad de Washington.

“Su corazón, su altruismo y su resiliencia inspiraron a todos. El coraje, el optimismo y la gracia de Mia tocaron las vidas de toda la comunidad de Husky.

“Ella siempre servirá como inspiración para todos aquellos cuyas vidas ella pudo tocar”.



