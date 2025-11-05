Destiny Udogie del Tottenham nombrado estrella de la Premier League de £ 60 millones ‘amenazado con un arma en una concurrida calle de Londres por un agente’

Destiny Udogie, del TOTTENHAM, ha sido nombrado como el futbolista de la Premier League que supuestamente fue amenazado con un arma por su agente.

Como se informó por primera vez en The Sun, el as valorado en £60 millones fue atacado mientras caminaba con un amigo en una concurrida calle de Londres.

Un portavoz del Tottenham Hotspur ha dicho ahora: “Hemos brindado apoyo a Destiny y su familia desde el incidente y continuaremos haciéndolo.

“Dado que se trata de un asunto legal, no podemos hacer más comentarios”.

La policía arrestó al agente, de 31 años, después de una supuesta pelea con Udogie y un miembro de la familia en una calle muy transitada el 6 de septiembre.

Se entiende que el enfrentamiento se desató después de que el jugador decidiera dejar de trabajar con el agente, según informó Telegraph Sport.

La policía fue llamada al lugar poco después de las 23:00 horas y el agente fue detenido en su domicilio el 8 de septiembre.

El sospechoso también está bajo investigación por presuntos chantajes y amenazas contra el amigo del futbolista.

La Policía Metropolitana dijo en un comunicado: “La policía fue llamada a las 23.14 horas del sábado 6 de septiembre para informar que un hombre de unos veinte años había sido amenazado con un arma de fuego en Cockfosters Parade, Barnet.

“Los agentes hablaron con la víctima y durante el curso de su investigación también se informó que otro hombre de unos veinte años también había sido chantajeado y amenazado por el mismo individuo.

“No se reportaron heridos en ninguno de los incidentes.

“Un hombre de 31 años fue detenido el lunes 8 de septiembre bajo sospecha de tenencia dolosa de armas de fuego, chantaje y conducción sin licencia.

“Ha sido puesto en libertad bajo fianza mientras continúan las investigaciones”.

Una fuente dijo anteriormente: “Este fue un incidente aterrador que ha conmocionado el aspecto comercial del fútbol.

“Es comprensible que el jugador se sintiera conmocionado: que te amenacen con un arma es impactante.

“Lo informó de inmediato. Era lo correcto por su seguridad.

“Ha recibido el apoyo de sus amigos y del club y todos esperan que eso no afecte sus actuaciones.

“Pero habrá serias preguntas sobre por qué sucedió esto, que la policía ahora está tratando de responder”.

A pesar del supuesto calvario, Udogie fue titular en el Tottenham en Partido de la Liga de Campeones del martes por la noche contra Copenhague.

También jugó para los Spurs una semana después del incidente contra el West Ham United.

Udogie se mudó al Tottenham por alrededor de £ 17,6 millones procedente del Udinese en 2022, donde había disputado 12 partidos con el equipo italiano.