Devin Haney VENCE a Brian Norman por puntos para ganar el título de peso welter de la OMB y se burla de su rival después de anotar una caída

DEVIN HANEY superó a Brian Norman para convertirse en campeón mundial y acabar con los demonios del pasado.

Haney sufrió un espectáculo de terror en Nueva York en 2024 cuando fue derribado tres veces antes de perder por decisión ante Ryan García.

Pero la derrota se convirtió más tarde en un resultado sin competencia después de que García dio positivo por ostarina, conocida por estimular el crecimiento muscular.

Entonces, a pesar de regresar invicto una vez más contra José Ramírez en mayo, las cicatrices de la paliza de Brooklyn estaban ahí para verse.

Golpeó y se movió durante 12 terribles asaltos, lo que generó temores sobre su confianza y resistencia a los golpes.

Muchos sintieron que Norman, quien dejó a Jin Sasaki con pérdida de memoria después de su salvaje KO con gancho de izquierda en junio, no estaba bien para Haney.

Vaya, les demostró que estaban equivocados.

Instruyó a Norman, en gran parte solo con su jab, durante 12 asaltos para ganar el título de peso welter de la OMB, poniendo fin a su período de 18 meses sin cinturón.

Haney salió nervioso en el primer asalto, reajustando constantemente su cabeza y sus pies, tal vez sintiendo que Norman comenzaba rápido.

Pero el campeón no lo hizo, optando por intentar superar en jab al retador, algo que resultaría ser un error fatal.

Haney dramáticamente sacó la primera sangre en el segundo asalto después de vencer a Norman para conectar un gancho de izquierda, lo que lo dejó atónito.

Y la siguiente mano derecha derribó a Norman, con Haney celebrando frente a su oponente caído.

Norman se puso de pie y tuvo que superar una avalancha de golpes de Haney, quien creía que estaba a un golpe de una noche temprana.

Norman entregó la bala al escuchar la campana y salió para el tercer disparo.

Pero Haney acompañó a Norman hacia un derechazo bellamente sincronizado, antes de acribillarlo con un golpe de pistón.

Fue el jab de Haney, el mejor golpe de su arsenal, el que marcó la diferencia durante toda la pelea.

Y un gancho de izquierda en salto y una mano derecha (una repetición de la combinación de derribo) hicieron temblar a Norman en el séptimo asalto.

Norman regresó en el último minuto de la ronda, anotando con dos ganchos de izquierda parcialmente bloqueados, antes de golpear nada más que aire en el seguimiento.

Haney controló la pelea en el octavo mediante la utilización de su jab de azote, lanzado desde la cadera, lo que dificulta ver venir.

Norman tuvo un raro vislumbre de éxito en el noveno después de romperle la cabeza a Haney con un izquierdazo.

Pero Haney siguió funcionando como de costumbre en las últimas tres rondas, dominando la acción solo con su mano delantera.

Conor Benn, recién llegado de su victoria en la revancha de peso mediano sobre Chris Eubank Jr, observó desde el ring mientras planeaba regresar a las 147 libras.

Y Haney se convirtió en campeón de tres divisiones, pero casi enfrentó un susto con tarjetas extrañamente ajustadas de 114-113, 117-110, 116-111.

Confirmó que permanecerá en el peso welter, y que su padre y su entrenador Bill elegirán a su próximo oponente.