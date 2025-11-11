Dominic Perfetti es un jugador de baloncesto y lacrosse de 6 pies 7 pulgadas.

Dominic Perfetti es un jugador de baloncesto titular de 6 pies 7 pulgadas de St. John Bosco. Aún más impresionante es que es uno de los mejores jugadores de lacrosse de secundaria del país y se ha comprometido con Syracuse.

Se interesó por el lacrosse cuando un amigo le regaló un palo cuando tenía 6 años. Empezó a jugar con él y desde entonces ha jugado lacrosse. Se volvió tan bueno que los mejores programas de la costa este se extendieron. Y también ha estado jugando para un equipo de club.

Es tan alto como defensa que le convierte en un jugador único.

“Podría ser el jugador de lacrosse más alto de la historia”, bromeó Perfetti.

Su tamaño, combinado con Christian Collins de 6-9 y Howie Wu de 7-1, le da a St. John Bosco un trío formidable en el baloncesto. Si su equipo está ocupado en los playoffs de baloncesto, también intentará jugar lacrosse simultáneamente para los Bravos.

Con mucho gusto demostrará su habilidad para disparar en lacrosse si alguien le regala un palo y una pelota. Y también puede encestar.

