El Chelsea acuerda la transferencia del niño prodigio ecuatoriano siguiendo el mismo camino que Kendry Páez

CHELSEA fichará al prodigio ecuatoriano Deinner Ordóñez, en 2028.

Los Blues han vencido a la competencia del Liverpool y otros equipos europeos importantes para llegar a un acuerdo con Independente del Valle por el central Ordóñez, de 16 años.

El Chelsea ha fomentado una buena relación con Independente, el antiguo club de la actual estrella Moisés Caicedo, y está volviendo a dar dividendos.

En 2023, los Blues anunciaron que completarían el fichaje de Kendry Paez, entonces de 16 años, procedente del Independente en 2025.

El creador de juego llegó debidamente el verano pasado antes de ser cedido al club hermano Estrasburgo.

El Chelsea está aplicando una política de detección de talentos jóvenes de todo el mundo y avanzando rápidamente para llegar a acuerdos que entrarán en vigor después de que los jugadores cumplan 18 años, la edad mínima, según las reglas de la FIFA, para transferencias internacionales.

Los jefes de Stamford Bridge anunciaron en el verano de 2024 que ficharían a Estevao, que entonces tenía 17 años, procedente del Palmeiras este año.

El adolescente brasileño se ha puesto manos a la obra.

Los Blues también tienen un acuerdo para que el extremo del Sporting de Lisboa, Geovany Quenda, de 18 años, se una a ellos el próximo verano.

Enzo Maresca ya tiene la plantilla más joven en la historia de la Premier League y parece que cada vez será más joven.

El Chelsea también tiene otro central joven en proyecto, ya que fichó a Mamadou Sarr, de 20 años, procedente de Estrasburgo, antes de prestarlo de nuevo al equipo francés.

Los hombres de Liam Rosenior también cuentan con el talentoso portero del Chelsea Mike Penders, de 20 años.

Mientras que el capitán y delantero estrella Emanuel Emegha, de 22 años, llegó a un acuerdo para unirse a los Blues de forma permanente el próximo verano.

Mientras tanto, se espera que el defensor despedido Axel Disasi, de 28 años, se reintegre en Stamford Bridge y el Chelsea opte por no fichar a un nuevo central en enero.