Eddie Hearn rompe el silencio sobre el video de la ambulancia de Chris Eubank Jr mientras la disputa explosiva se calienta antes de la revancha con Conor Benn

EDDIE HEARN rompió su silencio después de que Chris Eubank Jr redobló su afirmación de que puso en peligro su vida después de su pelea con Conor Benn.

Eubank Jr fue hospitalizado con deshidratación severa después de su guerra de 12 asaltos con Benn, que ganó por decisión unánime, en el Tottenham Hotspur Estadio el pasado mes de abril.

Regístrese para el Deporte hoja informativa ¡Gracias!

Jr, hijo del ícono del boxeo británico Chris Eubank, afirmó que Matchroom impidió que su ambulancia abandonara el lugar en una explosiva conferencia de prensa en septiembre para promover próximo revancha del fin de semana.

A pesar de la amenaza de acciones legales, Jr redobló su reclamo con un video de una ambulancia detenida en una de las salidas del estadio.

Pero el clip, en el que se puede escuchar a alguien gritando “abre la maldita puerta”, no logró mostrar definitivamente quién fue el responsable del robo del vehículo de emergencia.

Y el video compartido en las redes sociales de Eubank Jr rápidamente llamó la atención de Hearn, quien inicialmente amenazó con emprender acciones legales si no se retractaba del reclamo.

MÁS SOBRE EUBANK JR VS BENN 2 RICO Cambio importante en la cobertura del boxeo que puede ahorrarles a los fanáticos cientos de libras GRAN OFERTA Oferta Grand Slam of Darts 2025: obtenga £ 40 en apuestas gratis con BetMGM

En un vídeo en el canal de YouTube de Matchroom Boxing, el hombre de 46 años dijo: “Vi el vídeo.

“Y sí, fue a una puerta. Y esto es mucho después de que el evento haya terminado.

“Y creo que la sala de control de Tottenham Hotspur Tenemos que aprobar que las puertas estén abiertas, y eso es lo que pasó.

“Lo que dijo fue Eddie Hearn y Matchroom impidió que la ambulancia saliera.

OFERTA DE BIENVENIDA DE SUN VEGAS: OBTÉN UN BONO DE £ 50 CUANDO TE REGISTRES

Chris Eubank Jr vs Conor Benn 2 – toda la información ¡ES HORA de la segunda ronda de la disputa familiar de esta generación! Chris Eubank Jr y Conor Benn vuelven a enfrentarse golpe por golpe mientras ambos rivales buscan enorgullecer a sus padres. La revancha de gran éxito se llevará a cabo en el estadio Tottenham Hotspur con capacidad para 62.000 espectadores el sábado 15 de noviembre. Eubank Jr superó por poco a su acérrimo enemigo después de 12 brutales asaltos en abril para asegurarse el derecho a fanfarronear en lo que sin duda era un contendiente a la Pelea del Año. Y las dos superestrellas británicas bailarán una vez más mientras Eubank Jr pretende hacer el doblete mientras Benn busca venganza después de sufrir la primera derrota en su carrera. MIRA EUBANK JR VS BENN 2 SOLO EN DAZN Aquí está todo lo que necesitas saber para la noche de la pelea… INFORMACIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS VIDEO

“Y desafortunadamente, aquellos que no tienen el intelecto para lidiar con eso pueden confundirse y desconcertarse con un poco de edición inteligente”.

SunSport entiende que los abogados de Matchroom están lidiando actualmente con el asunto, que Hearn está dispuesto a abandonar si Jr se disculpa públicamente.

Hearn continuó: “Me acusó de impedirle recibir atención médica, la cual, como dije antes, no la recibiré.

“Así que puedes intentar esquivar las redes sociales y hacer una edición inteligente. Pero la realidad es: mantente firme en lo que dijiste o discúlpate”.

“Y si crees que eso es lo que hice, puedes decirlo de nuevo. Pero no lo oirás decirlo de nuevo. Él simplemente dirá: ‘No, ya sabes.

“Lo que en realidad estoy tratando de decir es.’ No, no. Lo que usted dijo fue totalmente fuera de lugar, fue difamación y se abordará.

“Pero es terco e intentará engañar y ser inteligente en las redes sociales.

“Pero es lo que es. La pelea es la pelea y eso es lo importante”.

Mantente firme en lo que dijiste o discúlpate”.

Eddie Hearn a Chris Eubank Jr.

“Y el resto de asuntos se abordarán a su debido tiempo”.

Un día después de compartir el video, Eubank Jr publicó en sus redes sociales una foto de él mismo luciendo maltratado y magullado en el hospital.

El rostro del hombre de 36 años estaba tan hinchado que parecía casi irreconocible.

La leyenda que lo acompañaba decía: “Ayer vi comentarios que decían que me hago la víctima y busco simpatía después de mostrar lo que le pasó a mi ambulancia en abril.

LISTO PARA LA SELVA Se revela la alineación completa de I’m A Celeb con leyendas de las telenovelas y pin-up de televisión TRUCO DE JABÓN Perdí el puesto 13 en Mounjaro y necesitaba un nuevo pasaporte; debes verificar tu ‘TDEE’

“Si me importara la simpatía de la gente, habría publicado esta foto hace mucho tiempo.

“Estoy arrojando luz sobre la situación para asegurarme de que si termino luciendo así nuevamente el 15 de noviembre, después de otra pelea de perros, simplemente me llevarán al hospital lo más rápido posible… eso es todo”.