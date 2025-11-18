El difunto entrenador de Laney, John Beam, honrado por Nahshon Wright de los Bears después de la elección

Nahshon Wright acababa de hacer una gran jugada para los Chicago Bears, y de manera espectacular.

El esquinero de quinto año saltó alto a toda velocidad con la mano extendida sobre su cabeza para interceptar un pase del mariscal de campo de los Vikings, JJ McCarthy, en la zona de anotación para preservar una ventaja de 10-3 de los Bears al final del segundo cuarto.

No siguió ninguna celebración salvaje. En lugar de eso, Wright corrió hasta la parte trasera de la zona de anotación y se arrodilló en memoria de la leyenda del fútbol de Oakland, John Beam, el ex entrenador de fútbol de Laney College que murió el viernes después de recibir un disparo en el campus un día antes.

“Él me estaba cuidando”, dijo Wright, quien jugó para Beam en Laney en 2018, después de la victoria de los Bears por 19-17 el domingo. “Es una locura. Me llamó la noche antes de su fallecimiento y me dijo que en cada partido que veía, yo parecía tener una opción. Así que sé que él estaba detrás de mí hoy”.

Justo antes del mediodía del jueves, el Departamento de Policía de Oakland respondió a informes de disparos en Laney y encontró a Beam sufriendo heridas de bala. Fue trasladado a un hospital de la zona, donde se encontraba en estado crítico. Aproximadamente a las 10 de la mañana del día siguiente, Beam fue declarado muerto.

La policía de Oakland arrestó a Cedric Irving Jr., residente de Oakland, de 27 años, como sospechoso en el caso la madrugada del viernes en la estación BART de San Leandro. Irving es un ex jugador de fútbol en Skyline High School, donde Beam alguna vez entrenó, pero la policía dijo que no jugó con Beam.

El ex entrenador de fútbol de Laney College, John Beam, sostiene el trofeo después de que los Eagles ganaron la Asociación Atlética del California Community College. campeonato en 2018. (Distrito de Colegios Comunitarios de Peralta vía Associated Press)

Irving y Beam se conocían pero no eran cercanos, dijo el viernes el jefe interino de la policía de Oakland, James Beere, en una conferencia de prensa. Beere añadió que Irving no es estudiante de Laney pero que “estaba en el campus por una razón específica” el jueves.

“Este fue un incidente muy específico”, dijo Beere.

El lunes, Irving fue acusado de asesinato y otros 10 delitos graves relacionados con la muerte de Beam. Distrito del condado de Alameda. Abogado. Ursula Jones Dickson dijo durante una conferencia de prensa vespertina que Irving enfrenta entre 50 años y cadena perpetua si es declarado culpable.

Irving está programado para ser procesado el martes, dijo Jones Dickson.

Beam entrenó fútbol en Oakland durante más de 40 años. Llegó a Laney como entrenador de corredores en 2004, fue ascendido a coordinador ofensivo en 2005 y fue entrenador en jefe de 2012 a 2024. Al retirarse del entrenamiento, Beam continuó sirviendo como director atlético de Laney, cargo que ocupaba desde 2006.

Para muchos de sus jugadores y miembros de la comunidad, Beam era mucho más que un entrenador, como lo vieron los espectadores de la quinta temporada de la serie documental de Netflix “Last Chance U”, que se centró en Beam y los Eagles durante la temporada de fútbol de 2019.

“Filmar con él en Laney College nos dio una mirada de primera mano a su pasión, su integridad y su compromiso inquebrantable con los jóvenes que entrenó y con la ciudad de Oakland”, escribió el creador del programa, Greg Whiteley, el viernes en X.

Wright dijo a los periodistas que Beam era “alguien en quien podía confiar, alguien a quien amo muchísimo”. Agregó que el entrenador llenó un gran vacío para él y su hermano, el esquinero de los New Orleans Saints, Rejzohn Wright, quien jugó en Laney en 2018 y 2019, después de la muerte de su padre en 2017.

“Beam intervino, asumió como figura paterna, un papel de padre”, dijo Nahshon Wright. “Él hizo mucho por mí, por mi hermano y por mi familia. Ha estado allí. Ha estado allí en cada paso del camino y no se detendrá. Sin duda, gané un ángel”.

En una escena de “Last Chance U”, el entrenador de Laney, John Beam, habla con el jugador Rejzohn Wright. (Netflix)

Rejzohn Wright volvió a publicar un videoclip de la intercepción de su hermano y sus consecuencias en X y escribió: “¡Viva Coach Beam para siempre con nosotros!”

En una publicación de Instagram del 19 de octubre, Beam escribió que estaba “en Chicago para ver la batalla de los hermanos” mientras los Bears recibían a los Saints. El orgullo y el amor que Beam sentía hacia sus ex jugadores fueron más que evidentes en las fotos que publicó y las palabras que escribió.

“El estilo Wright: cree siempre y sigue trabajando, nunca te rindas y cree que el camino se abrirá”, escribió Beam.