Disney incorpora Hulu + Live TV a Fubo

Walt Disney Co. dijo el miércoles que finalizó su acuerdo para adquirir una participación mayoritaria en FuboTV y rápidamente combinó su negocio Hulu + Live TV con la operación centrada en los deportes.

El sindicato crea el sexto servicio de televisión de pago más grande del país, con casi 6 millones de suscriptores nacionales.

Los términos financieros no fueron revelados.

Al igual que los competidores DirecTV, YouTube TV y Charter Spectrum, tanto Hulu + Live TV como Fubo distribuyen canales tradicionales, incluidas las emisoras ABC, CBS y los canales de cable Fox News, Bravo y ESPN.

La empresa combinada será supervisada por una junta de nueve miembros encabezada por Brad Bird, ex presidente de Walt Disney International. La empresa seguirá ofreciendo Fubo y Hulu + Live TV como servicios separados disponibles a través de sus respectivas aplicaciones.

Los planes de inversión de Disney se anunciaron en enero, después de que Fubo, mucho más pequeña, demandara a Disney y otras dos compañías de medios por sus planes de lanzar una empresa conjunta de transmisión de alto perfil, Venu Sports. Fubo argumentó que la colaboración de Disney, Fox Corp. y Warner Bros. Discovery era “un cártel deportivo”, que aplastaría su negocio.

Un juez estuvo de acuerdo basándose en preocupaciones antimonopolio, bloqueando un mayor desarrollo de Venu.

El acuerdo de Disney para adquirir el 70% de Fubo, con sede en Nueva York, puso fin a ese litigio.

El negocio combinado estará dirigido por el director ejecutivo de Fubo, David Gandler, cofundador del servicio, y el equipo directivo de Fubo.

“Desde la fundación de Fubo hace una década, nuestra visión siempre ha sido construir una plataforma de streaming orientada al consumidor, definida por la innovación y el valor”, dijo Gandler en un comunicado. “Junto con Disney, estamos creando un ecosistema de streaming más flexible que ofrece a los consumidores más opciones, al tiempo que impulsa la rentabilidad y el crecimiento sostenible”.

Su empresa tendrá acceso a un préstamo a plazo de 145 millones de dólares que Disney acordó otorgar. El equipo de ventas de publicidad de Fubo se unirá a la organización de ventas de Disney.

Las acciones de la empresa seguirán cotizando en bolsa con el símbolo FUBO. Los accionistas existentes de Fubo representan alrededor del 30% de la empresa. Las acciones subieron ligeramente a 3,95 dólares en las operaciones del mediodía.