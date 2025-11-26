El cuatro veces ganador de la Liga de Campeones parece irreconocible mientras los fanáticos quedan atónitos ante la actualización de las lesiones

Un CUATRO VECES ganador de la Liga de Campeones parecía irreconocible después de brindarles a los fanáticos una actualización sobre lesiones.

El mediocampista ha estado fuera de acción durante la mayor parte de la temporada y se limitó a solo dos apariciones.

Ahora les ha dado a los fanáticos una actualización positiva sobre el progreso de su recuperación.

La estrella compartió una foto de sí mismo en el campo de entrenamiento del Manchester City con la pierna vendada.

Pero los fanáticos se sorprendieron al verlo con un corte de pelo drásticamente diferente.

La ex estrella del Chelsea y el Real Madrid solía ser recordada por su espalda corta y sus costados recortados.

La imagen lo mostraba con unos mechones mucho más largos que dejaron atónitos a los fanáticos.

El futbolista era, por supuesto, Mateo Kovacic y los fanáticos no podían creer la transformación del cabello mientras reaccionaban en las redes sociales.

Uno publicó: “Ese es Cillian Murphy, ¿dónde está Kovacic?”

Un segundo escribió: “¿Dónde ha estado este hermoso cabello?”

Un tercero comentó: “Hermano, ¿quién es?”.

Un cuarto dijo: “Fui legítimo al preguntar quién es”.

Otro añadió: “Kovacic parece un actor de cine”.

El técnico Pep Guardiola reveló en octubre que Kovacic había sufrido una lesión en el tobillo.

Dijo: “Estará fuera por un tiempo.

“Todavía tiene un problema en el tobillo, todavía tiene una pequeña calcificación.

“Le esperaremos durante la última parte de la temporada”.

Kovacic, de 31 años, ha ganado la Liga de Campeones cuatro veces en su carrera hasta el momento.

Ganó tres títulos durante sus cuatro años en el Real Madrid antes de sumar otra medalla de campeón a su gabinete en el Chelsea.