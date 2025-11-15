El baloncesto masculino No. 15 de UCLA flaquea al final de la derrota ante el No. 5 Arizona

Un juego de grandes corridas, cambios de impulso y altas emociones necesitaba una resolución en la renovación de una vieja rivalidad.

Encontró uno en manos de un jugador que ha existido desde que UCLA y Arizona eran rivales de Pac-12, y su brillantez tardía revivió un cántico odiado por los Bruins.

“¡U de A! ¡U de A!”

Los Wildcats se sintieron como en casa dentro del Intuit Dome durante los últimos minutos del viernes por la noche gracias al juego del veterano guardia Jaden Bradley.

Con dos bandejas y un triple, Bradley anotó siete puntos consecutivos tarde para llevar a los Wildcats No. 5 a una victoria 69-65 sobre los Bruins No. 15.

UCLA se arrepentirá mucho después de perder una ventaja de ocho puntos en los últimos siete minutos cuando Arizona se calentó y acertó sus últimos cuatro tiros.

Los 19 puntos de Tyler Bilodeau con siete de 10 tiros no fueron suficientes para evitar que los Bruins (3-1) sufrieran su primera derrota de la temporada durante una actuación un tanto descuidada en la que cometieron 12 de sus 16 pérdidas de balón en la primera mitad.

Bradley terminó con 15 puntos y su compañero Anthony Dell’Orso anotó 20, el máximo del juego, incluido un triple que dio a los Wildcats (4-0) la ventaja con 2:51 por jugarse.

Las cosas parecían muy prometedoras para los Bruins sólo unos minutos antes.

Trent Perry y Bilodeau mostraron altruismo al tomar carga en una rápida secuencia de la segunda mitad que envió a Koa Peat (siete puntos) de Arizona a la banca con su cuarta falta.

Los fanáticos de los Bruins sacudieron el lugar cuando quedaban poco más de siete minutos después de que Bilodeau anotara un triple que puso a su equipo en ventaja 57-49. Pero una mala posesión que terminó con una pérdida de balón de Eric Dailey Jr. ayudó a impulsar la remontada de los Wildcats.

A Donovan Dent de UCLA (11 puntos, ocho asistencias) se le bloqueó un tiro en salto poco antes del medio tiempo, un desarrollo apropiado para un juego que se inclinaba a favor de Arizona después de que una primera mitad de grandes carreras terminara con los Wildcats con una ventaja de 28-25.

El guardia de Arizona, Anthony Dell’Orso, hace un tiro en la primera mitad del viernes contra UCLA. (Mark J. Terrill/Associated Press)

Las cosas habían sido mucho más prometedoras para los Bruins al principio. Se parecían al equipo encerrado que había lucido tan impresionante en las victorias de exhibición sobre San Diego State y UC Irvine antes de caer considerablemente más plano para comenzar la temporada regular con tres actuaciones sin inspiración.

Bilodeau estuvo especialmente activo al principio, rechazando un tiro, anotando en una bandeja por la puerta trasera y cometiendo una falta con un tiro en salto mientras los Bruins tomaban una ventaja de 15-5. Pero los Wildcats contraatacaron con carreras de 10-0 y 7-0 en el camino a retomar el liderato.

Había una curiosa dualidad en el juego del pívot de UCLA Xavier Booker. Anotó dos triples y atrapó cinco rebotes, pero también soportó un tramo descuidado en el que cometió tres pérdidas de balón en rápida sucesión para impulsar el avance de Arizona.

Las pérdidas de balón fueron una tendencia desafortunada para los Bruins, que tenían 12 en el punto medio del juego: seis combinadas por Booker y su compañero centro Steven Jamerson II y tres por Dent.

Las cosas dieron un giro sentimental en el entretiempo cuando las leyendas de UCLA Kareem Abdul-Jabbar y Jamaal Wilkes hablaron como tributo al fallecido Bill Walton, y Abdul-Jabbar compartió una historia sobre cómo recibió cerámica firmada por Walton.

Los fanáticos de UCLA estaban salados antes del inicio, un grupo de estudiantes detrás de una canasta coreó un insulto dirigido a su rival USC mientras los Trojans lograban una victoria de 20 puntos sobre Illinois State.

El estado de ánimo de esos estudiantes mejoró momentáneamente cuando se les entregaron camisetas teñidas como homenaje al fallecido Bill Walton, quien fue homenajeado en un video previo al juego. Luego, los estudiantes dirigieron su mismo canto desagradable a Arizona después de que el locutor del discurso público reconoció a los Wildcats.

Los fanáticos de Arizona pronto obtuvieron su venganza, un cordial “¡U of A!” canto llenando la arena.

Se volvería a escuchar antes de que terminara la velada.