Dominik Szoboszlai ‘hace sonar’ a Unai Emery con una habilidad descarada… pero la estrella del Liverpool RESERVÓ en escenas extrañas contra el Aston Villa

DOMINIK SZOBOSZLAI dejó a Unai Emery “sacudido” con un descarado movimiento de habilidad en la victoria del Liverpool sobre el Aston Villa.

Los Rojos pusieron fin a su racha de cuatro derrotas consecutivas en la Premier League con una victoria por 2-0 en Anfield.

Los Villans estaban presionando para intentar volver a la contienda en las etapas finales a medida que cada segundo se hacía más valioso.

En el minuto 87, Szoboszlai aprovechó la desesperación de los visitantes y utilizó su velocidad para matar un par de segundos.

Emery había devuelto el balón para reiniciar el juego solo para que Szoboszlai lo dejara caer y pareciera que se lo devolvía.

El rápido húngaro realizó una rápida habilidad de arrastre para mantener el balón alejado del español.

Emery, de 53 años, no pareció impresionado mientras intentaba alejar a Szoboszlai del balón.

El árbitro Stuart Attwell amonestó al as de los Rojos por retrasar la reanudación del juego.

También advirtió a Emery por su reacción ante la pérdida de tiempo de Szoboszlai.

Los fanáticos quedaron histéricos por lo que resultó ser un momento extraño en el partido.

Uno publicó: “Szoboszlai haciendo sonar a Emery jaja”.

Un segundo escribió: “Szoboszlai jugando con Emery. Califica la casa de mierda”.

Un tercero comentó: “Szoboszlai tomando el pelo con Emery es muy, muy divertido”.

Un cuarto dijo: “Unai ya está harto de Szoboszlai”.

Otro añadió: “Puro momento de Barclays”.

El Liverpool mantuvo la victoria para volver a subir al tercer puesto de la tabla de la Premier League.

Mohamed Salah anotó su gol número 250 para el club para romper el punto muerto antes de que Ryan Gravenberch pusiera el 2-0 con un disparo desviado.

La victoria habrá dado a los deprimidos Rojos la confianza que tanto necesitan antes de la visita del Real Madrid en la Liga de Campeones el martes.

Luego, el Liverpool afrontará un viaje desalentador al Manchester City el 8 de noviembre.

El Aston Villa buscará recuperarse en su choque de la Europa League contra el Maccabi Tel Aviv israelí el jueves.