El cerrador Andrés Muñoz regresará a los Marineros en 2026

La primera decisión de los Marineros en la temporada baja probablemente terminará siendo la más fácil.

Los Marineros ejercieron formalmente una opción de contrato sobre el cerrador Andrés Muñoz para la temporada 2026, dijo una fuente a The Seattle Times el martes.

Los Marineros también anunciaron el martes que habían rechazado una opción mutua sobre el receptor Mitch Garver, como se esperaba. A Garver se le debe una rescisión de $1 millón.

Garver ahora es agente libre, uniéndose al zurdo Caleb Ferguson, al derecho Luke Jackson, al primera base Josh Naylor y al tercera base Eugenio Suárez. Los cinco jugadores son elegibles para firmar con cualquier club a partir del jueves.

Muñoz firmó un contrato por cuatro años y $7.5 millones antes de la temporada 2022, que incluía opciones del club para 2026, 2027 y 28.

Muñoz tenía una opción base por valor de $6 millones para 2026, y llegó a las escaleras mecánicas en su contrato por valor de otro millón de dólares para 2026.

Los Marineros también tienen opciones de contrato sobre Muñoz por valor de $8 millones en 2027 y $10 millones en 2028.

Muñoz, de 26 años, afirmó su lugar como uno de los cerradores de élite del béisbol este año, ganando su segunda selección al Juego de Estrellas y registrando 38 salvamentos, la mayor cantidad de su carrera, durante la temporada regular.

Conocido tanto por su amor por los gatos como por su habilidad para registrar outs, Muñoz tuvo una efectividad de 1.73 en 64 apariciones en la temporada regular. En 62 1/3 entradas, permitió solo 36 hits con una proporción de ponches y boletos de 83 a 28, registrando un WHIP de 1.03 y un promedio de bateo de .167.

En los playoffs no permitió una carrera en siete entradas, registrando dos salvamentos.

La decisión sobre Muñoz coloca a los Marineros en aproximadamente $135 millones en compromisos de nómina para la temporada 2026, aunque ese número podría fluctuar en los días previos a la fecha límite de no licitación del 21 de noviembre de la MLB.

Para un equipo que avanzó al Juego 7 de la Serie de Campeonato de la Liga Americana, los Marineros cerraron 2025 con una nómina de alrededor de $165 millones, una de las más altas en la historia de la franquicia.

Sin dar una cifra exacta sobre el presupuesto, el presidente del club, Jerry Dipoto, insinuó que la nómina de cara a 2026 sería aproximadamente la misma que para terminar la temporada de 2025, “como punto de partida”.

Basado en eso, los Marineros deberían tener al menos $30 millones para gastar en la agencia libre este invierno. Dipoto ha dicho que volver a fichar a Naylor es una prioridad “obvia” para el club.