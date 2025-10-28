El bis de Freddie Freeman podría haber impulsado a los Dodgers a otro título de Serie Mundial

Freddie, te presento a Freddie.

Fue insoportable. Fue agotador. Estaba extasiado.

Era Fred-die, Fred-die, Fred-die, para siempre.

Repitiendo la historia, sacudiendo el Ravine, ganando lo imposible de ganar, Freddie Freeman lo ha vuelto a hacer para los Dodgers, derribando una pelota de béisbol por segundo octubre consecutivo en probablemente un segundo campeonato consecutivo.

En la entrada 18 del juego de Serie Mundial más largo en la historia del béisbol el lunes, casi siete horas después de que comenzó, Freeman lo terminó de manera aplastante con un jonrón inicial contra los Azulejos de Toronto para darle a los Dodgers una victoria de 6-5 y una ventaja de dos juegos a uno.

El año pasado por estas fechas estaba bateando un grand slam en entradas extra contra los Yankees de Nueva York que impulsó a los Dodgers al título. En ese momento, lo comparaban con Kirk Gibson y su memorable jonrón de la Serie Mundial de 1988.

Esta vez, solo se le puede comparar consigo mismo, un tipo que tuvo tantas dificultades en la postemporada que tanto Shohei Ohtani como Mookie Betts habían recibido base por bolas intencional frente a él al final del juego.

Tres veces en entradas extras, podría haber terminado el juego con un hit. Tres veces dejó varados a los corredores.

Pero, finalmente, Freddie una vez más se convirtió en Freddie, lanzando la pelota profundamente por encima de la cerca del jardín central, levantando su mano derecha en el aire y observando a sus compañeros bailar, saltar y gritar con un júbilo nunca antes visto por este equipo de trabajadores en esta postemporada.

“No creo que a uno se le ocurra este escenario dos veces”, dijo Freeman. “Que esto vuelva a suceder es algo increíble, una locura, y me alegro de haber ganado”.

Nadie parecía más feliz que Ohtani, quien dejó el scrum para correr hacia el bullpen y abrazar a su compañero Yoshinobu Yamamoto. A pesar de haber lanzado un juego completo hace dos días, Yamamoto se estaba preparando para lanzar en este juego porque los Dodgers se habían quedado sin armas.

Era ese tipo de noche. Fueron dos tramos de la séptima entrada. Fueron los árbitros quienes casi se quedaron sin pelotas de béisbol. Era Vladimir Guerrero Jr. comiendo en el dugout.

“Es uno de los mejores juegos de Serie Mundial de todos los tiempos”, dijo el manager de los Dodgers, Dave Roberts, mientras se reunía con los medios después de la medianoche. “Emocional. Estoy agotado emocionalmente. Tenemos un partido de béisbol más tarde esta noche, lo cual es una locura”.

Cuando Ohtani regresó al dugout fue abrazado por sus compañeros de equipo que le rociaban agua, y por una buena razón.

A lo largo de la noche, Ohtani una vez más envolvió al Dodger Stadium en sus brazos gigantes y lo sacudió hasta sus antiguas raíces.

La victoria se estableció después de que Tommy Edman hizo un tiro de relevo perfecto al plato para derribar a Davis Schneider en la parte alta de la décima, luego Clayton Kershaw resolvió dramáticamente un problema heredado con la base llena en la 12.

Pero antes del jonrón de Freeman, Ohtani era dueño de la noche.

Inició el juego con un doblete por regla básica. Luego le dio a los Dodgers una ventaja de 2-0 con un jonrón en la tercera entrada. Luego cerró un déficit de 4-2 con un doble productor en la quinta entrada. Luego empató el juego a 5 con un jonrón en la séptima entrada.

Entonces, su aura se volvió aún más loca.

Cuatro veces en un tramo de cinco entradas desde la novena entrada hasta la 15, Ohtani recibió base por bolas intencional, obteniendo una quinta base por bolas en cuatro lanzamientos en la 17. Dos veces las bases estuvieron vacías. Una vez tuvo que hacer una pausa en la segunda base para aliviar los calambres en las piernas. Fue una locura.

Imagine a un jugador tan peligroso que le dan una base cuatro veces con un juego de Serie Mundial en juego. Uno no se lo puede imaginar. Ese es Ohtani.

“Es un unicornio”, dijo Freeman. “No hay más adjetivos que puedas usar para describirlo”.

¿Recuerdas hace 10 días cuando Ohtani conectó tres jonrones y ponchó a 10? La noche del lunes fue casi tan impresionante como lo fue en la Serie Mundial, sus cuatro extrabases empataron un récord que se había establecido por última vez en 1906.

Y sí, vuelve a lanzar el martes en el Juego 4, así que cuando comprendas todo esto, es posible que lo haya vuelto a hacer.

“Nuestro lanzador abridor se embasó nueve veces esta noche”, dijo Freeman con asombro.

Ohtani era tan bueno que era mejor que los malos Dodgers, lo que incluía mal funcionamiento de bases, mal fildeo y un poco de gestión cuestionable.

Los Dodgers dejaron varada la carrera ganadora en base en la novena, 10, 11, 13, 14, 15 y 16… y realmente debieron haberla ganado en la 13.

Fue entonces cuando Roberts sorprendentemente bateó por Kiké Hernández después de un doblete de Tommy Edman al abrir el juego. Miguel Rojas tocó a Edman a tercera, pero Alex Call y Freeman no pudieron llevarlo a casa.

Esa fue sólo una de las numerosas jugadas que potencialmente cambiaron el juego en una noche en la que los Dodgers tomaron una ventaja de 2-0, se quedaron atrás 4-2, empataron el marcador 4-4, se quedaron atrás 5-4 y luego empataron nuevamente en el séptimo. ¿Quién hubiera pensado que permanecería empatado durante las siguientes 11 entradas? Los Dodgers dejaron a 18 hombres en base. Acertaron dos de 14 con corredores en posición de anotar.

Max Muncy se fue de 7-0. Mookie Betts se fue de 8-1. Freeman acertó sólo 2 de 7.

“Es extraño cómo funciona el juego a veces, ¿eh?” dijo Freeman.

El tiempo oficial de este fue las 6:39, que no fue tan largo como para pensar en el recordatorio del actor Jason Bateman a la multitud durante una aclamación previa al juego. Señaló que los Dodgers no habían conseguido un campeonato de Serie Mundial en el Dodger Stadium desde 1963.

Dos victorias en los próximos dos días y por fin lo volverán a hacer.

Después de la barrida en la doble cartelera del lunes, es difícil creer que no lo harán.