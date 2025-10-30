Dodgers desaparecidos al borde del desastre después de la derrota del Juego 5 de la Serie Mundial

Insondable. Inobservable. Inaguantable.

Deshecho.

El equipo más rico del béisbol se está dividiendo por las costuras, desgarrándose bajo el estrés, deshilachándose hasta quedar irreconocible, acumulándose en la cancha de la temporada de béisbol de 2025 entre montones de decepciones.

Pronto, la supuestamente mayor colección de jugadores en la historia de los Dodgers podría ser historia.

Pronto, en otro país y aparentemente en otra realidad, los Dodgers podrían perder la Serie Mundial ante los Azulejos de Toronto, un sólido grupo de jugadores sobresalientes que tomaron una ventaja de tres juegos a dos el miércoles con una hábil victoria por 6-1 en el Juego 5 en el Dodger Stadium.

La serie ahora se traslada al Rogers Centre de Toronto para los dos últimos juegos, si es necesario, a partir del viernes, y los antiguos grandes favoritos son ahora los perdedores decididos. Los Dodgers no sólo tienen que ganar ambos juegos en el campo local más difícil de la Liga Americana, sino que también tendrán que hacerlo contra una franquicia aparentemente destinada y fuertemente unida que intenta ganar su primer título en 32 años.

No es que Toronto tenga hambre de un título, pero el Rogers Centre recientemente se llenó con 30.000 fanáticos para ver la Serie Mundial… por televisión.

“Entendemos lo que significa para la ciudad y el país, y creo que es simplemente extraordinario”, dijo el director John Schneider. “Hay fiestas de observación y luego hay mirar fiestas, ya sabes. Eso fue increíble”.

Y añadió: “Estamos encantados de volver a tocar allí… los fans se convierten en parte de ti, y tú también quieres hacer eso por ellos”.

Los Blue Jays son los Glue Jays.

Los Dodgers están hechos pedazos.

Los Azulejos se convirtieron en el primer equipo en la historia de la Serie Mundial en abrir un juego con jonrones consecutivos el miércoles contra el as de los Dodgers, Blake Snell, luego lucharon y se abrieron paso frágilmente hacia otra carrera en la cuarta, dos más en la séptima y otra en la octava.

Los Dodgers solo pudieron lograr un jonrón de Kiké Hernández en siete entradas contra el novato de los Azulejos, Trey Yesavage, y luego tropezaron con la noche.

Yesavage estableció un récord de novato en la Serie Mundial con 12 ponches. Los Dodgers establecieron una especie de récord de vergüenza con tres lanzamientos descontrolados en el decisivo séptimo.

Los Azulejos hicieron que cada jugada defensiva difícil pareciera fácil al detener cada amenaza ofensiva. Los Dodgers permitieron a los Azulejos anotar su tercera carrera luego de una pésima jugada en el jardín derecho en una temporada repleta de ellas, cortesía de Teoscar Hernández.

Al final, los fanáticos abuchearon y las gradas se vaciaron y el equipo estuvo al borde de posiblemente la mayor decepción en la historia de la franquicia. Después de ganar el campeonato de la Serie Mundial de 2024, después de gastar alrededor de $500 millones este invierno para mejorar su plantilla y crear el equipo más rico en la historia del béisbol, después de pasar las primeras tres rondas de los playoffs de este otoño luciendo imbatibles… están a punto de ser derrotados por un equipo que iría del último lugar al primer lugar mientras está poblado por Vladimir Guerrero Jr., George Springer y un grupo de trituradores anónimos.

“¡La serie casi ha terminado!” cantó un espectador en voz alta el miércoles por la noche. “¡La serie casi ha terminado!”

¿Casi?

Snell, quien permitió cinco carreras en cinco entradas en su primera apertura de Serie Mundial contra los Azulejos, incómodamente continuó donde lo dejó.

El primer lanzamiento del juego, una bola rápida gorda, Davis Schneider la conduce 373 pies por encima de la cerca del jardín izquierdo para un jonrón impresionante para un pelotón que batea .188 en los playoffs.

Tercer lanzamiento del juego, otra bola rápida gorda, Guerrero Jr. la lanza 394 pies por encima de la cerca del jardín izquierdo, lo que no es tan sorprendente para un tipo con ocho jonrones en los playoffs.

Después de que Yesavage retirara a los primeros siete bateadores de los Dodgers, Kiké Hernández finalmente contraatacó al conducir una bola rápida 1 y 1 407 pies hacia el pabellón del jardín izquierdo para un jonrón que cerró la brecha a 2-1.

Pero en el cuarto, el jardinero derecho Teoscar Hernández inexplicablemente se lanzó frente a un blooper de Daulton Varsho y lo convirtió en triple. Ernie Clement siguió con un elevado al jardín central para anotar a Varsho.

Parecía que el juego terminaba ahí. Pero luego empeoró en el séptimo, cuando Snell se fue después de permitir una base por bolas y un sencillo mientras registraba dos outs.

Novato Edgardo Henríquez: ¿qué estaba haciendo en el juego? – dio boleto a Guerrero con un lanzamiento descontrolado que anotó una carrera. Bo Bichette luego conectó un sencillo para anotar una segunda carrera, y la entrada terminó con los Azulejos ganando 5-1.

Para colmo de males, al final de la séptima, Edman arruinó una jugada por segunda vez en el juego al conectar un rodado para doble matanza.

Y pensar que antes del juego los Dodgers hicieron todas las paradas previas al juego.

Keith Williams Jr. cantó el himno nacional. Magic Johnson realizó el primer lanzamiento. Anthony Anderson tuvo el honor de gritar: “¡Es hora de jugar béisbol de los Dodgers!”.

Hubo aún más campanas y silbatos en la tarjeta de alineación, cuando Roberts hizo sus primeras renovaciones importantes de la postemporada.

¿Andy Pages, bateando .080 en la postemporada con un OPS de .215 que es el más bajo en la historia para cualquier jugador con al menos 50 apariciones en el plato?

En banca.

¿Mookie Betts, bateando .158 en la postemporada sin jonrones ni carreras impulsadas y sin lograr hacer pagar a sus oponentes por caminar intencionalmente a Shohei Ohtani?

Bajó en el orden de bateo del segundo al tercer lugar por primera vez en cuatro años.

¿Will Smith, con un jonrón de postemporada y cuatro carreras impulsadas? Ascendió al segundo puesto detrás de Ohtani.

¿El nuevo jardinero? El Alex Call impulsado por la energía.

“Creo que en la postemporada hay que ser un poco más reactivo que en la temporada regular”, dijo el manager de los Dodgers, Dave Roberts. “Cuando calculé el valor de lo que siento, hoy tenemos la mejor oportunidad de ganar”.

No fue suficiente.

El ganador del Juego 5 de una serie de béisbol empatada gana la serie el 67 por ciento de las veces.

Un equipo de los Dodgers que antes respaldaba a la camioneta Brinks ahora está oficialmente al borde del abismo.