Dominique Malonga de Storm y la ex entrenadora Noelle Quinn se unen a Unrivaled

El novato de las Storm, Dominique Malonga, y la ex entrenadora de las Storm, Noelle Quinn, harán su debut para la temporada 2026 en Unrivaled, la liga de baloncesto profesional 3 contra 3 que comenzó el año pasado.

Malonga cambió sus planes de temporada baja de la WNBA y decidió no jugar para el equipo turco Fenerbahce con su compañera de Storm Gabby Williams.

La semana pasada, Fenerbahce dijo en un comunicado publicado en las redes sociales: “Informamos al público que ejerceremos todos nuestros derechos legales para solicitar una compensación por cualquier daño material y moral sufrido por nuestro club durante este proceso”.

Malonga, la segunda selección en el draft de la WNBA de este año que obtuvo los honores de All-Rookie, jugó como reserva en 42 partidos de la temporada regular y promedió 7,7 puntos, 4,6 rebotes y 14,3 minutos mientras acertaba el 55,1% de sus intentos de tiros de campo.

Salió de la banca en tres partidos de playoffs y promedió 8,7 puntos, 8,7 rebotes, 1,7 tapones y 22,7 minutos.

Malonga se lesionó la muñeca izquierda a finales de agosto y, según los informes, se sometió a una cirugía después de la temporada, lo que influyó en que no jugara en el Fenerbahce.

Es una de los cuatro jugadores de Storm que participan en la segunda temporada de Unrivaled, incluidos Skylar Diggins, Ezi Magbegor y Erica Wheeler.

Unrivaled, que comienza su temporada de ocho semanas en enero, anunció 46 de 48 jugadores. Quedan dos puestos restantes, lo que generó especulaciones de que la liga está en conversaciones con la cuatro veces MVP de la WNBA, A’ja Wilson, y la Novata del Año de la WNBA 2024, Caitlin Clark.

Quinn, cuyo contrato no fue renovado por Storm, se desempeñará como entrenador inaugural de Breeze BC, uno de los dos equipos que se unieron a Unrivaled después de que la liga se expandiera de seis equipos el año pasado.

El otro equipo nuevo es Hive BC.

“Estamos encantados de agregar un talento tan excepcional a nuestra lista de entrenadores en jefe en nuestra segunda temporada, elevando la sólida base establecida por nuestro cuerpo técnico inaugural en Unrivaled”, dijo la gerente general de Unrivaled, Clare Duwelius, en un comunicado.