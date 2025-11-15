El Arsenal recibe un gran golpe en el derbi del norte de Londres mientras Gabriel sale cojeando del choque de Brasil con la cabeza entre las manos

El ARSENAL se ha enfrentado a una importante lesión antes del derbi del norte de Londres después de que Gabriel Magalhaes se viera obligado a abandonar durante el amistoso de Brasil contra Senegal.

El central, que ha sido una piedra en el corazón de la defensa de Mikel Arteta, pareció detenerse incómodo antes de señalar al banquillo.

El jugador de 27 años fue reemplazado en la segunda mitad por Wesley, lo que dejó al cuerpo técnico de Brasil preocupado y a los fanáticos del Arsenal temiendo lo peor.

Se vio a Gabriel caminando cautelosamente hacia el banco después de un período prolongado tirado en el campo.

Su posible ausencia llega en el peor momento posible para el Arsenal, que se enfrenta a su archirrival Tottenham en uno de los partidos más cruciales de su temporada tras el parón internacional.

Arteta ha dependido en gran medida de la asociación de Gabriel con William Saliba, y perderlo sería un duro golpe para los preparativos de los Gunners.

Pero no es sólo el Arsenal el que está sudando por las lesiones del juego, ya que el Tottenham tiene sus propios problemas.

El centrocampista Pape Matar Sarr fue sustituido al principio del partido tras sufrir un problema que le impidió continuar.

La estrella de los Spurs, que ha sido una pieza clave en el mediocampo de Thomas Frank, estaba visiblemente frustrada mientras se dirigía al túnel.

Su retirada añade otra capa de incertidumbre al Tottenham de cara al enfrentamiento en los Emiratos.

Ahora que ambos equipos se enfrentan a importantes controles de lesiones a pocos días del derbi, la preparación para el choque ha dado un giro dramático.

Los fanáticos de ambos clubes estarán esperando ansiosamente actualizaciones, sabiendo que estos contratiempos físicos podrían tener un gran impacto en el resultado de una de las rivalidades más feroces de la Premier League.

