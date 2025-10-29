El bullpen de los Dodgers no puede detener a los Azulejos en la derrota del Juego 4 de la Serie Mundial

Las fiestas nocturnas siempre tienen un precio.

El martes, se recordó a los Dodgers el costo del día siguiente.

A sólo 17 horas de su maratón de 18 entradas en el Juego 3 de la Serie Mundial, tanto los Dodgers como los Azulejos de Toronto parecían estar jugando a un ritmo más lento el martes por la noche. Sus ofensivas se pelearon. Sus abridores lanzaron metódicamente. Sus baterías emocionales (y la de una multitud llena en el Dodger Stadium, para el caso) parecían estar en modo de bajo consumo.

Sin embargo, finalmente el equipo que enfrentaba más desesperación por salvar su temporada se recuperó y finalmente cobró vida.

Y con una victoria por 6-2 en el Juego 4 en Chavez Ravine, los Azulejos echaron otro freno a esta pelea de ida y vuelta del Clásico de Otoño.

Gracias a un jonrón de dos carreras de Vladimir Guerrero Jr. en el tercero, luego una remontada de cuatro carreras en el séptimo contra el fatigado y defectuoso bullpen de los Dodgers, Toronto empató esta Serie Mundial 2-2 y aseguró un viaje a casa para el Juego 6 el viernes por la noche.

“Sabíamos que iba a ser una gran serie”, dijo el manager de los Dodgers, Dave Roberts. “Este equipo tiene talento, es resistente… y regresaron peleando”.

En muchos sentidos, el lunes se sintió como un posible golpe mortal para los Azulejos.

No sólo perdieron el clásico de 18 entradas, sino que renunciaron al control de la serie cuando Freddie Freeman terminó el juego poco antes de la medianoche con su segundo jonrón que dejó la Serie Mundial en otros tantos años. Pero también salieron golpeados y magullados, perdiendo al toletero estrella George Springer por una aparente lesión lateral mientras agotaban un bullpen que, a diferencia del de los Dodgers, ha tenido la tarea de consumir más entradas en esta postemporada.

Sin embargo, después de esa derrota, el manager de los Azulejos, John Schneider, se mantuvo firme.

“Los Dodgers no ganaron la Serie Mundial hoy, ganaron un juego”, dijo. “Estos muchachos estarán listos para partir mañana”.

El martes, los Azulejos se apoyaron en las cosas que mejor saben hacer. Lanzaron la pelota por el patio y lanzaron una explosión que les robó el impulso. Se abrieron camino de regreso a esta serie con otra remontada (algo en lo que lideraron las mayores este año), trasladando la presión de ellos mismos a los Dodgers.

Los Dodgers todavía tienen la ventaja del lanzador abridor en esta serie, con Blake Snell listo para abrir el Juego 5 y Yoshinobu Yamamoto alineado para el Juego 6.

Pero ahora, un tropiezo de cualquiera de ellos podría aumentar la perspectiva de un potencial Juego 7, en el que Tyler Glasnow se enfrentaría a una estridente multitud del Rogers Center. Y dada la forma en que ha ido la ofensiva de los Dodgers, incluso un buen pitcheo abridor podría no prometer nada.

“Nos enfrentamos a los mejores de los mejores, así que creo que no es tan fácil”, dijo Shohei Ohtani a través del intérprete Will Ireton sobre la producción inconsistente del club. “Pero al mismo tiempo, podríamos hacer al menos lo mínimo para poder realizar algunas carreras”.

Esa fue la historia del martes, cuando Ohtani asumió otra tarea bidireccional sin precedentes.

El lunes, el futuro cuatro veces Jugador Más Valioso fue llevado al límite, alcanzando un récord de postemporada en base nueve veces mientras conseguía cuatro extrabases y en un momento luchaba contra calambres.

Una corta noche después, subió al montículo para la primera apertura de su carrera como lanzador en la Serie Mundial.

El martes, el derecho pareció ser más meticuloso con su abrumador arsenal. Su bola rápida, normalmente de tres dígitos, alcanzó un máximo de solo 99 mph y se acercó a 96-97 mph. También mezcló más barrenderos de lo habitual, tratando de anular la potente alineación de los Azulejos con una dosis constante de efectos.

En su mayor parte, fue efectivo, ponchando a seis bateadores y retirando a 11 de 12 en un momento.

“Nos hizo un buen esfuerzo”, dijo Roberts.

Pero también fue castigado por demasiados errores, acusado de cuatro carreras limpias en más de seis entradas.

En el tercero, Ohtani colgó una barredora de conteo de bateadores que Guerrero Jr., quien había conseguido muchos hits en esta serie, pero ninguno de la variedad de extrabase, golpeó hacia la izquierda para un jonrón de dos carreras que dio la ventaja.

La estrella de Toronto, Vladimir Guerrero Jr., celebra con su compañero Nathan Lukes después de conectar un jonrón de dos carreras en la tercera entrada contra los Dodgers en el Juego 4 de la Serie Mundial en el Dodger Stadium el martes por la noche. (Robert Gauthier / Los Ángeles Times)

“Sólo un lanzamiento lamentable”, dijo Ohtani. “Es un mal lugar, esa ubicación”.

Luego, al final de su noche, Ohtani tuvo más problemas en el séptimo, saliendo del juego después de un sencillo y un doble en el lapso de tres lanzamientos.

“Sucede”, dijo el receptor Will Smith. “No pudimos minimizar eso”.

Cuando terminó la entrada, los Azulejos habían impulsado cuatro carreras contra dos relevistas de los Dodgers.

Anthony Banda entró primero, permitiendo un sencillo productor en un enfrentamiento de izquierda a izquierda contra Andrés Giménez, luego otra carrera cuando Ty France, personificando el espíritu de la alineación de contacto primero de los Azulejos, lanzó un roletazo al lado derecho del cuadro.

El jugador de cuadro de los Dodgers, Miguel Rojas, observa desde el dugout durante la derrota por 6-2 ante los Toronto Blue Jays en el Juego 4 de la Serie Mundial en el Dodger Stadium el martes por la noche. (Robert Gauthier/Los Ángeles Times)

Blake Treinen, en la última entrada decepcionante de su mala racha de octubre, empeoró las cosas al ceder sencillos productores a Bo Bichette y Addison Barger.

“Hacen un buen trabajo luchando contra los lanzamientos difíciles”, dijo Treinen, “y poniendo en juego los lanzamientos que son errores”.

El verdadero problema de los Dodgers, por supuesto, ha sido su ofensiva inconsistente, que terminó el Juego 4 con tres carreras en sus últimas 20 entradas.

Ohtani no pudo reactivar la unidad esta vez, al quedarse sin hits en tres turnos al bate después de una base por bolas al abrir el primero. Mookie Betts sigue sumido en una prolongada ola de frío, bateando sólo .147 en sus últimos ocho juegos.

El bateo situacional también sigue siendo un problema, ya que los Dodgers lograron solo dos carreras el martes: anotaron primero con un elevado de sacrificio de Kiké Hernández en la segunda, pero no volvieron a hacerlo hasta una recuperación de corta duración en la novena, a pesar de tener corredores en base en siete entradas diferentes.

Y en general en esta serie, el promedio de bateo de su equipo es de apenas .214, lo que le hizo la vida relativamente fácil al abridor de los Azulejos, Shane Bieber, el martes en un inicio de una carrera y cinco entradas y un tercio en el que mezcló un arsenal de cinco lanzamientos y trabajó hábilmente en los bordes de la zona.

“No es genial”, dijo el tercera base Max Muncy, uno de los cinco titulares de los Dodgers que batean por debajo de .200 en esta serie, sobre el estado de la ofensiva. “Estamos perdiendo las grandes oportunidades, incluido yo mismo”.

“Estamos consiguiendo muchachos”, dijo Betts. “Sólo tenemos que encontrar una manera de conseguir esos grandes éxitos”.

El martes, los Dodgers no lo hicieron. Y ahora, han dejado que los Azulejos vuelvan a meterse en esta serie, después de un clásico de todos los tiempos el lunes, con una derrota realista que de todos modos contó.

“Es una rutina”, dijo Smith. “Son dos clubes realmente buenos en esto. Anoche tuvimos un juego largo. Nos atraparon hoy. Así que salgan mañana e intenten seguir adelante en la serie”.