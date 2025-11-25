Eddie Hearn revela que Jake Paul quería que Anthony Joshua tuviera ‘desventaja’ antes de la pelea de Netflix

EDDIE HEARN afirmó que Jake Paul y su equipo querían que Anthony Joshua estuviera en “desventaja” antes de finalizar su impactante enfrentamiento.

AJ se enfrentará al YouTuber convertido en boxeador en un miami cuerpo a cuerpo sigue vivo netflix el 19 de diciembre.

En el choque cruzado, la sensación de las redes sociales Paul cederá mucho peso a un oponente por primera vez en su carrera boxística cuidadosamente diseñada.

AJ, sin embargo, se ha visto afectado por una restricción de peso por primera vez en su carrera, y el contrato estipula que no puede pesar más de 245 libras.

Y el supremo de Matchroom Boxing, Hearn, ha afirmado que el límite de peso impuesto a AJ es el resultado de que ‘Problem Child’ y su equipo quisieron nivelar ligeramente el campo de juego antes de firmar en la línea de puntos.

el dijo bbc Radio 5 Live: “Hablé con [Joshua] y pesaba 265 libras o algo así.

“Creo que le dije a Nakisa que pesaba 290 libras o algo así. Le dije que no me interesaban los guantes globo ni los rounds de dos minutos, pero él dijo que era una pelea real.

“Pregunté si eran 10 rounds u ocho rounds, me dijeron que bien a ocho.

“Dijeron: ‘Lo único es que Jake pesará alrededor de 220 libras y queremos que AJ baje de peso’.

“Es un peso pesado y nunca antes había bajado de peso.

“Dijeron: ‘Mira, no estamos siendo graciosos y no es que necesitemos una ventaja, sino que necesitamos que tengas alguna desventaja’”.

Joshua estaba por debajo del límite de 245 libras antes de su revancha de vida o muerte con Andy Ruiz Jr en diciembre de 2019, con un peso magro y medio de 237 libras.

El ex dos veces campeón de peso pesado inclinó la balanza a 248 libras por su devastadora derrota por nocaut en el quinto asalto ante Daniel Dubois en septiembre pasado.

Pesó 252,4 libras para su demolición en dos asaltos del ex campeón de UFC Francis Ngannou en marzo pasado, que planea replicar contra el ex campeón de UFC. disney estrella Pablo.

Dijo: “Voy a romperle la cara y romperle el cuerpo. Estoy aquí para demostrar que soy el mejor luchador”.

“Lo pisotearé. Esa es la mentalidad de un luchador.

“Realmente voy a querer lastimarlo. Eso es lo que quiero hacer”.