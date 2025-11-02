El atónito Willie Mullins elogia la ‘gran’ victoria mientras Ethical Diamond logra una sorpresa de 28-1 en Del Mar

Hace DOS días, nadie en Estados Unidos tenía idea de quién era Willie Mullins. Bueno, ahora todos lo saben.

Si, por alguna extraña razón, se necesitaban más pruebas de que el hombre puede caminar sobre el agua o convertir dicha agua en vino, la impresionante victoria de Ethical Diamond en la Breeders’ Cup era la solución.

Aquí estaba un caballo que quedó atrapado en el Campeonato Escocés de Hurdle en abril y terminó como un murciélago salido del infierno en la recta de Del Mar para derribar a Minnie Hauk y Rebel’s Romance.

Sólo Willie podía lograr un resultado como este, e incluso él se quedó con la boca abierta y aturdido por la sorpresa cuando fue recibido en el círculo de ganadores después de conseguir el Turf de £3,6 millones.

No estamos acostumbrados a verlo así. En Cheltenham, Leopardstown o Aintree, apenas tiene tiempo para esbozar una sonrisa, tal es la expectativa de que la máquina Closutton produzca ganador tras ganador.

Esas victorias sólo le traen un alivio momentáneo; éste le trajo pura alegría.

Mullins, bebiendo el segundo de probablemente muchos bourbon, dijo: “No había ninguna presión aquí. Mi única presión era que no nos detuviéramos y hiciéramos un espectáculo sagrado”.

“Ciertamente, en los primeros estadios, dije, Dios, ¿va a suceder esto? Pero luego pude ver a Dylan, simplemente no estaba entrando en pánico y me encanta cuando los jinetes no entran en pánico.

“Pasó a uno, pasó a dos, y dije, todavía no se ha movido con este caballo. Tuvo que abrirse y pensé, oh Dios, ¿se va a gastar toda la gasolina?

“Cuando entró en la recta, pude ver en el momento en que se enderezaron, la velocidad que iba en comparación con los primeros, y pensé, esto está en marcha.

“Cuando él llega al frente, rara vez celebro antes de la línea, pero creo que estaba celebrando un furlong, lo cual no es propio de mí. ¡Pero claro, es bastante impropio de mí tener un ganador en la Breeders’ Cup!”

Willie no tuvo mucho tiempo para celebrar ya que debía tomar un vuelo a Melbourne desde Los Ángeles alrededor de 10 horas después de que Ethical Diamond cruzara la línea bajo un brillante paseo de Dylan Browne McMonagle.

“Espero que tengan una buena carta de vinos en el avión”, dijo.

Si bien esto se sintió como una experiencia extracorporal para Willie, Charlie Appleby ha brindado por muchos ganadores de la Breeders’ Cup a lo largo de los años y Notable Speech le consiguió enfáticamente otro en la Milla.

Parecía haber una batalla a tres bandas entre el ganador de las 2.000 Guineas del año pasado, The Lion In Winter y Formidable Man a 150 yardas, pero rápidamente puso la luz entre él y el resto con un cambio de marcha eléctrico.

Appleby dijo: “Creo que es una carrera de la que probablemente todo el mundo sea consciente ahora que disfrutamos ganar y siempre lo intentamos. Tienes que elegir un caballo, el caballo correcto, y elegirlo lo suficientemente lejos de manera realista”.

“Algunas de estas carreras a veces han sido, no lejos de decir que son una última oportunidad para algunos de ellos, pero me gusta pensar que planeamos lo suficientemente lejos como para traer el caballo adecuado y prepararlo correctamente para, con suerte, aparecer y correr a su máxima capacidad. Y sin duda, lo ha hecho”.

Y hubo alegría para Japón en el Breeders’ Cup Classic, cuando el brillante trotamundos Forever Young mantuvo a raya a Sierra Leone y Fierceness en la recta de Del Mar.