El choque del Arsenal podría trasladarse a NOCHEBUENA y los oponentes se enfrentarán a cuatro partidos en ocho días.

OLIVER GLASNER considera que Crystal Palace jugar cuatro partidos en ocho días sería “irresponsable”.
El Arsenal quiere jugar el partido de cuartos de final de la Copa Carabao contra el Palace el 16 de diciembre.
Los hombres de Glasner reciben al Manchester City dos días antes y al KuPS en la Conference League el 18 de diciembre, y luego juegan en Leeds tres días después.
El técnico austriaco se enfureció: “No puedo creer que esto no se solucione.
“Sería irresponsable jugar domingo, martes y jueves.
“Se trata del bienestar de los jugadores.
“Hablé de este tema hace tres meses.
“Hay gente que trabaja en esto.
“Esto es por lo que les pagan”.
Los jefes de la EFL todavía están reflexionando sobre la fecha para la eliminatoria, pero Palace quiere el 23 de diciembre o incluso Nochebuena.
El técnico del Arsenal, Mikel Arteta, cuyo equipo viajará al Everton el 21 de diciembre, dijo: “Cada decisión que tomemos en términos de partido debe guiarse por dos cosas principales: el bienestar de los jugadores y luego los aficionados.
“Eso es todo.”
