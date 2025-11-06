El baloncesto femenino número 3 de UCLA vence al luchador estado de San Diego

El equipo de baloncesto femenino No. 3 de UCLA ganó su primer partido de temporada, derrotando al luchador San Diego State 77–53 el lunes en el Honda Center.

La entrenadora de UCLA, Cori Close, no estaba contenta con la actuación de los Bruins.

“Amo este equipo. Creo en este equipo. Se han preparado excepcionalmente bien”, dijo Close. “Han trabajado tan duro, más duro, que cualquier equipo que haya entrenado en la temporada baja. Dicho esto, no trasladamos eso al juego de esta noche. No trasladamos eso con el nivel de excelencia, concentración, esfuerzo, implacabilidad y trabajo en equipo. Y la ejecución no estuvo ahí”.

Los Bruins (1-0) construyeron una ventaja de ocho puntos en el primer cuarto, pero los Aztecas (0-1), no clasificados, lograron reducir el déficit en tres al final del período.

La delantera de UCLA Gabriela Jáquez dispara durante una victoria sobre San Diego State el lunes en el Honda Center. (Jessie Alcheh / Prensa Asociada)

San Diego State tuvo problemas para anotar en el segundo cuarto cuando UCLA logró una racha de 12-2.

Los Bruins ampliaron su ventaja a 15 puntos, terminando la primera mitad con una ventaja de 37-22.

La pívot de UCLA Lauren Betts anotó 21 puntos y atrapó cuatro rebotes, la base Gabriela Jaquez registró un doble-doble con 15 puntos y 11 rebotes y la base Charlisse Leger-Walker, quien regresó a la cancha después de vestirse con camiseta roja la temporada pasada, aportó 12 puntos y cinco asistencias.

Leger-Walker fue titular, mientras que el base veterano Kiki Rice salió del banquillo. Close dijo que Rice ha estado lidiando con lesiones persistentes durante la mayor parte de dos temporadas y finalmente está saludable, pero recién recibió el alta médica para jugar el lunes.

“La considero a ella y a Charlisse co-líderes de guardia para nosotros”, dijo Close.

Leger-Walker se mostró agradecido de poder disputar finalmente un partido después de perderse toda la temporada pasada y parte de la anterior recuperándose de una lesión.

“Honestamente, durante todo el día, toda la semana, estuve muy emocionada de finalmente ponerme el uniforme y jugar”, dijo. “… Ha habido una gran energía en torno a este equipo”.

El juego, sin embargo, estuvo lejos de ser fluido para los Bruins, muy favorecidos, que tuvieron que esforzarse mientras San Diego State organizaba manifestaciones.

Los Bruins abrieron el tercer cuarto con una racha de 16-0. Aunque los aztecas lucharon duro para cerrar la brecha, los Bruins mantuvieron el control y terminaron el cuarto con una ventaja de 58–38.

San Diego State empujó a UCLA nuevamente en el último cuarto, pero los aztecas no pudieron reducir significativamente su déficit.

Leger-Walker dijo que los Bruins estaban lejos de ser pulidos y no alcanzaron los objetivos de su equipo.

La guardia de UCLA, Gianna Kneepkens, pasa el balón bajo la presión del guardia de San Diego State, Nat Martínez, el lunes en el Honda Center. (Jessie Alcheh / Prensa Asociada)

“Creo que son las pequeñas cosas de las que hablamos todos los días: la comunicación, las jugadas”, dijo Leger-Walker mientras analizaba lo que les faltaba a los Bruins. “Tenemos una estadística que rastreamos fuera de los pasos normales y las llamamos jugadas de pasión. Y no alcanzamos esas metas que nos propusimos… Cuando no hacemos eso, realmente se nota que se transfiere al juego”.

Close le dio crédito a San Diego State por jugar una defensiva agresiva en equipo, mover el balón para ganar miradas abiertas e incomodar a UCLA.

La escolta de segundo año de los Aztecas, Kaelyn Hamilton, salió de la banca para liderar a su equipo con 11 puntos, mientras que las escoltas Nat Martínez y Nala Williams anotaron 10 puntos cada una.

“Pensé que eran duros, juntos, implacables y equilibrados”, dijo Close sobre los aztecas. “Creo que su cuerpo técnico hizo un trabajo excelente al ponernos en una situación difícil”.

Lamentó que su equipo no haya seguido su plan de juego.

“No pensé que tuviéramos un enfoque defensivo”, dijo Close. “Siempre les digo que si ejecutan el informe de exploración y no funciona, es mi culpa. Si no ejecutan el informe de exploración y no hacen lo que dijimos y no jugamos como un equipo conectado, es su culpa… Creo que es una buena llamada de atención y decir: ‘¿Saben qué? Si no nos comprometemos con los estándares y hábitos a nivel de campeonato todos los días, cualquier cosa puede pasar’. Y no pensé que jugáramos cerca de nuestro potencial en ninguno de los lados del balón”.

UCLA jugará su primer partido en casa el jueves contra UC Santa Bárbara.

“Espero una respuesta increíblemente diferente al pasar a otro nivel en nuestro enfoque, trabajo en equipo y dureza”, dijo Close.

Close elogió a los organizadores del juego del Condado de Orange y dijo que espera poder llevar un juego al Honda Center cada temporada en el futuro.