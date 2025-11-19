‘Dios mío, ¿ella va a causar problemas?’

A LUKE LITTLER se le ha advertido que Beau Greaves “va a causar problemas” después de obtener su tarjeta PDC Tour de dos años.

La joven de 21 años es una de las estrellas en ascenso del dardo y se aseguró su lugar después de terminar en segundo lugar en la clasificación del Development Tour.

Se le ha propuesto competir con los mejores del mundo durante las temporadas 2026 y 2027 después de que su compañía gestora confirmara que jugaría en las filas profesionales en octubre.

Greaves ya apareció en el Grand Slam de Dardos e impresionó cuando estuvo cerca de derrotar al tres veces campeón mundial Michael van Gerwen.

Falló tres dardos contra el holandés antes de perder 5-4.

Greaves perdió por el mismo puntaje ante Gary Anderson porque no pudo salir de su grupo, pero aún así obtuvo mucho crédito.

Y la experta en dardos de Sky Sports, Abigail Davies, cree que “causará problemas” a las principales estrellas el próximo año y la ha recomendado para ganar títulos.

Hablando en el podcast Love The Darts, Davies dijo: “Ha cronometrado todo en su carrera hasta este punto impecablemente bien.

“He sido una de esas personas que ha dicho ‘Por favor, haz esto, participa en este torneo’, porque egoístamente quiero verla jugar tanto como sea posible porque usa bien el tablero, tiene esa acción suave como la seda.

“Cuando obtenga esa Tour Card, Dios mío, causará problemas en los eventos del Players Championship.

“La veo ganando al menos un título en el circuito profesional, realmente creo que es muy buena y no creo que corra ningún peligro de conservar su tarjeta del circuito después de dos años”.

Y su compañero presentador Chris Murphy estuvo de acuerdo con ella y le dio una propina para una futura aparición en la Premier League Darts.

Dijo: “Dije lo mismo la última vez que estuve aquí cuando le confirmaron una Tour Card. Creo que Beau Greaves estará en la Premier League, pero todavía no.

“Estoy de acuerdo con Abbi en que ganará títulos y creo que a estas alturas el año que viene tendremos una discusión mucho más seria sobre esa perspectiva”.

Greaves tiene dos victorias recientes sobre Littler en los últimos meses: la primera fue en las semifinales del Campeonato Mundial Juvenil el mes pasado.

Después de sufrir una derrota por 6-5 ante su nuevo rival, el adolescente le envió un mensaje en broma diciéndole: “¡Será mejor que no lleves esa Tour Card!”.

Más tarde dijo: “Tenía dos piernas de 10 dardos, fallé D12 por un nueve y aún así no pude ganar.

“Juego limpio para Beau Greaves, todo lo mejor en Minehead, algo de talento”.

El rival de Littler, Luke Humphries, también la respalda para lograr un gran éxito, ya que dijo: “Creo que es una jugadora increíble y se lo merece. Predigo que prosperará jugando en este deporte”.

“Creo que le irá muy bien. Si está relajada y no tiene presión sobre sus hombros, creo que estará entre las 64 mejores dentro de dos años”.