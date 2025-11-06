El delantero de emergencia Mikel Merino es una opción tentadora para la jornada 11

ESTO no interesará a los directivos del Dream Team que prefieren ir a lo seguro.

Pero los jugadores arriesgados a quienes les gustan las estrategias audaces podrían verse tentados por Mikel Merino (£ 3,5 millones) para la Semana 11.

El número 23 del Arsenal ha jugado principalmente como suplente esta temporada, a menudo entrando en la segunda mitad para proteger una ventaja.

Sin embargo, en ocasiones cumple un papel diferente, el de delantero de emergencia.

Merino, principalmente un mediocampista combativo, ha sido utilizado como objetivo improvisado casi 20 veces durante la última temporada y media, con resultados impresionantes.

En 2024/25, el jugador de 29 años anotó siete goles en nueve partidos en la Premier League y la Liga de Campeones cuando se le pidió que liderara la línea en medio de una crisis de lesiones.

Mikel Arteta ha implementado el mismo enfoque desde que Viktor Gyokeres (£ 5,4 millones) se lesionó contra Burnley el sábado pasado.

Merino reemplazó al delantero sueco en el descanso y encabezó el ataque durante el resto del partido, cuando los Gunners ganaron 2-0.

¡Le asignó el mismo papel el martes por la noche contra el Slavia Praga en la Liga de Campeones y anotó un doblete para una devolución de 16 puntos!

Arteta volverá a dirigirse a los medios antes de la fecha límite de la Semana 11, pero en este momento se espera que Gyokeres y Gabriel Martinelli (£4,1 millones) no estén disponibles para el viaje del Arsenal al Estadio de la Luz este fin de semana.

Con Noni Madueke (£ 3,3 millones), Kai Havertz (£ 4,2 millones) y Gabriel Jesus (£ 4 millones) también fuera de juego, es muy probable que Merino comience arriba contra Sunderland.

Dada la inmensa forma del Arsenal, esto lo convierte no solo en una opción viable en el Dream Team sino, potencialmente, en un diferencial efectivo: actualmente figura en solo el 1,5% de los equipos.

Debido a restricciones de formación, los jefes del Dream Team no pueden seleccionar más de tres delanteros, pero reclutar a Merino, que está categorizado como mediocampista, esencialmente permitiría un cuarto, un pequeño truco interesante para aquellos interesados ​​en la máxima potencia de fuego.

El internacional español tiene limitaciones como delantero, pero tiene buenos instintos en el área y es capaz de mantener la compostura al rematar, un rasgo relativamente raro entre los centrocampistas que ganan duelos.

También tiene una presencia física formidable que gana muchos cabezazos, lo que aumenta la amenaza del Arsenal en las jugadas a balón parado.

Más que nada, es simplemente un hecho que su tasa de aciertos como delantero centro supera a la de muchos especialistas en el número 9.

Merino también ha sido prolífico para España este año calendario con ocho goles en otros tantos partidos, incluido un hat-trick contra Turquía.

Entonces, ¿cuál es el argumento en contra de esta estrategia?

El principal inconveniente es que esta estrategia es extremadamente miope.

Los primeros informes sugieren que Gyokeres estará disponible para el derbi del norte de Londres en la semana 12, lo que probablemente significaría un regreso a la banca para Merino.

Y entonces, aquellos que apuesten por el español probablemente tendrán que transferirlo durante el parón internacional.

Dicho esto, es casi seguro que tal cambio sería beneficioso desde el punto de vista financiero, ya que su precio seguramente aumentará una vez que pase la fecha límite de la Semana 11, luego de su botín de 16 puntos en la capital checa.

El partido de este fin de semana no es el más favorable, ya que el Sunderland ha tenido un desempeño excelente desde el ascenso y actualmente ocupa el cuarto lugar.

El equipo de Regis Le Bris cuenta con el segundo mejor balance defensivo de la máxima categoría, habiendo encajado sólo ocho goles en diez partidos de liga.

Así que no es que Merino esté a punto de desatarse contra los Wolves o el West Ham.

Aun así, el Arsenal ha sido el mejor equipo del país en lo que va de campaña y es un gran favorito para ganar en el noreste.

A ti, Mikel…