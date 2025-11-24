‘Dodgers Rule’: el artista de graffiti Chaka y otros inspirados por campeones repetidos

El legendario artista de graffiti Daniel “Chaka” Ramos afirmó una vez que había etiquetado más de 40.000 lugares en Los Ángeles.

Ahora puede sumar siete más. Y a diferencia de hace décadas, cuando Ramos tuvo que escabullirse en la oscuridad para pintar con aerosol su apodo en letras mayúsculas grandes por toda la ciudad y sus alrededores, esta vez fue totalmente permisible.

A principios de este mes, Nike reclutó a Ramos para agregar su estilo característico a siete murales que celebraban los títulos consecutivos de la Serie Mundial de los Dodgers, que el equipo consiguió el 1 de noviembre con una dramática victoria en el Juego 7 contra los Azulejos de Toronto.

Ramos, nativo de Los Ángeles y fanático de los Dodgers, estuvo más que feliz de participar, agregando su nombre y eslóganes elaborados por Nike a cada pieza. Le dijo a The Times en un correo electrónico que era su “primer gran proyecto con un gigante corporativo como Nike”.

Un mural del lanzador de los Dodgers, Yoshinobu Yamamoto, es una adición temporal al horizonte del centro de Los Ángeles. (Natasha Campos/Nike)

“Son una de las fuerzas creativas más prolíficas del mundo y colaborar con ellos fue un hito para mí”, dijo el artista de 53 años. “La avalancha del graffiti realmente no se puede comparar con el trabajo por encargo o en galería, pero esta experiencia estuvo cerca”.

Los murales de Nike, que permanecerán expuestos hasta el 30 de noviembre, se encuentran entre las piezas incluidas en un mapa en línea nuevo y de rápida expansión que detalla las ubicaciones de los murales de los Dodgers en Los Ángeles y sus alrededores. El mapa fue creado y curado por Mike Asner, el cerebro detrás de un sitio web similar que documenta las ubicaciones de cientos de murales de Kobe y Gianna Bryant en todo el mundo.

Asner ya tiene un trabajo de tiempo completo como director de marketing en deportes y entretenimiento, además de mantener el sitio del mural de Bryant. Aún así, la mañana después de que los Dodgers consiguieran su segundo campeonato consecutivo, Asner supo que era hora de empezar a rastrear más murales.

“Creo que la recepción de los fanáticos y los artistas que conocí gracias al proyecto del mural de Kobe fue muy positiva”, dijo Asner, quien también tiene una página de Instagram que destaca los murales de los Dodgers. “Y lo más importante de lo que me di cuenta fue que estaba ayudando a la gente y proporcionándoles un servicio y haciendo las cosas más fáciles… Después de que los Dodgers ganaron campeonatos consecutivos, comenzamos a ver murales erguidos de inmediato, así que sentí que sería lo correcto volver a hacer”.

El mapa incluye actualmente 54 murales, ubicados tan al norte como Van Nuys y hasta Lake Elsinore. Uno de los aspectos más destacados de Asner es una pintura en expansión del artista Royyal Dog en el vecindario Florence-Graham en el sur de Los Ángeles (2619 Firestone Blvd.). Presenta retratos de muchos grandes de los Dodgers de todos los tiempos, incluidos Tommy Lasorda, Fernando Valenzuela, Orel Hershiser, Clayton Kershaw, Justin Turner, Yoshinobu Yamamoto, Mookie Betts, Freddie Freeman y Shohei Ohtani.

Un extenso mural de Royyal Dog en el sur de Los Ángeles presenta imágenes de los grandes de los Dodgers del pasado y del presente, incluidos Yoshinobu Yamamoto (segundo desde la derecha) y Freddie Freeman (extremo derecho). (Robert Gauthier / Los Ángeles Times)

Otro de sus favoritos es uno del artista Gustavo Zermeño Jr. en el edificio Eat Fantastic en Redondo Beach (701 N. Pacific Coast Highway). Un tributo al campeonato de la Serie Mundial de 2024, el mural presenta a Betts, Freeman y Ohtani, pero está resaltado por una imagen enorme de la leyenda de los Lakers, Bryant, vistiendo una camiseta de baloncesto con los colores y letras de los Dodgers.

Las colaboraciones Nike-Chaka representan algunas de las obras de arte más recientes documentadas en el mapa de Asner. Un portavoz de Nike dijo que la idea era darle espacios aprobados a Ramos en los vecindarios locales para expresar el orgullo que sienten los fanáticos de los Dodgers después de campeonatos consecutivos.

Dos de los murales fueron pintados directamente en las paredes por artistas de Los Ángeles, y Ramos añadió los lemas y su etiqueta después. El artista Swank One pintó el que está en 2844 1st St. en Boyle Heights. Presenta al lanzador de relevo Roki Sasaki y Smith abrazándose después de que los Dodgers consiguieran el banderín de la Liga Nacional, con el lema “On the Double”.

Nike encargó al artista de graffiti Daniel ‘Chaka’ Ramos que aplicara su etiqueta en varios murales temporales alrededor de Los Ángeles que celebran los campeonatos consecutivos de la Serie Mundial de los Dodgers. (Natasha Campos/Nike)

Los artistas Enkone y Keorock pintaron en 4560 Whittier Blvd. en East LA El mural presenta al lanzador Blake Snell, cuya postemporada incluyó una joya de un hit en la octava entrada en el Juego 1 de la Serie de Campeonato de la Liga Nacional, con el lema “Twice as Nice”. Desde entonces, ese mural ha sido eliminado.

Para cuatro de los otros, Nike obtuvo la licencia de fotografías del juego de Getty Images, superpuso diseños de etiquetas de Ramos y luego amplió las imágenes e imprimió como murales.

Entre ellos se incluyen “Twice in a Blue Moon” en Silverlake (en Hollywood Boulevard y Hillhurst Avenue), con Max Muncy y Hyesong Kim; “Repeat Heroes” en Echo Park (en West Temple Street y North Boylston Street), con Smith y Sasaki; “Turn Two, Earn Two” en Echo Park (en Sunset Boulevard y Marion Avenue), con Muncy; y “Dodgers Rule”, una obra de teatro con el antiguo eslogan de Ramos, “Chaka Rules”, en Westlake/Echo Park (en Beverly Boulevard y Commonwealth Avenue), con Sasaki.

El último mural presenta una foto de Yamamoto dejando escapar un rugido. La foto se amplió a varios pisos de altura y se instaló varios pisos más arriba en el centro de Los Ángeles en 213 S. Broadway. Luego, Ramos subió a un andamio suspendido y lo elevaron muy por encima de su ciudad natal, donde pasó de cuatro a cinco horas agregando su etiqueta y el lema “Back 2 Back”.

Puede que no haya sido tan atrevido como algunas de las acrobacias que hizo en el pasado, pero Ramos definitivamente sintió la emoción.

“He hecho graffitis en alturas temerarias sin un arnés antes, pero nada a esta escala. Esta vez tuve que equiparme con un arnés, jaja”, escribió. “Fue intenso, pero muy divertido”.

Los murales de Nike-Chaka se colocarán pronto, pero Asner dice que está emocionado de ver qué otras nuevas creaciones podrían llenar el mapa después del último campeonato.

“Veremos obras de arte realmente asombrosas, y veremos obras de arte de los Dodgers que no necesariamente han estado en murales, como Will Smith y Yoshinobu Yamamoto”, dijo Asner. “Hay muchas estrellas realmente importantes en esta serie que merecen recibir crédito por su increíble trabajo…

“Sabes, Ohtani estuvo increíble, obviamente, Friedman fue increíble. Pero hubo muchos jugadores importantes que dieron un paso al frente: Miggy Rojas, ¿verdad? Una razón enorme, enorme por la que ganaron. Así que será genial ver lo que hacen estos artistas, y estoy deseando verlo yo mismo”.