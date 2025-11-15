El baloncesto masculino de la USC muestra su potencial en defensa para derrotar al estado de Illinois

Un camino se cerró hacia el aro, luego otro, luego otro, cada uno de ellos cerrado de golpe con un repentino rayo de cardenal y oro, antes de que el delantero de Illinois State, Chase Walker, se encontrara envuelto por cuatro imponentes troyanos, cada uno con los brazos en alto. Apenas pudo moverse antes de que sonara el reloj de lanzamiento.

Cuando Eric Musselman imaginó una defensa potencialmente asfixiante en su segunda temporada como entrenador de la USC, esto era precisamente lo que tenía en mente: tamaño asombroso, longitud asfixiante y esfuerzo feroz por igualar.

Pero la victoria de USC por 87-67 sobre Illinois State en Intuit Dome el viernes por la noche ofrecería sólo un vistazo temporal del techo defensivo de los Trojans, antes de recordar cuánto les queda por resolver.

El armador no parece ser uno de esos problemas. Rodney Rice continuó su estelar comienzo de temporada con una de las mejores actuaciones de su carrera universitaria. Logró un triple-doble con 21 puntos, 10 rebotes y 10 asistencias, la última de ellas en los últimos segundos del partido.

Chad Baker-Mazara añadió 18 puntos, mientras que el pívot Gabe Dynes, de 7 pies 5 pulgadas, añadió 14 puntos, cinco rebotes y tres bloqueos en su mejor actuación hasta el momento.

Sin embargo, lo que comenzó como un dominio defensivo se convirtió brevemente en indiferencia para los Trojans después del medio tiempo, durante el tiempo suficiente para que Illinois State se abriera camino de regreso al juego. Una ventaja de 21 puntos al final de la primera mitad para la USC se redujo a sólo seis puntos, seis minutos después del segundo.

Los troyanos salieron fríos después del medio tiempo con la excepción del delantero Ezra Ausar, quien anotó los primeros ocho puntos del equipo en la mitad, manteniéndolos a flote en medio de un aluvión de Redbird. Ausar terminó con 13 puntos.

Pero finalmente, a mitad del segundo, la defensa de la USC tomó medidas drásticas y logró su tercera victoria consecutiva para comenzar la temporada.