El delantero del campeonato, de 26 años, sancionado con NUEVE partidos por abuso racista contra el ex as del Manchester United

El delantero del PRESTON NORTH END, Milutin Osmajic, ha sido sancionado con una suspensión de nueve partidos por abusar racialmente de Hannibal Mejbri.

Se dice que el presunto incidente, que Osmajic niega, tuvo lugar en un choque de campeonato entre Preston y Burnley en febrero.

Regístrese para el hoja informativa ¡Gracias!

Preston ha prometido apoyar a su delantero, escribiendo en X: “Estamos extremadamente decepcionados por la decisión tomada por una comisión reguladora independiente de sancionar a Milutin Osmajic e imponerle una suspensión de nueve partidos, tras un incidente que tuvo lugar en un partido de liga contra el Burnley el 15 de febrero de 2025.

“Observamos que el resultado se determinó basándose en el ‘Equilibrio de probabilidades’ en lugar de uno que esté ‘Más allá de toda duda razonable’.

“También observamos que la FA determinó que esta decisión no ofrece ningún juicio moral, no fue premeditada ni ningún comentario sobre su carácter general.

“Milutin siempre ha declarado su inocencia del cargo y continúa haciéndolo. Seguimos apoyando plenamente a nuestro jugador.

VER ROJO La estrella de la Liga Nacional recibió una tarjeta roja ‘nunca antes vista’ y el manager quedó atónito PAGA A TU MANERA A Man U le dijeron que dejara un hotel de £ 35.000 al mes con mayordomo privado

“Estamos orgullosos de nuestras políticas y prácticas de Equidad, Diversidad e Inclusión, y reafirmamos nuestra oposición a toda forma de discriminación”.