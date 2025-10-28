Dónde se encuentran los perros esquimales en las últimas clasificaciones de poder de los Diez Grandes

Las clasificaciones de poder de los Diez Grandes se publicarán semanalmente durante la temporada regular utilizando una combinación de conocimiento basado en datos y subjetividad sin complejos. Con 18 equipos, nueve partidos de conferencia y variaciones salvajes en la calidad de los calendarios fuera de la conferencia, el análisis comparativo es un enfoque inherentemente defectuoso. Lo cual está bien, porque la Hotline no se ha equivocado en nada en al menos 90 minutos.

Una semana después de la publicación de la clasificación inicial de los playoffs de fútbol universitario, hay pocas respuestas pero una gran cantidad de preguntas.

Aquí hay uno: ¿Los Diez Grandes conseguirán cuatro equipos?

La conferencia que buscaba cuatro plazas automáticas para un evento de 16 equipos no tiene, en este momento, suficientes equipos dignos de llenar tres plazas generales en el campo de 12 equipos.

Ohio State, Indiana y Oregon están efectivamente cerrados: uno ganará el título de la conferencia y los otros dos tomarán la ruta general.

Pero, ¿hay otro equipo capaz de dejar de lado a Notre Dame, un segundo equipo de la ACC o Big 12 o un cuarto de la SEC?

Según los registros hasta la fecha, los Diez Grandes tienen cinco opciones para una cuarta oferta: Iowa, Nebraska, Washington, USC y Michigan.

Tienen el mismo número de pérdidas (dos) pero currículums diferentes.

Nuestra evaluación de sus perspectivas de la PPC, de mejor a peor:

1. Míchigan: Los Wolverines (6-2) tienen un calendario sólido fuera de la conferencia, dos victorias de calidad (Nebraska y Washington) y dos derrotas de calidad (en Oklahoma, en USC). Y, lo que es más importante, tienen una racha de tres juegos muy favorable antes de enfrentarse a Ohio State en el final de la temporada regular (en Ann Arbor). Si ganan, es probable que les aguarde un puesto en los playoffs. El único obstáculo potencial: perder decisivamente en el partido de campeonato del Big Ten. Probabilidad de CFP: 33 por ciento

2.Washington: Los dioses del calendario deben disfrutar de la vela, porque les hicieron un gran éxito a los Huskies (6-2). Gana los siguientes tres (Wisconsin, Purdue y UCLA) y UW entraría al juego de Oregon con un récord de 9-2 y un lugar en los playoffs al alcance… tal vez. ¿Por qué el escepticismo? Porque los Huskies jugaron un calendario fuera de la conferencia de tercera categoría y solo obtendrían una victoria sobre un equipo clasificado (Oregón). Cualquier equipo de la SEC con dos derrotas que compita con UW por un lugar probablemente tendría más de un cuero cabelludo entre los 25 mejores. Probabilidad de CFP: 25 por ciento

3.Nebraska: Los Cornhuskers (6-2) están en una buena posición para un lugar en la CFP basado en una victoria fuera de la conferencia sobre Cincinnati que luce mejor cada semana y un calendario final ligeramente favorable: juegan contra USC e Iowa en casa y contra Penn State y UCLA como visitantes. Sin embargo, hay un vacío en su currículum: una derrota desigual en Minnesota. Probabilidad de CFP: 15 por ciento

4. USC: Los Trojans (5-2) tienen una victoria de calidad (Michigan) y dos derrotas sólidas (Notre Dame e Illinois), y ciertamente no son el equipo más débil dentro de este grupo. Pero tienen por delante el camino más difícil, con diferencia, y un margen de error nulo. Los Trojans necesitarían barrer a Northwestern, Iowa y UCLA en casa y vencer a Nebraska y Oregon como visitantes. Si la USC hubiera tenido esa ventaja tardía en Illinois, esta sería una discusión completamente diferente. Probabilidad de CFP: 10 por ciento

5.Iowa: Los Hawkeyes (6-2), que tienen derrotas estrechas ante Iowa State e Indiana, estarán asegurados para los playoffs si ganan basándose en victorias de calidad y calendario. Pero no están ganando, no con viajes a la USC y Nebraska y una cita en casa con Oregon. (También albergan el estado de Michigan). Probabilidad de CFP: 2 por ciento

Las cinco escuelas mencionadas anteriormente tienen un punto en común: todas necesitan que Notre Dame vuelva a perder. La ubicación y el oponente no importan. Sólo la pérdida importa en el cálculo de la PPC.

Si los irlandeses (5-2) ganan, seguramente conseguirían una de las siete plazas generales, dejando a los no campeones de las conferencias de poder luchar por seis plazas.

Teniendo en cuenta los resultados hasta la fecha, cuatro de esos seis lugares están reservados para los mejores equipos del Big Ten y la SEC: una combinación de Ohio State, Indiana, Oregon, Texas A&M, Alabama y Mississippi.

Cualquiera de los cinco equipos Big Ten examinados anteriormente que surja con el currículum más sólido probablemente competirá contra los equipos No. 2 en el ACC y Big 12 y el equipo No. 4 en la SEC por los dos últimos lugares.

Pero si los irlandeses pierden, el grupo general se expande y se abre el camino.

A los rankings de poder…

(Todos los horarios del Pacífico)

1.Indiana (8-0/5-0)

Resultado: venció a UCLA 56-6

Siguiente: en Maryland (12:30 pm en CBS)

Comentario: El récord combinado de la conferencia de los cuatro equipos que quedan en el calendario de Indiana (Maryland, Penn State, Wisconsin y Purdue) es un estelar 1-17. Lo que significa que los Hoosiers podrían jugar sus cuatro peores partidos de la temporada, ganar por 20 y clasificarse para el partido de campeonato del Big Ten. (Anterior: 2)

2. Estado de Ohio (7-0/4-0)

Resultado: no jugué

Siguiente: contra Penn State (9 am en Fox)

Comentario: Los Buckeyes deben tener una actuación ausente en la que su defensa es porosa al principio pero granítica al final y la ofensiva cobra vida cuando quedan cinco minutos para asegurar la victoria. (Anterior: 1)

3. Oregón (7-1/4-1)

Resultado: venció a Wisconsin 21-7

Siguiente: inactivo

Comentario: Los Ducks vencieron a un equipo con récord ganador (Northwestern) y perdieron decisivamente ante el único oponente clasificado al que se enfrentaron hasta ahora (Indiana). Menos mal que les ha ido bien en el examen de la vista. (Anterior: 3)

4. USC (5-2/3-1)

Resultado: no jugué

Siguiente: en Nebraska (4:30 pm en NBC)

Comentario: ¿Será este viaje a través de las Montañas Rocosas diferente de tantos anteriores? Los Trojans tienen marca de 1-6 en las zonas horarias este y central desde el comienzo de la temporada pasada, incluida la derrota en Notre Dame hace dos sábados. (Anterior: 4)

5. Míchigan (6-2/4-1)

Resultado: ganó en Michigan State 31-20

Siguiente: contra Purdue (4 pm en Big Ten Network)

Comentario: Una pieza más del rompecabezas de la CFP para los Wolverines: necesitan que Nebraska y Washington sigan ganando, elevando así la calidad de sus victorias cara a cara. (Anterior: 5)

6. Washington (6-2/3-2)

Resultado: venció a Illinois 42-25

Siguiente: inactivo

Comentario: Disculpe nuestro instinto por el contexto, pero la mejor victoria de UW hasta la fecha es sobre un oponente (Illinois) con una derrota de 53 puntos en su currículum. (Anterior: 6)

7.Iowa (6-2/4-1)

Resultado: venció a Minnesota 41-3

Siguiente: inactivo

Comentario: Es muy probable que los Hawkeyes sean el equipo 6-2 más fraudulento del país según su currículum. Pero hay varias oportunidades próximas para cambiar esa existencia. (Anterior: 9)

8.Illinois (5-3/2-3)

Resultado: perdió en Washington 42-25

Siguiente: contra Rutgers (9 am en NBC)

Comentario: Quizás los Illini no sean el Indiana de este año, pero pueden ser el Illinois de este año, que tuvo marca de 9-3 en la temporada regular en 2024 y ganó el Citrus Bowl. (Anterior: 7)

9. Minnesota (5-3/3-2)

Resultado: perdió en Iowa 41-3

Siguiente: contra Michigan State (12:30 pm en Big Ten Network)

Comentario: Lo que pasa con los mariscales de campo novatos es que, cuando las cosas van mal, van realmente mal. (Anterior: 8)

10. Nebraska (6-2/3-2)

Resultado: venció a Noroeste 28-21

Siguiente: contra USC (4:30 pm en NBC)

Comentario: Si Keith Jackson hubiera vivido hasta los 97 años, podría estar en la llamada el sábado por la tarde en Lincoln, y todos estarían mucho mejor con la experiencia. (Sí, sí, lo sabemos: es una transmisión de NBC. Por favor, no arruines nuestro sueño). (Anterior: 12)

11. Noroeste (5-3/3-2)

Resultado: perdió en Nebraska 28-21

Siguiente: inactivo

Comentario: La racha de éxito fue divertida mientras duró. Ahora viene la realidad de un último mes extremadamente difícil. (Anterior: 11)

12. UCLA (3-5/3-2)

Resultado: perdió en Indiana 56-6

Siguiente: inactivo

Comentario: Hay una probabilidad mejor que el promedio de que eventualmente recordemos la racha de tres victorias consecutivas de UCLA como la racha de resultados más exagerada (por los medios) para cualquier equipo del país. Porque se avecinan más pérdidas. Muchas más pérdidas. (Anterior: 10)

13. Estado de Michigan (3-5/0-5)

Resultado: perdió ante Michigan 31-20

Siguiente: en Minnesota (12:30 pm en Big Ten Network)

Comentario: Todo está tranquilo en East Lansing, lo que, ciertamente, nos hace sospechar. (Anterior: 13)

14. Maryland (4-3/1-3)

Resultado: no jugué

Siguiente: contra Indiana (12:30 pm en CBS)

Comentario: El fondo de los Diez Grandes es claramente peor que el fondo de la SEC. Mientras los malos equipos sigan perdiendo, no hay problema. Pero si ganan algunos, los currículums manchados podrían afectar el acceso a los playoffs para los primeros clasificados. (Anterior: 14)

15. Rutgers (4-4/1-4)

Resultado: ganó en Purdue 27-24

Siguiente: en Illinois (9 am en NBC)

Comentario: Es realmente sorprendente lo que puede suceder cuando mantienes al oponente por debajo de los 30 años. (Anterior: 16)

16. Pensilvania (3-4/0-4)

Resultado: no jugué

Siguiente: en Ohio State (9 am en Fox)

Comentario: Los Nittany Lions comenzarán noviembre con su mejor victoria hasta el momento, una victoria en septiembre sobre FIU, es decir, Florida International, en la que lideraban 10-0 en el medio tiempo. Irreal. (Anterior: 15)

17. Purdue (2-6/0-5)

Resultado: perdió ante Rutgers 27-24

Siguiente: en Michigan (4 pm en Big Ten Network)

Comentario: Obviamente, los Boilermakers ofendieron a alguien en la sede de Big Ten porque terminan con Michigan, Ohio State, Washington e Indiana. Dios mío, amable. (Anterior: 17)

18. Wisconsin (2-6/0-5)

Resultado: perdió en Oregon 21-7

Siguiente: inactivo

Comentario: “Llámanos un río”, aúllan los Badgers, que se encuentran en medio de una racha de cuatro partidos contra Ohio State, Oregon, Washington e Indiana. (Anterior: 18)