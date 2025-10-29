Dos jugadores sustituidos 30 SEGUNDOS en el choque de Man Utd repitiendo las tácticas de Robbie Savage

NO LIGA Rochdale hizo una doble sustitución dentro de los primeros 30 segundos de su derrota en la Copa de la Liga Nacional ante el Manchester United.

Ryan East y Toby Adebayo-Rowling dieron paso a Jake Burger y Jack Griffiths después de que Rochdale pateara deliberadamente el balón al touch desde el saque inicial durante el partido del martes.

Regístrese para el hoja informativa ¡Gracias!

Las reglas de la competencia establecen que los clubes de la Liga Nacional deben iniciar con al menos cuatro jugadores de su partido de liga anterior.

Rochdale se aseguró de que se cumplieran las reglas y regulaciones por parte de los titulares habituales East y Adebayo-Rowling, quienes jugaron en el empate sin goles contra Woking el fin de semana.

Pero el dúo estuvo en el terreno de juego durante unos segundos y salieron casi tan pronto como comenzó el partido.

James McNulty aparentemente tomó una página del ex Manchester El libro de la estrella del United, Robbie Savage, con sus travesuras secundarias.

BAH EMBARAZO Las estrellas de Man Utd jugarán en NOCHEBUENA después de un controvertido cambio de horario OFERTAS Las mejores apuestas gratuitas y ofertas de registro de apuestas para octubre de 2025

Savage aprovechó el vacío legal en el choque de Forest Green contra los Wolves Sub-21 en septiembre.

El excentrocampista de la Premier League hizo cuatro cambios tras UN MINUTO del partido contra el club Black Country.

Unos segundos después del inicio, superó a Tom Knowles, Kyle MacAllister, Neil Kengni Kuemo y Abraham Kanu.

Los reemplazó con Yahya Bamba, James Balagizi, William Merrett y Akai Bonnick.

OFERTA DE BIENVENIDA DE SUN VEGAS: OBTÉN UN BONO DE £ 50 CUANDO TE REGISTRES

Su decisión se vio justificada cuando sus tropas vencieron por 3-2 al equipo sub-21 de la Premier League.

McNulty, sin embargo, no fue así, ya que su equipo sufrió una derrota por 2-0 ante los Red Devils juveniles.

Chido Obi Volvió a ser la estrella del espectáculo para los jóvenes del United.

Dio la ventaja a las estrellas del United en el minuto 13 mientras continúa ejerciendo su oficio con la segunda cuerda.

Gibraltar El internacional James Scanlon anotó el segundo del United en el tiempo añadido para sellar lo que resultó ser una victoria rutinaria para los Red Devils.