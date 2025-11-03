El desfile de la victoria de Los Angeles Dodgers atrae a miles de fanáticos

El centro de Los Ángeles se transformó en un mar azul y blanco de los Dodgers la madrugada del lunes, mientras miles de fanáticos de toda la región llenaban las calles de la ciudad para echar un vistazo a los campeones consecutivos de la Serie Mundial.

Las multitudes en las estaciones de Metro y alrededor del centro de la ciudad estallaron en vítores y cánticos espontáneos de “Go Dodgers”, mientras vendedores de comida y camisetas competían por llamar la atención. Los altavoces hicieron sonar Ice Cube, Nate Dogg y, por supuesto, “I Love LA” de Randy Newman.

Chuck Berez, un fanático de los Dodgers de Los Ángeles desde hace décadas, caminaba hacia la ruta del desfile el lunes por la mañana y dijo que el amor de la organización y sus fanáticos encarnaba a la ciudad misma.

“Se mantienen unidos… Hay que capear la tormenta y mirar el panorama general”, dijo Berez. “La forma en que salieron adelante, ya sabes, simplemente mostrándote su resiliencia y su experiencia”.

El desfile comenzó a las 11 am y atravesó el centro, seguido de una manifestación en el Dodger Stadium. Los Dodgers viajaban en autobuses de dos pisos a lo largo de la ruta.

Varias carreteras principales dentro y alrededor del centro de la ciudad, así como algunas rutas de autobús, han sido cerradas o desviadas. Las autoridades dijeron que las carreteras generalmente estarían cerradas al sur de Chinatown y Cesar Chavez Avenue, al oeste de Spring Street, al este de Harbor (110) Freeway y al norte de Eighth Street, según City News Service.

Los funcionarios de Metro instaron a los fanáticos a utilizar el sistema ferroviario para acceder al desfile, señalando que tiene siete estaciones cerca de la ruta del desfile.

En un tren de la línea A del Metro temprano en la mañana, los fanáticos de los Dodgers se apretujaban en los vagones abarrotados. Un par de estudiantes de quinto grado filmaron un baile en TikTok mientras los fanáticos los rodeaban.

“Nuestra mamá nos dejó faltar a la escuela hoy. ¡No se lo digas a nuestros maestros!” dijo Stephanie López, de 11 años.

Los dos hijos pequeños de Mark Krojansky, de 11 y 9 años, también faltaron a la escuela el lunes por lo que él llamó la “gripe de los Dodgers”.

Con calcetines de los Dodgers hasta las rodillas en la intersección de las calles Hope y 7th, Krojansky se mostró poético sobre el hecho de que sus hijos ya habían experimentado tres campeonatos de los Dodgers. Tuvo que esperar 30 años entre la victoria de 1988 y 2020, pero dijo que valió la pena.

“Esta podría ser la única vez en muchos, muchos años, nunca se sabe”, dijo Krojansky. “Nos lo merecemos”.

El equipo de los Dodgers de 2025 ha sido un punto brillante durante un año por lo demás tumultuoso para la región, después de que históricas tormentas de fuego devastaran miles de hogares en enero y luego la administración Trump llevara a cabo redadas generalizadas de inmigración durante el verano.

Pero gran parte de Los Ángeles estaba lista para celebrar el lunes, dos días después de que los Dodgers tomaron una ventaja tardía para derrotar a los Azulejos de Toronto en un épico Juego 7.

Esta publicación se actualizará.