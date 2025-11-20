Devin Haney superó los demonios de la pesadilla de Ryan García para convertirse en un luchador mentalmente más fuerte antes de la pelea con Brian Norman.

DEVIN HANEY superó los demonios que surgieron de su pesadilla con Ryan García para regresar como un luchador mentalmente más duro.

Haney cayó tres veces, poniéndose de pie valientemente para ver la campana final, antes de perder inicialmente por decisión ante García en abril de 2024.

Pero el espectáculo de terror de Haney en Nueva York pronto se convirtió en un escándalo de dopaje después de que García dio positivo por ostarina, conocida por aumentar la testosterona.

García hizo una prueba limpia antes de la pelea, pero se descubrió que tenía la sustancia prohibida en su sistema en muestras tomadas el día de la pelea y 24 horas antes.

La derrota de Haney fue descartada, pero aún quedan dudas después de que fue dominado y derribado a pesar de la posterior infracción de dopaje.

El estadounidense, que se enfrenta a Brian Norman Jr el sábado en vivo por DAZN PPV, regresó en mayo y realizó una exhibición cautelosa para vencer al ex campeón mundial José Ramírez por puntos.

Pero cinco meses después –y ahora sin necesidad de eludir preguntas sobre su forma de pensar– Haney dice que la terrible experiencia contra García fue una bendición disfrazada.

Le dijo a SunSport: “No me sentí más nervioso.

“De hecho, me sentí un poco más relajado porque en una pelea, es el miedo a lo desconocido, así que vemos lo que podría pasar, lo peor que podría haber pasado, sucedió en la pelea con Ryan.

“Y me hizo más fuerte mental y físicamente, y demostró que puedo recibir un golpe, incluso con un tipo que toma sustancias para mejorar el rendimiento, levantarme y seguir peleando.

“Así que le mostré al perro cualquier signo de interrogación y lo respondí. Así que entré a la pelea con Ramírez con confianza, sabiendo que si llegaba a ese punto, sería puesto a prueba en batalla”.

Haney se convirtió en campeón mundial de peso ligero con solo 21 años y, dos años más tarde, gobernó la división de 135 libras con cinturones indiscutibles a su nombre.

También reinó con el título del CMB de 140 libras antes de subir a 147 libras para desafiar el cinturón invicto de la OMB de Norman.

Haney se ha convertido en la estrella del boxeo y está dispuesto a arriesgar su récord contra los mejores oponentes del mundo.

Sin embargo, enfrenta duras críticas mientras rivales controvertidos como García, de 26 años, reciben el amor menos merecido de los fanáticos del deporte, a menudo volubles.

Pero Haney, de 26 años, no se molestó, respondió: “Creo que recibiré el crédito que merezco.

“Para esta pelea, calificaron a Norman como el mejor tipo de la división, lo cual creo que es el mejor tipo de la división, con quien aún no he peleado allí.

“Así que creo que una vez que lo derrote, me convertiré en el hombre de la división, me convertiré en el mejor perro, y eso es lo que me gusta. Quiero pelear contra los mejores peleadores del mundo.

“Quiero hacer que las mejores peleas sucedan y estoy a una pelea de ser el mejor de la división”.