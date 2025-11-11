El asistente general de los Marineros, Andy McKay, se marcha para trabajar como entrenador en los Guardianes

LAS VEGAS – Andy McKay vivía para ponerse un uniforme de béisbol y estar en el campo trabajando con los jugadores e interactuando con los entrenadores. Como entrenador en jefe de béisbol desde hace mucho tiempo en las filas universitarias, ese sentimiento nunca lo abandonó cuando pasó al béisbol profesional, trabajó en el desarrollo de jugadores y, finalmente, se mudó a la oficina principal.

Tendrá la oportunidad de usar un uniforme de Grandes Ligas a diario en la temporada 2026.

Temprano el martes por la tarde, el gerente general Justin Hollander confirmó que McKay, quien ha estado con los Marineros desde 2015, dejará la organización de los Marineros para unirse a los Cleveland Guardians como coordinador de campo de las Grandes Ligas para el manager Stephen Vogt.

“Es triste para mí, pero estoy emocionado por él”, dijo Hollander por mensaje de texto.

McKay reemplaza a Kai Correa, quien dejó el personal de Cleveland para unirse a los Mets como entrenador de banca.

Cuando Jerry Dipoto fue contratado como gerente general de los Marineros en septiembre de 2015, McKay fue una de sus primeras contrataciones como director de desarrollo de jugadores de los Marineros. Los dos trabajaron juntos con los Rockies y también tenían un amigo en común en Scott Servais.

McKay ayudó a reconstruir el funcionamiento interno y la filosofía general de un sistema agrícola en dificultades, ayudando a modernizar el pensamiento y los sistemas, y eventualmente convirtiéndolo en uno de los mejores del béisbol. Incluso con ese éxito, todavía anhelaba la oportunidad de unirse al cuerpo técnico de los Marineros de la MLB de alguna manera.

Iba a suceder en 2022, cuando estaba previsto que se uniera al personal de Servais como entrenador asistente. Pero su reemplazo elegido, Emmanuel Sifuentes, decidió dejar el puesto para dedicarse a un negocio fuera del béisbol poco antes de que comenzaran los entrenamientos de primavera. McKay obedientemente se ofreció como voluntario para regresar a su rol anterior con un ascenso al puesto de director senior de desarrollo de jugadores.

La oportunidad de unirse al cuerpo técnico nunca se hizo realidad. Fue ascendido a subdirector general después de la temporada 2022 y desde entonces ha trabajado con Hollander y Dipoto como una parte confiable de la gerencia.

Esta historia será actualizada.