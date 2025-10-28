Dodgers: Cuéntenos sus supersticiones de la Serie Mundial, artículos de la suerte

Ya sea usar una camiseta específica (o, en el caso del intérprete de Yoshinobu Yamamoto, boxeadores afortunados con un conejo disparando un láser con los colores del arco iris desde sus ojos) o asegurarse de estar viendo el juego desde el En el sofá, las supersticiones abundan cuando se trata de deportes, especialmente durante los playoffs.

Los Ángeles sangra azul, y ahora que los Dodgers se enfrentan a los Azulejos de Toronto en la Serie Mundial, queremos escuchar tus supersticiones, acciones y los elementos de la suerte que estás empleando para ayudar a animar al equipo a alcanzar la victoria.

Cuéntanos tus supersticiones y podríamos compartir tu historia en un artículo futuro.

Ingresa llenando el formulario y cuéntanos sobre tu artículo de la suerte o cualquier superstición o estrategia que tengas para ayudar a los Dodgers a ganar. Incluso puedes incluir una foto si así lo deseas.