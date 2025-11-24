El baloncesto femenino número 3 de UCLA domina a Southern y se mantiene invicto

Durante la práctica del viernes, la entrenadora de baloncesto femenino de UCLA, Cori Close, dejó en claro que quería ver más de la delantera Angela Dugalic.

“No estás usando lo que has ganado”, recordó haberle dicho Close mientras hablaba con los periodistas el viernes.

Dugalic se enfrentará a algunos de los mejores jugadores del país esta semana. Close cree que puede igualarlos, pero necesita que Dugalic juegue así. Con todo el trabajo que Dugalic ha hecho en su juego de poste bajo durante la temporada baja, no puede conformarse con flotar alrededor del perímetro.

Close no la deja.

“Sólo quiero que ella sea todo lo que pueda ser”, dijo Close. “Ella ha sido un animal en el poste bajo, y quiero que busque eso. No quiero que se conforme con jugar en el perímetro cuando tiene muchas más herramientas en su caja de herramientas a las que no puede acceder”.

Close obtuvo esa versión de Dugalic en la goleada 88-37 del domingo sobre Southern en Pauley Pavilion. Los Bruins, terceros clasificados, tuvieron el control total de silbatazo a silbatazo, incluso lanzando una blanqueada en el segundo cuarto, y Dugalic lideró el camino con 20 puntos, cinco rebotes y una asistencia. Disparó ocho de 15 tiros de campo con un trío de triples.

Fue puro dominio de la UCLA. Los Bruins dispararon al 51% desde el campo mientras mantenían a los Jaguars al 29%. Superaron en rebotes a Southern por 30. Forzaron 13 pérdidas de balón, nueve en la primera mitad, y anotaron 28 puntos. Y en el lado ofensivo, UCLA fluyó con 24 asistencias frente a las nueve de Southern.

Dugalic abrió el marcador para UCLA con un tiro en salto de media distancia seguido de una bandeja de contraataque. Terminó la primera mitad con nueve puntos, empatada en el liderato del equipo con la delantera novato Lena Bilic, quien terminó el juego con 14 puntos.

La guardia de UCLA, Kiki Rice, controla el balón frente al delantero sureño DeMya Porter durante la primera mitad de la victoria de los Bruins el domingo en Pauley Pavilion. (Ethan Swope / Prensa Asociada)

Gabriela Jáquez agregó ocho rebotes y cinco asistencias para completar seis puntos. Su primera canasta, una bandeja después de atravesar la pintura en el segundo cuarto, le dio a la escolta senior el punto número 1.000 de su carrera.

Los Bruins entraron en ese segundo cuarto con una ventaja de 22-9 gracias a un avance de 14-2 en los últimos seis minutos del primer cuarto después de mantener a Southern (1-4) sin goles durante los últimos tres minutos. Luego, UCLA explotó con una racha de 27-0 en el segundo cuarto mientras mantenía a los Jaguars sin goles durante todo el período.

Aún así, Close no estaba satisfecho.

“Estoy más interesado en el proceso. Fallaron tiros, no necesariamente los quitamos”, dijo Close. “Otras personas están tratando de vencernos, nosotros estamos tratando de competir para ser nosotros”.

UCLA (6-0) se enfrentará al No. 4 Texas el miércoles en el Players Era Women’s Championship en Las Vegas, seguido por el No. 2 South Carolina o Duke el Día de Acción de Gracias. Luego, los Bruins recibirán al No. 15 Tennessee el 30 de noviembre.