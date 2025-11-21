El capitán del Arsenal, Odegaard, está listo para el regreso del superhéroe en el derbi del norte de Londres, mientras que la estrella de los Spurs, Kolo Muani, podría jugar con MASK.

MARTIN ODEGAARD ​​está listo para un regreso de superhéroe en el derbi del norte de Londres, mientras que Randal Kolo Muani podría desempeñar un papel protagónico con una MÁSCARA.

El capitán del Arsenal, Odegaard, se perdió los últimos siete partidos por una lesión en la rodilla.

Regístrese para el hoja informativa ¡Gracias!

Sin embargo, el noruego, de 26 años, se ha recuperado milagrosamente para los líderes de la Prem y espera regresar en el derbi del domingo.

Sería un impulso para el técnico Mikel Arteta en medio de dudas sobre su estado físico. huelguista Viktor Gyokeres, que ha estado de baja desde que sufrió un problema en el tendón de la corva en Burnley a principios de este mes.

Tottenham también podría verse impulsado por el sorprendente regreso de Muani, que ha estado entrenando con una máscara.

El delantero francés, de 26 años, sufrió una lesión en la mandíbula en el empate 2-2 ante Manchester United antes del parón internacional. Se temía que pudiera perderse hasta dos meses.

LUCES APAGADAS La BBC se ve obligada a disculparse por la falla en la transmisión de la Liga de Campeones Chelsea vs Barça oferta de bienvenida Obtenga un bono de bienvenida de £50 cuando se una a Sun Vegas y gaste £10

Pero Muani no necesitó cirugía y ahora espera darle al técnico Thomas Frank un gran impulso antes del choque.

Leyenda de los Spurs Harry Kane Es famoso por usar una máscara contra el Arsenal en 2016 después de romperse la nariz y se la arrancó celebrando su impresionante gol en White Hart Lane.

Impulsaría a Frank, que ya no cuenta con las estrellas ofensivas James Maddison, Dejan Kulusevski y Dominic Solanke.

Mohammed Kudus, que se perdió los dos últimos partidos y no se fue a la selección con Ghanaduda con un golpe.

LOS MEJORES CASINOS EN LÍNEA: LOS MEJORES SITIOS DEL REINO UNIDO

A pesar de la reciente lesión de Odegaard, viajó y entrenó en Oslo esta semana y formó parte de las celebraciones como Noruega clasificado para su primer Mundial desde 1998.

Estuvo en el campo después de que lograran el primer puesto con una victoria por 4-1 sobre Estonia el jueves pasado.

En las redes sociales, dijo: “Hemos soñado con momentos como este desde que éramos pequeños.

“Hemos estado trabajando muy duro. Hemos fracasado y fracasado… Pero nunca nos rendimos. Nunca perdamos la fe, la esperanza o la unidad.

“Este grupo se ha mantenido unido durante los días y momentos más difíciles y, por lo tanto, se siente aún mejor estar donde estamos hoy.

“Orgulloso de ser parte de este equipo. Orgulloso de jugar para Noruega. Orgulloso de ser noruego. ¡¡Orgulloso de representar a Noruega en el Mundial!! Los sueños realmente pueden hacerse realidad si trabajas duro y crees lo suficiente.

“A todos los niños y jóvenes: todos alguna vez fuimos como ustedes.

Así que sueña en grande y trabaja duro, ¡y todo será posible!

“¡Gracias a todos los que vinieron a celebrar con nosotros ayer y gracias por todo el amor que hemos recibido en los últimos días! Significa más de lo que imaginas. Disfrutemos el momento, pero no nos detendremos aquí…”

En cuanto a los otros jugadores lesionados del Arsenal, Noni Madueke y Kai Havertz también están cerca de regresar, mientras que Gabriel Jesús Está entrenando de nuevo después de perderse la mayor parte del año.

kell no La furiosa hermana de Jack Osbourne ataca al ‘matón’ Kelly Brook después de la pelea de I’m A Celeb DOLOR DE MAMÁ Me arrestaron delante de mi hija por un mensaje de WhatsApp, £20.000 no borrarán el trauma

Se espera que el defensa Gabriel Magalhaes esté de baja durante al menos un mes.

El centrocampista del Tottenham Pape Matar Sarr podría perderse tras sufrir un golpe jugando para Senegal contra Brasil.