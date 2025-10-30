El Campeonato Internacional se sumió en el caos cuando CINCO estrellas del billar, incluido el experto de la BBC, se vieron obligadas a retirarse

El prestigioso Campeonato Internacional de SNOOKER ha recibido un gran golpe con CINCO jugadores anunciando sus retiros.

La competencia anual, que se lleva a cabo en Nanjing, China, es el octavo evento de clasificación de la temporada de billar 2025/26 y se jugará del 2 al 9 de noviembre en el South New City National Fitness Center.

Después de que los contendientes Mark Williams (enfermedad) y Ali Carter (motivos personales) ya se hubieran retirado antes, tres jugadores más, incluido el experto de la BBC Ken Doherty, ahora no jugarán en la competición.

Doherty, que ha estado trabajando para la BBC desde el Masters de 2009, se retiró debido a una enfermedad que le da al subcampeón de 2012 y 2018, Neil Robertson, un pase a los octavos de final.

El número 95 del mundo de Inglaterra, Sam Craigie, también se retiró por motivos médicos, mientras que el favorito número 24, David Gilbert, está fuera por motivos personales.

Como resultado, Jimmy Robertson y Thepchaiya Un-Nooh o Xu Jiarui pasarán a los últimos 32 respectivamente.

Proveniente de Irlanda, el experto de la BBC Doherty imprimió su nombre en este deporte cuando ganó el Campeonato Mundial de 1997, el premio más importante del billar, a la edad de 27 años.

En su país de origen, el campeón defensor Ding Junhui es el favorito y el principal favorito, pero enfrentará una dura competencia del actual campeón mundial de billar, Zhao Xintong.

El dos veces campeón Mark Selby, el undécimo favorito, y Ronnie O’Sullivan también están en el sorteo, donde el ganador se llevará un cheque de £175.000.

Anteriormente, Williams escribió en las redes sociales: “Hombre caído. No hay campeonato internacional para mí. Infección respiratoria.

“Otra semana sin hacer nada. Próxima parada, Campeón de Campeones, crucemos los dedos”.

El escocés Anthony McGill ocupará su lugar en la siguiente ronda, mientras que Aaron Hill también está clasificado tras la retirada de Carter.

Williams espera recuperarse a tiempo para defender su título en el torneo Campeón de Campeones del próximo mes en Leicester.