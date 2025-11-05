El calendario de entrenamiento de primavera de los Marineros de 2026 se abrirá contra los Padres

Luego de una exitosa temporada en 2025, en la que estuvieron a punto de llegar a la Serie Mundial, el enfoque de los Marineros se ha trasladado al 2026.

El miércoles, los Marineros publicaron su calendario de la Liga Cactus 2026.

Seattle jugará su primer juego de entrenamiento de primavera el 20 de febrero contra los Padres de San Diego en el Peoria Sports Complex en Peoria, Arizona. Los Marineros cerrarán el entrenamiento de primavera con otro juego contra los Padres el 23 de marzo. Los horarios de inicio de los 31 juegos de la Liga Cactus de los Marineros aún no se han finalizado.

Seattle abrirá la temporada regular de 2026 el 26 de marzo en T-Mobile Park contra los Cleveland Guardians.

Para aquellos interesados ​​en adquirir entradas, estas son las fechas importantes:

19 de noviembre — La preventa en línea para miembros de abonos de temporada de los Marineros comienza a las 9 a.m. PT

20 de noviembre — La preventa en línea para suscriptores de Mariners Mail y 24247 Text comienza a las 9 am

21 de noviembre — Fin de la preventa en línea para miembros con abonos de temporada, suscriptores de Mariners Mail y 24247 Text a las 9 p.m.

8 de diciembre — Boletos para un solo juego disponibles en línea para todos los fanáticos a las 9 am

31 de enero – La taquilla del Peoria Sports Complex abre a las 9 am hora local.

Calendario de la Liga del Cactus (horarios por determinar)