Dodgers en picada en la Serie Mundial después de la derrota del Juego 5 ante los Azulejos

Hace una semana, los Dodgers finalmente parecían estar alcanzando su techo largamente esquivo.

Habían ganado nueve de sus primeros 10 partidos de postemporada. Estaban combinando lanzadores abridores históricos con una ofensiva oportunista y suficiente producción del bullpen. Fueron vistos como grandes favoritos de la Serie Mundial contra los Toronto Blue Jays.

Entonces, como ha sucedido tantas veces esta temporada, llegó un desconcertante momento de adversidad.

Durante este Clásico de Otoño, sus preocupaciones ofensivas, antes pasadas por alto, se convirtieron en alarmas de pánico en toda regla. En sus 20 entradas anteriores al Juego 5, los Dodgers anotaron sólo tres veces.

La presión alcanzó un punto de inflexión el miércoles, cuando los Dodgers anunciaron una reestructuración notable en su alineación. El torpedero Mookie Betts cayó del segundo al tercer lugar en el orden de bateo, y Will Smith subió para batear detrás de Shohei Ohtani. Andy Pages también fue enviado a la banca luego de tener grandes dificultades como el noveno bateador del equipo, reemplazado por Alex Call, más orientado al contacto, en los jardines de los Dodgers reorganizados.

La esperanza era que la alineación renovada pudiera combinarse con un enfoque ofensivo refinado. Como insistió el primera base Freddie Freeman antes del juego, una ofensiva que había sido inconsistente durante gran parte de la temporada había logrado recuperarse de tales pruebas antes.

“Hemos enfrentado tanta adversidad a lo largo de este año que estamos preparados para afrontarla”, dijo Freeman. “Con suerte, como ofensiva, podremos recuperarnos y realizar mejores turnos al bate y seguir adelante. Porque eso es lo que somos”.

Pensándolo bien, tal vez simplemente no lo sean.

En una derrota por 6-1 ante los Azulejos que le dio a Toronto una ventaja de 3-2 en esta serie, los Dodgers mostraron una identidad diferente, desinfladora y, sin embargo, demasiado familiar en el plato.

Al anotar sólo una carrera y poncharse 12 veces en siete deslumbrantes entradas del novato de los Azulejos, Trey Yesavage, los campeones defensores parecieron pasivos, inseguros e incapaces de adaptarse.

Eran los peores rasgos que los Dodgers habían mostrado en ocasiones durante su difícil temporada regular, alzando una vez más su fea cabeza precisamente en el momento equivocado.

La Serie Mundial regresará a Toronto para el Juego 6 el viernes, con los Azulejos a una victoria de una sorprendente sorpresa en el Clásico de Otoño y el tercer título de la franquicia. Mientras tanto, los Dodgers enfrentan el temor de la eliminación y entran al día libre del jueves en una búsqueda frenética por hacer las cosas bien.

El juego del miércoles se descarriló desde el principio para los Dodgers, quienes se encontraron en un hoyo después de solo tres lanzamientos.

En el Juego 1, el as del personal Blake Snell tuvo problemas para controlar su bola rápida en la zona en camino a un comienzo entrecortado de cinco entradas y cinco carreras. Entonces, en el Juego 5, trató de calentar su calentador temprano, solo para ser castigado con los primeros jonrones consecutivos de apertura en la historia de la Serie Mundial.

Su primer lanzamiento fue un elevado de cuatro costuras que Davis Schneider emboscó para conectar un jonrón al jardín izquierdo. Sus dos siguientes fueron rectas en la mitad interior a Vladimir Guerrero Jr., con la estrella de los Azulejos tomando la primera para un strike antes de conectar la segunda dentro del poste de foul del jardín izquierdo.

El lanzador de los Dodgers, Blake Snell, lanza en la primera entrada de una derrota por 6-1 ante los Azulejos de Toronto en el Juego 5 de la Serie Mundial en el Dodger Stadium el miércoles por la noche. (Robert Gauthier / Los Ángeles Times)

A partir de ahí, el resto del día de Snell fue agotador por otras razones. En dos ocasiones, su cuadro no logró realizar dobles matanzas detrás de él, lo que resultó en lanzamientos adicionales. En el cuarto, Teoscar Hernández se quedó vacío en un intento de deslizamiento demasiado agresivo y desacertado por la línea del jardín derecho, jugando una línea de Daulton Varsho en un triple que preparó un elevado de sacrificio.

El golpe final llegó en el séptimo, cuando Snell entregó al bullpen un problema de dos en contra y dos outs después de 116 lanzamientos. Edgardo Henríquez rápidamente dejó anotar a ambos corredores heredados.

Línea final de Snell: 6⅔ entradas, cinco carreras, seis hits, cuatro bases por bolas y siete ponches.

La mayoría de las noches, eso lo convertiría en el chivo expiatorio. Pero dada la ofensiva de los Dodgers el miércoles, ni siquiera una buena salida hubiera sido suficiente.

A pesar de los cambios en la alineación y la urgencia que Freeman predicó en su sesión de prensa previa al juego, los Dodgers experimentaron otro fracaso.

En su segundo juego de esta serie contra Yesavage y su punto de liberación de siete pies de altura, el más alto de la MLB, el plan de juego del equipo era tratar de ser paciente y esperar al novato de 22 años. Pensaron que Yesavage intentaría perseguirlo con su divisor por debajo de la zona. Hicieron hincapié en la necesidad de dejar de lado las cosas bajas y forzar a Yesavage a entrar en la zona, y luego atacar cualquier error que dejara sobre el plato.

El lanzador de los Toronto Blue Jays, Trey Yesavage, reacciona después de ponchar a Alex Call de los Dodgers para finalizar la quinta entrada. (Robert Gauthier / Los Ángeles Times)

Yesavage, sin embargo, puso la paciencia de los Dodgers en su contra. Conectó su último splitter en la zona al principio de los conteos, mostrando una sensación mucho mejor de su lanzamiento característico que en el Juego 1, cuando lo lanzó solo 10 veces. Eso lo ayudó a mantener a los Dodgers a la defensiva, ya que realizó solo tres (¡tres!) de sus 104 lanzamientos en una cuenta de bateadores de 2-y-0, 2-y-1, 3-y-0 o 3-1, dejando a los Dodgers pocas oportunidades para realizar swings seguros.

El dominio de Yesavage fue amplificado por un control deslizante único que presentaba una fuerte ruptura hacia abajo y un movimiento prácticamente inaudito hacia el lado del brazo (a diferencia de la acción normal del lado del guante que el lanzamiento generalmente genera desde posiciones menos extremas del brazo).

Entre su slider y splitter, consiguió 21 ponches en 39 swings, lo que le ayudó a acumular un récord de novato en la Serie Mundial de 12 ponches.

Cometió un error (en uno de esos raros lanzamientos de conteo de los bateadores) a Kiké Hernández en la parte baja de la tercera, lanzando una bola rápida en la zona que fue bateada para un jonrón solitario.

Después de eso, sin embargo, los únicos otros dos hits que permitió fueron sencillos dentro del cuadro de Teoscar Hernández. Esa noche, los Dodgers tomaron un turno al bate con un corredor en posición de anotar (en el cuarto, después de que Yesavage también golpeó a Freeman con un lanzamiento) y rápidamente vieron a Tommy Edman salir.

Hubo otras diferencias en este juego, como la defensa de los Azulejos (destacada por una atrapada en picada de Addison Barger en una línea de Shohei Ohtani de 117 mph en la sexta) y su bullpen cerrado (que siguió a Yesavage con dos entradas en blanco, mientras que el zurdo de los Dodgers, Anthony Banda, cedió otra carrera en la octava).

Sin embargo, al final la historia fue simple.

Los Dodgers no pudieron batear. Las inconsistencias que los acosaron durante la segunda mitad de la temporada regresaron con toda su fuerza. Y ahora regresan a Toronto en una posición que parecía impensable después de su victoria en 18 entradas en el Juego 3; requiriendo victorias consecutivas como visitante para defender su título de Serie Mundial.