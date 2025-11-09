El conductor brasileño Bortoleto choca OTRA VEZ en Sao Paulo y su novia parece angustiada cuando choca contra la barrera.

GABRIEL BORTOLETO se cayó en la carrera de su casa en Brasil por segunda vez durante el fin de semana cuando su novia modelo parecía angustiada en el paddock.

El novato de Sauber, Bortoleto, esperaba con ansias correr en su circuito local de Interlagos.

Sin embargo, tras sufrir una terrible caída que le lanzó por los aires durante el sprint del sábado carrerael fin de semana de carrera del joven de 21 años fue de mal en peor, ya que también se estrelló en la carrera principal del domingo.

Bortoleto dijo sobre el radio que Lance Stroll lo había sacado de la pista.

Fue una agonía para el piloto en su debut en casa en la F1, para el público y para sus seres queridos que lo observaban desde el pitlane.

Eso incluía a su novia Isabella Bernardini.

Parecía angustiada mientras continuaba la pesadilla de Interlagos de Bortoleto.

Isabella, una computadora ciencia estudiante, se dice que fue tener una cita Bortoleto desde 2020.

Han mantenido su relación fuera del ojo público, pero a ella se la ha visto apoyándolo en las carreras durante su temporada de novato en la F1.

El caos en la primera vuelta también vio a Lewis hamilton Lo marcaron en las primeras etapas y sufrió daños en su alerón delantero, lo que lo obligó a hacer una parada en boxes temprana.

Sin embargo, el accidente de Bortoleto provocó la entrada del coche de seguridad.

Pero la reanudación no atenuó el caos: Charles Leclerc perdió una rueda al ser atropellado por Kimi Antonelli en la reanudación tras el mercedes El conductor fue empujado hacia él por Óscar Piastri se lanza por el interior de la curva 1.

Piastri recibió una penalización de 10 segundos por el incidente.