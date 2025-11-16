El baloncesto femenino ve una afluencia de transferencias a medida que los mejores equipos se fortalecen

Si cree que el portal de transferencias ha cambiado los deportes universitarios, prepárese para lo que está sucediendo en el baloncesto femenino de la escuela secundaria. Dicen que lo que sucede en la universidad llega a las escuelas secundarias, y ese es el caso esta temporada.

Hay tantas transferencias de alto nivel que casi parece baloncesto masculino. Y llega en un momento de mayor aplicación de las reglas de transferencia por parte de la Sección Sur, por lo que aún está por verse quién está disponible y quién no.

Las mejores escuelas (Etiwanda, Ontario Christian y Sierra Canyon) han agregado jugadores clave a sus equipos. Mater Dei y Fairmont Prep son los siguientes. Y hay un nuevo equipo en la mezcla, Oak Park, que perdió a su armador pero ganó más que suficiente con el portal de transferencias después de la contratación de la ex jugadora de la WNBA April Schilling, quien es la esposa del entrenador masculino de Pepperdine, Ed Schilling. Corona Centennial podría tener más transferencias que cualquier equipo, incluido el estudiante de segundo año de 6 pies 6 pulgadas Sydney Douglas de Ontario Christian.

El entrenador del Etiwanda, Stan Delus, espera que los días de frustración hayan quedado atrás. (José Luis Villegas / Para The Times)

“Esta será probablemente una de las Divisiones 1 más duras y profundas desde 2016, con algunos equipos nuevos surgiendo y diferentes equipos recibiendo transferencias”, dijo el entrenador de Etiwanda, Stan Delus, cuyo equipo ha ganado tres campeonatos estatales consecutivos de la División Abierta.

Etiwanda agregó a Tess Oldenburg (6-3) de Chino Hills y Jaylee Moore (6-1) de Carruthers, el poder del norte de California, además de la estudiante de primer año Cassidy Morgan para unirse a los retornados Arynn Finley, Aliyah Phillips y Chasity Rice.

Ontario Christian todavía tiene al jugador número uno en California en la armadora junior Kaleena Smith, quien está realizando visitas de reclutamiento a USC y UCLA. También regresan la talentosa estudiante de segundo año Tati Griffin y la junior Dani Robinson, además de las transferencias Layia King de Inglewood St. Mary’s y Skylar Archer de Shadow Hills y la estudiante de primer año Chloe Jenkins.

En un día de prensa de la Mission League, se preguntó a los entrenadores qué motivaba las transferencias. Pocos hablaron.

“Creo que el sur de California sigue mejorando cada vez más”, dijo la entrenadora de Sierra Canyon, Alicia Komaki. “Este es el mejor equipo que hemos tenido y no tenemos garantía de nada”.

Sierra Canyon regresa a Jerzy Robinson, quien está siendo reclutado por Connecticut, el estado de Luisiana y Carolina del Sur. “Soy mejor en todo”, dijo.

Luego está la pívot Emilia Krstevski, de 6-5, una comprometida de Oregon que habla macedonio, tiene pasaporte canadiense y sigue mejorando. Payton Montgomery es otro retornado de un equipo 28-3, pero el jugador clave podría ser la transferencia de Oak Park, Delaney White, un armador de la Sección Sur. La documentación de transferencia se presentó hace seis semanas, pero aún no ha sido aprobada para ella.

Jerzy Robinson de Sierra Canyon es considerada la mejor perspectiva de baloncesto femenino de la generación de 2026. (Eric Sondheimer / Los Ángeles Times)

El ex entrenador de Ontario Christian, Matt Tumambing, fue contratado en Centennial y, de repente, empezaron a llegar nuevos jugadores. Douglas, un estudiante de segundo año de 6-7 se unió a los Huskies junto con la ex guardia cristiana de Ontario, Jelise Max. Hay tantas transferencias que los funcionarios de Centennial han pasado semanas revisando el papeleo.

Fairmont Prep tiene cinco estudiantes de primer año en su lista para apoyar a la jugadora de la Sección Sur, Adyra Rajan. Redondo Union eligió al estudiante de primer año Rudy Hopkins de Finlandia. Oak Park ha agregado a la estudiante de segundo año Maya Urteaga de Moorpark. La temporada pasada promedió 26 puntos. También se unen a los Eagles el compromiso de UC Santa Barbara, Karisma Lewis de Buena y 6-4 Diana Sorrondo de Arroyo Grande.

El entrenador con más victorias en la historia del baloncesto femenino de California, Kevin Kiernan, ha regresado como entrenador en Troy, que organizará un torneo el próximo mes que podría resultar en un juego de campeonato entre Sierra Canyon y Ontario Christian.

En cuanto a otros jugadores importantes, la base de la Sección Sur Amalia Holguín de Sage Hill está comprometida con Texas; Kaeli Wynn de Mater Dei se dirige a Carolina del Sur; Kamdyn Klamberg de Sage Hill es un joven en ascenso; el estudiante de segundo año Hamiley Arenas de Sherman Oaks Notre Dame es un guardia de alto puntaje; Charis Rainey de Windward jugó para la selección nacional femenina U16.

En la Sección City, Westchester, Palisades y Garfield lucharán por el título de la División Abierta, que ganó Hamilton la temporada pasada. La estudiante de segundo año Kayla Tanijiri de Birmingham es la jugadora del año que regresa a la West Valley League.