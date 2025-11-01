El ala cerrada novato de los Chargers, Oronde Gadsden II, está a la altura de las expectativas

Tre’ Harris observó cómo Oronde Gadsden II pasaba junto a él, el ala cerrada de 6 pies 5 pulgadas resoplando sobre el césped del campo de fútbol del Golden West College.

Meses antes de que Harris y Gadsden se vistieran como novatos de los Chargers, el dúo estaba atrapando pases de Jaxson Dart, ahora el mariscal de campo titular de los New York Giants, durante las sesiones de entrenamiento previas a la NFL Scouting Combine en el colegio comunitario de Huntington Beach mientras el trío aprovechaba el clima soleado en el sur de California.

“Vi su talento de inmediato”, dijo Dart sobre Gadsden. “En cuanto a habilidades, pensé que era un atleta único, teniendo en cuenta la estatura que tiene. Pensé que su juego de pies era uno de los mejores que he visto”.

Durante las últimas dos semanas, el juego de pies que, según Harris, separa a Gadsden del resto de la NFL, ha estado en exhibición.

Gadsden, de 22 años, ocupa el quinto lugar en yardas recibidas de ala cerrada de la NFL esta temporada (385) a pesar de no jugar en los primeros dos juegos. Hace dos semanas, contra los Colts, el hijo del ex receptor abierto de la NFL, Oronde Gadsden, emergió para 164 yardas en recepción y un touchdown. Contra los Vikings la semana pasada, el ex destacado de Syracuse, que estableció el récord del programa de recepciones en una temporada con 73 recepciones, registró otras 77 yardas en recepción y un touchdown.

Esos logros, que atribuye al estudio de compañeros de equipo de los Chargers, Keenan Allen y Will Dissly, le valieron a Gadsden los honores de Novato de la Semana de la NFL en la Semana 7, el primer Charger en reclamar el premio desde que Asante Samuel Jr. lo hizo dos veces en 2021.

“Ha sido bueno hacer pases con Justin [Herbert]ya sea una práctica y luego un seguimiento en el juego”, dijo Gadsden. “Se siente bien ver todo el trabajo duro que he estado haciendo, todo el trabajo duro que ha estado haciendo todo el equipo, avanzar y traducirse en el juego”.

El ala cerrada de los Chargers, Oronde Gadsden II (86), celebra después de anotar un touchdown contra los Minnesota Vikings el 23 de octubre. (Gregory Bull / Prensa Asociada)

Jim Harbaugh no puede evitar sonreír cuando habla de Gadsden. Cuando se le preguntó sobre los novatos de los Chargers, y los esfuerzos que han hecho para mantener al equipo a flote en medio de una serie de lesiones, el generalmente estoico entrenador de los Chargers comentó cuán amplia era su sonrisa antes de golpear con las manos el podio frente a él.

“Quiero decir, Oronde Gadsden”, dijo, “por supuesto, ha sido genial”.

Herbert agregó: “Era sólo cuestión de tiempo hasta que armara dos juegos consecutivos, y hará un montón de jugadas para nosotros. Tendrá una carrera súper larga”.

Gadsden tuvo su primera oportunidad para relajarse durante la mini semana de descanso en el intervalo de 10 días entre la victoria de los Chargers sobre los Vikings y su partido contra los Tennessee Titans el domingo. Dijo que ha sido fútbol continuo para él desde el comienzo de su último año en Syracuse; desde la temporada universitaria hasta el entrenamiento previo al draft, el mini campamento de novatos y ahora la temporada de la NFL.

El ala cerrada de los Chargers, Oronde Gadsden II, intenta luchar contra el apoyador de los Miami Dolphins, Jordyn Brooks, durante la victoria de los Chargers el 12 de octubre. (Rebecca Blackwell / Prensa Asociada)

Por primera vez desde aquellos entrenamientos en Golden West, Gadsden decidió visitar Disneylandia. Fue un raro descanso para Gadsden desde sus días diarios previos al draft trabajando junto al entrenador TJ Houshmandzadeh, el ex receptor abierto de Pro Bowl de los Cincinnati Bengals.

Lo que hace que Gadsden sea un jugador especial, dijo Harris, es su actitud incesante. Durante el minicampamento, Gadsden llegaba a las instalaciones a las 5 am, usando su reloj cableado de la costa este a su favor para hacer trabajo extra.

“No voy a decir que sabía que iba a hacer esto”, dijo Harris sobre el reciente éxito de Gadsden, antes de hacer una pausa. “No hay muchos alas cerradas que puedan moverse como él. Y, sabes, lo he visto de primera mano”.