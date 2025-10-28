El choque de play-off APOSPUESTO después de que la mayor nevada de octubre desde que comenzaron los registros deja el campo cubierto

El partido de repesca de la Liga de Naciones femenina de IRLANDA DEL NORTE contra Islandia se pospuso después de una fuerte nevada en Reykjavik.

Inicialmente, el partido estaba programado para el 28 de octubre, pero una imagen del campo en el estadio Laugardalsvollur mostraba el campo cubierto de intensa nieve.

Regístrese para el hoja informativa ¡Gracias!

Se consideró que el césped era injugable y la Federación de Irlanda del Norte acordó con la UEFA reprogramar el choque para el 29 de octubre.

La capital de Islandia ha estado experimentando niveles récord de nevadas en las últimas 15 horas, y algunas áreas alcanzarán los 50 centímetros en un período de 24 horas.

Sin embargo, se espera que las condiciones mejoren el miércoles, lo que debería permitir que el partido siga adelante.

El partido comenzará ahora en el Estadio Prottur, a las 17:00 horas.

Pura fuerza de voluntad El ex jefe del campeonato convertido en asistente del aeropuerto está listo para regresar al banquillo GRAN BONIFICACIÓN Swansea vs Man City: obtenga £ 40 en apuestas gratis para gastar en fútbol con BetMGM

Un comunicado de la FA decía inicialmente: “El play-off de la Liga de Naciones Femenina de la UEFA de Irlanda del Norte contra Islandia e Irlanda del Norte ha sido reprogramado para mañana, miércoles 29 de octubre, en el estadio Þróttur (Laugardalur), un club deportivo profesional en Reykjavik. El horario de inicio será a las 5 de la tarde.

“El partido, que originalmente debía disputarse hoy, martes 28 de octubre, se pospuso debido a las severas condiciones climáticas en Reykjavík y el campo en el lugar original, el estadio Laugardalsvöllur, quedó injugable.

“Posteriormente, y tras un compromiso considerable con la UEFA, se acordó la sede alternativa, que ha albergado los partidos de la Liga de Naciones Femenina de la UEFA a principios de este año”.

La jefa femenina de Irlanda del Norte, Tanya Oxtoby, dijo: “Ha sido un día desafiante, pero ha acercado aún más a este grupo ya muy unido.

LAS MEJORES APUESTAS GRATIS Y OFERTAS DE REGISTRO DE APUESTAS

“La situación meteorológica, por supuesto, estaba fuera del control de cualquiera, y las condiciones en las que hemos tenido que prepararnos estaban lejos de lo que yo consideraría un entorno de alto rendimiento.

“Sin embargo, gracias a los esfuerzos de Patrick (Nelson) y Conrad (Kirkwood), hemos trabajado estrechamente con la UEFA durante todo el día para encontrar una solución.

“Aunque no es un escenario ideal, ahora tenemos claridad y el equipo estará listo y concentrado para el partido”.

Las mujeres de Irlanda del Norte terminaron segundas en su grupo de la Liga de Naciones después de seis partidos jugados.

Terminaron a ocho puntos del líder Polonia después de dos victorias, dos empates y dos derrotas en el Grupo E.

Mientras tanto, Islandia quedó tercera en el Grupo B después de no ganar ningún partido, empatar cuatro y perder dos.