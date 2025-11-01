El ataque de pase de Davante Adams y Matthew Stafford se calienta para los Rams

Como profesional de 12º año, Davante Adams conoce el valor del descanso durante una semana de descanso. Así que antes de que los Rams jugaran contra los Jacksonville Jaguars en Londres el 19 de octubre, Adams esperaba con ansias los días libres que le esperaban.

Luego Adams, mostrando su forma de tres veces All-Pro, atrapó tres pases de touchdown.

¿Había alguna parte de él que no quería un descanso?

“Oh, claro que sí”, dijo Adams esta semana, señalando que le dijo al entrenador Sean McVay, “‘Ojalá pudiéramos seguir adelante en este punto'”.

Compartir vía Cerrar opciones adicionales para compartir Gary Klein analiza qué esperar de los Rams el domingo cuando se enfrenten a los New Orleans Saints en el SoFi Stadium.

McVay también.

“Me dijo: ‘Hombre, no quiero tener una semana libre’”, recordó McVay. “Le dije: ‘Oye, disfrútalo’”.

Adams, descansado y listo después de pasar parte de la semana pasada en México con su familia, tiene la intención de continuar donde lo dejó hace dos semanas cuando los Rams reciban a los New Orleans Saints en el SoFi Stadium.

El juego marcará el regreso del también receptor estrella Puka Nacua, quien se perdió contra los Jaguars debido a una lesión en el tobillo sufrida el 12 de octubre contra los Baltimore Ravens.

Pero los Rams no contarán con el veloz receptor Tutu Atwell, quien estará fuera de juego durante al menos cuatro juegos en la lista de reservas lesionados debido a una lesión en el tendón de la corva.

McVay y el mariscal de campo Matthew Stafford demostraron contra los Jaguars que las armas de los Rams van más allá de Nacua y Adams. Cuatro alas cerradas (Tyler Higbee, Colby Parkinson, Davis Allen y el novato Terrance Ferguson) estuvieron entre los 10 jugadores que atraparon pases en la victoria 35-7 que mejoró el récord de los Rams a 5-2.

“Cuanta más gente podamos involucrar en el juego, mejores seremos”, dijo Stafford, quien ha pasado para 17 touchdowns, con sólo dos intercepciones. “Tenemos un par de jugadores extremadamente talentosos, bastantes que marcan la diferencia en esta liga. Cuando podemos distribuir el balón y hacer que todos defiendan a todos los muchachos, a todos los elegibles, cada brizna de pasto, es cuando estamos en nuestro mejor momento”.

Los Rams firmaron a Adams con el objetivo de capitalizar su experiencia y forma de jugar, sus habilidades de separación de élite y la amenaza que representa cerca de la línea de gol.

Stafford, de 37 años, y Adams, de 32, se combinaron para algunas jugadas destacadas en los primeros seis juegos. Pero reconocieron en la semana previa al partido contra los Jaguars que todavía estaban trabajando para estar completamente sincronizados.

Encontraron su ritmo contra los Jaguars.

Adams realizó capturas dinámicas desde dentro de la yarda dos en todos sus touchdowns.

El coordinador ofensivo Mike LaFleur dijo que los Rams “absolutamente” imaginaron ese tipo de jugadas cuando persiguieron a Adams, quien tiene 109 recepciones de touchdown en su carrera, la mayor cantidad entre los jugadores activos.

“Hay una razón por la que tiene más de cien touchdowns”, dijo LaFleur, y agregó: “No es sorprendente”.

¿Encontraron los Rams algo sobre lo que puedan construir?

“Sí, veremos cómo se ven los objetivos de la zona roja esta semana y luego podremos decírselo por completo”, dijo Adams, riéndose. “Pero definitivamente no es un secreto que he podido hacer jugadas en la zona roja.

“Creo que en gran medida fue simplemente estar en sintonía, sentirnos unos a otros e idear un buen plan. Los entrenadores lo hicieron y pudimos conectarnos.

“Creo que cuanto más haces jugadas, más construyes esa confianza y luego dejas de esforzarte y presionar para hacer jugadas y simplemente eres tú mismo, sales y eres natural”.

Adams tiene 31 recepciones para 431 yardas y seis touchdowns.

Con Stafford y Adams continuando solidificando su conexión, la ofensiva está lista para seguir siendo productiva mientras los Rams avanzan hacia un lugar en los playoffs.

“Siendo yo quien soy y Matthew siendo quien es y simplemente teniendo el equipo que tenemos, mis expectativas son muy altas y los estándares son muy altos para lo que debo aportar y lo que este equipo debería poder hacer”, dijo Adams. “Definitivamente no estoy satisfecho con lo que hemos hecho, pero sí con el lugar donde estamos”.