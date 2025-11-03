Dónde aterriza UW en las clasificaciones de potencia de los Diez Grandes a medida que comienza la temporada de clasificaciones de CFP

Las clasificaciones de poder de los Diez Grandes se publicarán semanalmente durante la temporada regular utilizando una combinación de conocimiento basado en datos y subjetividad sin complejos. Con 18 equipos, nueve partidos de conferencia y variaciones salvajes en la calidad de los calendarios fuera de la conferencia, el análisis comparativo es un enfoque inherentemente defectuoso. Lo cual está bien, porque la Hotline no se ha equivocado en nada en al menos 90 minutos.

Las primeras clasificaciones de la segunda temporada del Playoff de fútbol universitario de 12 equipos se revelarán el martes, y los Diez Grandes figuran equipo por equipo con la SEC, al menos en lo más alto.

El dúo invicto de Ohio State e Indiana debería ocupar dos de los cuatro primeros puestos, lo que significa que estarían en camino de pasar a estar libres en la primera ronda. Se espera que el invicto Texas A&M y el Alabama, con una derrota, ocupen los otros primeros lugares.

(Si recuerda, la CFP cambió su formato para la temporada 2025: los cuatro primeros puestos ya no están reservados para los campeones de conferencia mejor clasificados; el comité de selección clasificará a los equipos según su clasificación).

Pero más allá de los cuatro primeros, las trayectorias podrían divergir.

La SEC tiene al menos cinco equipos que deberían estar entre los 12 primeros o estar cerca: Georgia, Mississippi, Oklahoma, Texas y Vanderbilt.

En cambio, los Diez Grandes podrían tener sólo uno: Oregón.

El siguiente nivel de la conferencia incluye Iowa, Michigan, USC y Washington. A todos ellos les quedan dos derrotas y al menos una tarea desalentadora en el calendario, lo que significa que lo más probable es que se produzca una tercera derrota para cada uno.

Esa disparidad en la profundidad de la calidad se debe en parte a los resultados fuera de la conferencia (la SEC dominó los enfrentamientos con los Diez Grandes, el ACC y los 12 Grandes) y parece que seguirá siendo un tema de conversación central durante la recta final y hasta el día de selección de la CFP (7 de diciembre).

Dicho de otra manera: la SEC está perfectamente situada para recoger tres ofertas generales, mientras que las Diez Grandes, que reclamaron tres el año pasado, están siguiendo sólo dos.

A los rankings de poder…

(Todos los horarios del Pacífico)

1.Indiana (9-0/6-0)

Resultado: ganó en Maryland 55-10

Siguiente: en Penn State (9 am en Fox)

Comentario: Los Hoosiers terminan con Penn State, Wisconsin y Purdue, que tienen un récord combinado de 0-16 en juegos de conferencia. No es su culpa pero también es ridículo. (Anterior: 1)

2. Estado de Ohio (8-0/5-0)

Resultado: venció a Penn State 38-14

Siguiente: en Purdue (10 am en Big Ten Network)

Comentario: El surgimiento de Julian Sayin como favorito para el Trofeo Heisman dice más sobre las tendencias de votación que sobre el desempeño de Sayin. Y lo que dice no es halagador. (Anterior: 2)

3. Oregón (7-1/4-1)

Resultado: no jugué

Siguiente: en Iowa (12:30 pm en CBS)

Comentario: Como señaló Hotline hace unas semanas, los Ducks no serían un seguro para la CFP si pierden nuevamente y terminan sin victorias sobre oponentes clasificados. Dicho de otra manera: necesitan que la USC y Washington sigan ganando. ¡Ay qué horror! (Anterior: 3)

4. USC (6-2/4-1)

Resultado: ganó en Nebraska 21-17

Siguiente: contra Northwestern (6 pm en Fox)

Comentario: Déle a los troyanos el crédito parcial por la victoria. Si nos hubieran dicho de antemano que los Cornhuskers perderían al mariscal de campo Dylan Raiola por una fractura en la pierna, habríamos proyectado que perderían por mucho más de cuatro puntos. (Anterior: 4)

5. Míchigan (7-2/5-1)

Resultado: venció a Purdue 21-16

Siguiente: inactivo

Comentario: Claramente, los Wolverines tienen un ojo puesto en The Game a pesar de que faltan semanas para ello. Es difícil culparlos dada la alineación de oponentes. Purdue, Northwestern y Maryland equivalen a un bostezo gigante. (Anterior: 5)

6. Washington (6-2/3-2)

Resultado: no jugué

Siguiente: en Wisconsin (1:30 pm en Big Ten Network)

Comentario: Es difícil declarar a Wisconsin como un juego de trampa para los Huskies considerando que vienen de un descanso y su próximo oponente es Purdue. Pero podría volverse complicado rápidamente si empiezan mal. (Anterior: 6)

7. Illinois (6-3/3-3)

Resultado: venció a Rutgers 35-13

Siguiente: inactivo

Comentario: Después de haber visto a Illinois e Indiana varias veces desde la derrota por 63-10 a mediados de septiembre, estamos plenamente convencidos de que si volvieran a jugar, los Hoosiers solo ganarían por 43. (Anterior: 8)

8.Iowa (6-2/4-1)

Resultado: no jugué

Siguiente: contra Oregon (12:30 pm en CBS)

Comentario: Los Hawkeyes se mantuvieron firmes en casa contra Indiana, mientras que Indiana venció cómodamente a Oregon en Eugene, todo lo cual sugiere un partido reñido el sábado por la tarde… o tal vez no. (Anterior: 7)

9. Minnesota (6-3/4-2)

Resultado: venció a Michigan State 23-20 (tiempo extra)

Siguiente: inactivo

Comentario: Los Gophers hicieron bien en asegurarse otro lugar en el tazón durante el fin de semana con dos juegos desafiantes a continuación (en Oregon, en Northwestern), seguidos por la final de todo vale contra Wisconsin. (Anterior: 9)

10. Nebraska (6-3/3-3)

Resultado: perdió ante la USC 21-17

Siguiente: en UCLA (6 pm en Fox)

Comentario: Agregue a Troy Dannen de Nebraska a la lista cada vez mayor de directores deportivos que han repartido extensiones de contrato innecesarias durante la temporada a entrenadores de fútbol después de malas interpretaciones del mercado de contratación. (Anterior: 10)

11. Noroeste (5-3/3-2)

Resultado: no jugué

Siguiente: en USC (6 pm en Fox)

Comentario: La victoria del 18 de octubre sobre Purdue bien podría terminar siendo la última victoria de la temporada de Northwestern. Lo que significaría que un equipo que alguna vez tuvo marca de 5-1 se perdería la postemporada. (Anterior: 11)

12. UCLA (3-5/3-2)

Resultado: no jugué

Siguiente: contra Nebraska (6 pm en Fox)

Comentario: Buen momento para los Bruins, que se enfrentarán al mariscal de campo suplente de Nebraska, el estudiante de primer año TJ Lateef, luego de la lesión de Raiola que puso fin a la temporada contra la USC. Es de destacar: Lateef jugó para la potencia del sur de California, Orange Lutheran. (Anterior: 12)

13. Estado de Michigan (3-6/0-6)

Resultado: perdió en Minnesota 23-20 (tiempo extra)

Siguiente: inactivo

Comentario: Las semanas de descanso suelen ser el momento para los cambios de entrenador durante la temporada. (Anterior: 13)

14. Maryland (4-4/1-4)

Resultado: perdió ante Indiana 55-10

Siguiente: en Rutgers (11:30 am en FS1)

Comentario: Después de su inicio de 4-0, los Terps han perdido cuatro seguidos, y es fácil imaginar que la racha de derrotas se extienda a siete, si no a ocho. El entrenador Mike Locksley podría estar disponible en las últimas semanas de su séptima temporada. (Anterior: 14)

15. Rutgers (4-5/1-5)

Resultado: perdió en Illinois 35-13

Siguiente: contra Maryland (11:30 am en FS1)

Comentario: Es difícil de creer que un equipo dirigido por Greg Schiano tenga la peor defensa del Big Ten, y mucho menos de todo el Power Four. Pero los Scarlet Knights están permitiendo la asombrosa cifra de 7,5 yardas por jugada. (Anterior: 15)

16. Pensilvania (3-5/0-5)

Resultado: perdió en Ohio State 38-14

Siguiente: contra Indiana (9 am por Fox)

Comentario: Es noviembre y los Nittany Lions no han ganado en el Big Ten. Tal vez piense un poco en eso durante unos minutos en lugar de contemplar si estamos solos en el universo. (Anterior: 16)

17. Purdue (2-7/0-6)

Resultado: perdió en Michigan 21-16

Siguiente: contra Ohio State (10 am en Big Ten Network)

Comentario: Es cierto que Hotline esperaba más de la primera temporada de Barry Odom en el oeste de Lafayette. Y con Ohio State, Washington e Indiana por delante, los Boilermakers no tienen muchas posibilidades de lograr un repunte al final de la temporada. (Anterior: 17)

18. Wisconsin (2-6/0-5)

Resultado: no jugué

Siguiente: contra Washington (1:30 pm en Big Ten Network)

Comentario: Si los Badgers son tan fuertes a la defensiva esta semana como lo fueron en Eugene y reúnen un poco de ofensiva, podría ponerse interesante. (Anterior: 18)