Donde todo le salió mal al Liverpool cuando el fracaso de la transferencia de Arne Slot quedó al descubierto y los problemas de Florian Wirtz continúan

“SACKED in the Morning” cantaron los jubilosos fanáticos del City a Arne Slot mientras el reloj avanzaba, con los puntos asegurados hace mucho por el equipo local.

Su equipo ha perdido cinco de sus últimos seis partidos de Prem para volver a OCTAVO en la tabla de diferencia de goles.

Sin mencionar la friolera de ocho puntos detrás del líder Arsenal cuando quedan 11 partidos.

Roy Keane describió la situación que se desarrolla con los Rojos como una “crisis”.

El experto de Sky Sports dijo: “Perder siete de cada diez y cinco derrotas de liga esta temporada tiene que ser una crisis para un club como el Liverpool.

“El City parece más fuerte, técnicamente mejor y mucho mejor físicamente que el Liverpool.

“Pensé que el Liverpool era un equipo realmente débil hoy”.

¿Quién vio venir esto?

El holandés Slot tiene mucha buena voluntad en el banco después de llevar a los Rojos al título en su primera temporada al mando.

Pero los propietarios de Kop, FSG, se sentirán un poco incómodos después de su enorme desembolso de 426 millones de libras esterlinas en el verano.

Y no olvidemos que José Mourinho y Claudio Ranieri fueron despedidos a los pocos meses de levantar el trofeo.

Aún no estamos en esa etapa, pero puede suceder.

Al menos Slot podría haber encontrado un oído comprensivo en Pep Guardiola en el despacho del entrenador después del partido.

El jefe del City pasó por una crisis similar en otoño del año pasado, pero ahora parece haber salido del otro lado.

SIN PLAN DE TRANSFERENCIA DEFENSA

¿Cuánto se arrepentirá el Liverpool de no haber conseguido a Marc Guehi antes de la fecha límite de transferencias de agosto?

Parece que Slot descuidó el centro de su defensa mientras derrochaba casi 500 millones en otras áreas de su equipo.

El defensa francés Ibrahima Konate tuvo un día para olvidar contra Erling Haaland and Co: fue su error el que provocó el controvertido penalti anticipado.

El portero suplente Giorgi Mamardashvili lo sacó de la cárcel al salvar brillantemente el penalti del City.

Pero luego Konate se metió por debajo de un centro desde la derecha de Matheus Nunes, lo que permitió a Haaland anotar el primer gol.

El noruego es un tipo grande pero le pareció demasiado fácil.

El capitán Virgil van Dijk también parecía nervioso por momentos, y es fácil olvidar que ahora tiene 34 años y no podrá acudir al rescate del Liverpool en todas las ocasiones.

WIRTZ DE LO QUE PENSAMOS?

El City miró detenidamente a Florian Wirtz mientras estaba en el Bayer Leverkusen.

Se echaron atrás debido a las deslumbrantes finanzas del acuerdo, ¿o fue porque sabían que él había puesto su corazón en mudarse a Anfield?

Pero el alemán ha tenido problemas desde que se mudó a Inglaterra por 116,5 millones de libras y aún no ha registrado un gol o asistencia en Prem.

Y si su plan era mostrarle a Guardiola y su club lo que se perdieron, entonces no funcionó.

Sólo tiene 22 años y seguramente lo hará bien, pero debe llegar más temprano que tarde, ya que el Liverpool está muy lejos de ritmo.

Guardiola optó por gastar el dinero en el extremo francés Rayan Cherki, el mediocampista holandés Tijjani Reijnders y el defensa argelino Rayan Ait-Nouri.

Ninguno de ellos ha prendido fuego al mundo todavía, pero no escucharás a nadie en Etihad decir que tomaron la decisión equivocada.