El dinero ayudó a los Dodgers a ganar la Serie Mundial. Pero la cultura los ayudó a superar el séptimo juego.

Con confeti a sus pies, una bebida en la mano y una sonrisa de alivio y euforia a partes iguales en su rostro, el tercera base de los Dodgers, Max Muncy, solo pensó superficialmente en la pregunta de la noche.

¿Habían cimentado los Dodgers una dinastía?

“Supongo que sí”, dijo.

Durante las últimas seis temporadas, Muncy había sido uno de los seis jugadores de los Dodgers que participaron en sus tres recientes campeonatos de Serie Mundial. Se había convertido en una de las caras de un equipo que se elevó a alturas históricas de todos los tiempos.

Pero cuando surgió el tema del legado del club, mientras estaba en el campo tras el emocionante viaje del séptimo juego de los Dodgers en Toronto el sábado por la noche, la mente del veterano de 35 años estaba ocupada por otro pensamiento. El orgullo que sentía emanaba de una fuente diferente.

“Lo que más me enorgullece es la cultura que hemos creado”, dijo. “Espero que eso sea de lo que más se habla”.

En el discurso público, por supuesto, no lo será.

Estos Dodgers, con su plantilla repleta de estrellas, una nómina récord de 415 millones de dólares y una reputación establecida desde hace mucho tiempo como villanos gastadores que podrían estar arruinando el béisbol, sólo han alimentado aún más los debates sobre las desigualdades financieras del deporte.

Con una batalla laboral acercándose el próximo año, se convertirán en representantes: el principal ejemplo, argumentarán los críticos, de lo que está mal con la única liga deportiva profesional importante en América del Norte sin un tope salarial estricto.

Algunas de esas preocupaciones estarán justificadas (los Dodgers están gastando a niveles que la MLB nunca antes había visto, y mucho más allá de la mayoría de sus competidores). Otros serán exagerados (también están gastando dentro de las reglas de la liga y reinvirtiendo los ingresos en su plantilla en un porcentaje más alto que casi todas las demás franquicias).

A los propios jugadores, sin embargo, les importa un bledo.

Después de todo, el dinero podría haberles dado el talento para ganar Series Mundiales consecutivas. Pero se necesitó algo más para ayudarlos a llegar, y especialmente a superar, la prueba física y mental que enfrentaron en el Juego 7 del sábado.

“Cuando llegas a los Dodgers y te pones el uniforme de los Dodgers, todo se trata de: ‘¿Cómo haces lo que tienes que hacer para ganar el juego? ¿Cómo ayudas al equipo a ganar el juego?'”, dijo Muncy, con su voz ronca comenzando a quebrarse. “En serio, no puedo expresar con palabras lo mucho que significa para mí que hayamos creado algo tan especial que todo el mundo conoce ahora”.

El segunda base de los Dodgers, Miguel Rojas, derecha, celebra con Max Muncy después de que el equipo ganó el Juego 7 de la Serie Mundial. (Robert Gauthier / Los Ángeles Times)

La cultura y la camaradería pueden ser rasgos cliché fáciles de señalar después de cualquier campeonato de Serie Mundial, pero de todos modos estuvieron presentes en la búsqueda de los Dodgers por repetir este año.

Consideremos el primer gran punto de inflexión de esta postemporada: el icónico “juego de ruedas” que los Dodgers ejecutaron para defender un toque en la novena entrada del Juego 2 de la Serie Divisional de la Liga Nacional.

Esa maniobra fue sugerida y ejecutada por Mookie Betts, un jugador que los Dodgers firmaron por $365 millones hace cinco años para ser jardinero derecho Guante de Oro, pero que pasó al campocorto por necesidad de plantilla a tiempo completo esta temporada y se transformó en finalista del Guante de Oro.

Los dólares podrían ser la razón por la que Betts juega ahora en Los Ángeles. Pero fue su incansable rutina diaria de lanzar rodados dentro del cuadro y su capacidad para aprender y superar los dolores de crecimiento de principios de temporada, lo que hizo posible ese momento.

“Creo que se subestima que él juegue ese calibre de campocorto”, dijo el presidente de operaciones de béisbol, Andrew Friedman. “No creo que la gente esté prestando suficiente atención a lo difícil que fue”.

Lograr la NLDS requirió contribuciones de otro talento estrella que desempeñara un nuevo rol inesperado.

Cuando el fenómeno japonés novato Roki Sasaki firmó con los Dodgers esta temporada baja, encendió las preocupaciones externas sobre su acumulación de talento. Sasaki, sin embargo, tuvo problemas como titular, se perdió la mayor parte del año por una lesión en el hombro y luego enfrentó una decisión antes de los playoffs sobre si pasar o no al bullpen.

Aceptó, a pesar de no haber sido nunca antes un relevista en su carrera profesional. Y en los playoffs, llenó el enorme vacío del equipo como cerrador, resaltado por las tres entradas perfectas que lanzó en la victoria del Juego 4, que aseguró la victoria en la NLDS.

De izquierda a derecha, Shohei Ohtani, Yoshinobu Yamamoto y Roki Sasaki celebran tras ganar la Serie Mundial. (Robert Gauthier / Los Ángeles Times)

“Que Roki haya salido adelante en ese lugar después del año que ha tenido”, dijo Muncy en ese momento, “eso fue enorme para nosotros”.

La Serie de Campeonato de la Liga Nacional fue la única vez que los Dodgers claramente superaron a un oponente de playoffs, superando a los superados Cerveceros de Milwaukee gracias a actuaciones históricas de lanzadores abridores de Blake Snell (un fichaje de $182 millones la última temporada baja), Yoshinobu Yamamoto (un fichaje de $365 millones el invierno anterior) y Tyler Glasnow (una adquisición de $136,5 millones), y luego una actuación doble de todos los tiempos en el Juego 4 de Shohei Ohtani (el hombre de $700 millones que ha sido en el centro de la consternación por el gasto de los Dodgers).

La Serie Mundial, sin embargo, trajo un desafío inesperadamente duro por parte de los Azulejos de Toronto, quienes eran muy desfavorecidos frente a los Dodgers a pesar de su propia nómina de los cinco primeros de $278 millones.

En el Clásico de Otoño, el brillo de invencibilidad de los Dodgers quedó destrozado. Su alineación tuvo problemas. Sólo Yamamoto mantuvo su anterior nivel de dominio en la rotación. Un bullpen que había sido sospechoso durante mucho tiempo finalmente falló. Y en muchas facetas de la serie (en la que los Azulejos superaron a los Dodgers 34-26 y batearon .269 frente al promedio del equipo de .203 de los Dodgers), los Dodgers lucieron en segundo lugar.

“Quiero decir, en términos generales, no jugamos muy bien”, dijo Friedman. “Pero esos grandes momentos cruciales es donde nuestros muchachos realmente se mostraron… Lo que creo que afecta a quiénes son, cómo compiten, cuánto se preocupan unos por otros, cuánto les importa traer un campeonato de regreso a Los Ángeles en años consecutivos”.

Estuvo el Juego 3, cuando los Dodgers prevalecieron en un maratón de 18 entradas al recibir un impulso imprevisto del poco conocido relevista Will Klein, quien estuvo dispuesto a sacrificar su brazo en una agotadora salida de cuatro entradas a pesar de pasar la mayor parte de este año atrapado en las menores.

Estuvo el Juego 6, cuando el equipo sobrevivió a un posible atasco en la novena entrada que puso fin a la temporada gracias al veterano instinto defensivo Kiké Hernández (el incondicional de octubre de alta energía que comenzó todos los juegos de los playoffs después de un tiempo de juego limitado en la temporada regular) y Miguel Rojas (quien se ha convertido en uno de los líderes emocionales del equipo desde que fue adquirido en un canje de 2023 por un prospecto de ligas menores, a pesar de que también desempeñó un papel de profundidad durante la mayor parte del verano) brilló en una doble matanza para sellar la victoria.

“Eso es lo que nos hace realmente duros”, dijo Rojas. “[We’re] compitiendo todos los días, e independientemente de cuál sea la situación, creo que todos [is able to] Simplemente olvídate del pasado y concéntrate en el momento ahora mismo”.

El séptimo juego fue la prueba definitiva.

Los Dodgers iban perdiendo desde el principio, con el Rogers Center temblando después del jonrón de tres carreras de Bo Bichette en la tercera entrada. No pudieron apoyarse en Ohtani, quien parecía agotado al comenzar el juego como lanzador con un breve descanso. En cambio, tuvieron que recuperarse, jugando desde atrás hasta la novena entrada, cuando su temporada estaba a dos outs de terminar en un fracaso.

“Seguimos y seguimos y seguimos”, dijo Muncy. “Estoy muy orgulloso de todos los muchachos por no perder la esperanza”.

Hubiera sido fácil hacerlo. Después de dos años agotadores, llenos de carreras profundas en postemporada y viajes internacionales de apertura de temporada y la presión diaria que vino con sus grandes gastos de temporada baja, el tanque del club parecía estar tambaleándose vacío. Después de todo, el puro talento sólo puede mantenerse durante un tiempo.

“Ha sido un largo viaje para el equipo, para la organización, para cada jugador aquí”, dijo Rojas antes del Juego 6. “Ha sido muy estresante y todos están mentalmente cansados”.

Pero aquí, declaró Muncy, es donde entró en juego la cultura de los Dodgers.

“Se trata del equipo. No importa uno mismo”, dijo. “Cuando sales del campo y tienes a todo un grupo de muchachos en [the dugout] diciendo: ‘Oye, gran entrada’. Desechemos algo juntos. Pongamos a un chico en la base. Hagamos una carrera’, eso significa todo”.

Al final, los Dodgers evocaron sus momentos más heroicos cuando más los necesitaban.

Con un out en el noveno, fue nada menos que Rojas, quien no estaba seguro de jugar siquiera en el Juego 7 después de agravar una lesión intercostal la noche anterior, quien empató el marcador con un milagroso jonrón.

“Cuando juegas bien, tratas bien a la gente, eres un compañero de equipo como lo es Miguel, creo que lo dijimos ahí, el juego te honra”, dijo el primera base Freddie Freeman. “Simplemente hacía todo lo posible para ayudar a este equipo a ganar”.

A partir de ahí, los Dodgers (recurriendo a su cuarto abridor tradicional fuera del bullpen esa noche) convocaron a Yamamoto, quien hizo algo que ningún contrato récord podría haber predicho al lanzar 2 ⅔ entradas en blanco con cero días de descanso después de su apertura de 96 lanzamientos en el Juego 6.

“No puedo evaluar eso”, dijo Friedman.

“Eso va a pasar a la historia como una de las mejores actuaciones de campeonato en cualquier deporte”, añadió el entrenador de lanzadores Mark Prior.

Will Smith, uno de los pocos talentos locales en un equipo de pistoleros a sueldo, dio el golpe ganador con su jonrón en el undécimo.

“Para mí, él personifica gran parte del éxito que hemos tenido en retrospectiva”, dijo Friedman. “En términos de nuestro proceso de exploración, nuestro proceso de desarrollo de jugadores, qué tan bien trabajan juntos, y luego él salió adelante y tuvo el impacto que ha tenido a nivel de Grandes Ligas”.

Y apropiadamente, fue Betts quien registró los outs que aseguraron el campeonato con un golpe de doble matanza hacia él en el corto.

“Una reverencia perfecta a lo que fue una temporada increíble por lo que hizo como campocorto este año”, dijo Friedman.

Todo ello, señaló con orgullo Muncy, ejemplificó lo que los Dodgers sostienen que era el espíritu de su equipo; el tipo de intangibles que no aparecerán en un balance o lista de nómina, incluso con todo el dinero que han gastado.

“Eso es lo que hemos creado aquí”, dijo Muncy. “Y eso es de lo que estoy más orgulloso”.

“Seguimos adelante y perseveramos”, repitió el manager Dave Roberts. “Y somos el último equipo en pie”.