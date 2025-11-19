El Arsenal lucha contra rivales de la Premier League para fichar a un adolescente valorado en £ 20 millones después de que el cambio de posición lo comparara con Michael Essien

Se afirma que el ARSENAL está vigilando a una estrella en ascenso que ha sido comparada con la leyenda del Chelsea, Michael Essien.

Los Gunners, sin embargo, se enfrentan a la competencia del Bournemouth, rival de la Premier League, antes de la ventana de transferencias de enero.

Regístrese para el hoja informativa ¡Gracias!

Según The Mail, los londinenses del norte están mirando al as del Nordsjaelland, Caleb Yirenkyi, que está disfrutando de una temporada impresionante en Dinamarca.

El Arsenal ve al joven prospecto como alguien para el futuro, mientras que Bournemouth lo califica como un jugador que puede unirse inmediatamente al equipo bajo el mando de Andoni Iraola como lo hicieron otras joyas intactas en el pasado.

Y Yirenkyi, de 19 años, actualmente tiene un valor de £20 millones, lo que lo convertiría en una ganga.

El internacional de Ghana alcanzó nuevas alturas esta temporada cuando fue trasladado a un puesto de centrocampista de contención.

‘VIOLACIÓN’ DEL FÚTBOL Súper agente de fútbol bajo investigación por violación en el Reino Unido por “torturar a esclavas sexuales” CANCIÓN DEL CISNE Los Spurs enfrentan una amenaza legal por la canción de Manilow mientras el escritor fanático del Arsenal exige un pago

El joven comenzó como centrocampista derecho e incluso jugó como lateral derecho en su debut internacional en mayo.

Sin embargo, el técnico del Nordsjaelland, Jens Fonsskov Olsen, lo convirtió en centrocampista defensivo.

Y eso tuvo lugar bajo la atenta mirada del legendario compatriota de Yirenkyi, Essien, de 42 años, que trabaja como subdirector del equipo danés.

La transformación del as ghanés en el número 6 ha sido tan impresionante que finalmente llevó a aficionados y expertos a compararlo con el gran jugador del Chelsea.

ESPECIAL DE CASINO: LOS MEJORES BONOS DE CASINO DESDE DEPÓSITOS DE £ 10

Y el polivalente centrocampista admite que la presencia de Essien en el equipo ha jugado un papel importante en su desarrollo.

Yirenkyi dijo anteriormente: “Michael Essien impacta a todos los jugadores. Ayuda a todos en Nordsjaelland, aprendemos mucho de él”.

La sensación adolescente ha acumulado un gol y dos asistencias en 16 apariciones en todas las competiciones esta temporada.

Esto suma el total de tres goles y cuatro asistencias en 34 apariciones que ha registrado desde que se unió al Nordsjaelland procedente del equipo ghanés Right to Dream, que es un club hermano de su equipo actual, en 2024.