El enfrentamiento de la Serie Mundial Dodgers vs. Blue Jays aumenta la audiencia en Japón y Canadá

¿Qué es diferente en la Serie Mundial este año? Los Yankees de Nueva York no están aquí y los Azulejos de Toronto sí.

Para las Grandes Ligas, eso representa una oportunidad.

En vísperas del Clásico Mundial de Béisbol, mientras la liga intenta aumentar su popularidad en todo el mundo y considera enviar a sus jugadores estrella a los Juegos Olímpicos de 2028, los índices de audiencia de la Serie Mundial son alentadores.

Para los dos primeros juegos de la Serie Mundial, la audiencia promedio en Japón fue casi tan alta como en los Estados Unidos, a pesar de una población que es un tercio de la de los EE. UU., y la audiencia promedio en Canadá fue 10 veces mayor que el año pasado.

El promedio en los tres países, a través de dos juegos: 30,5 millones, dijo el martes la MLB. El promedio de la Serie Mundial del año pasado: 28,6 millones.

La audiencia del Juego 1 para esos tres países: 32,6 millones, la más alta para un juego de la MLB en EE. UU., Canadá y Japón combinados desde el Juego 7 de la Serie Mundial de 2016 entre los Cachorros de Chicago y los Guardianes de Cleveland.

Cuando los Dodgers y los Yankees jugaron en la Serie Mundial del año pasado (un choque entre los dos mercados más grandes de los Estados Unidos), el juego promedio atrajo a 15,8 millones de espectadores en los EE. UU. Durante los dos primeros juegos de la Serie Mundial de este año, el juego promedio atrajo a 12,5 millones de espectadores en las plataformas Fox, por lo que los mercados canadienses no están incluidos.

Sin embargo, incluso sin un equipo estadounidense que se oponga a los Dodgers, Fox dijo que los índices de audiencia de este año son mejores que los de cualquier otra Serie Mundial desde la pandemia, además de los del año pasado.

Las Finales de la NBA de este año, un enfrentamiento de mercado pequeño entre Oklahoma City e Indiana, atrajeron a un promedio estadounidense de 10,3 millones de espectadores.

La Serie Mundial de este año presenta al equipo de Japón (el equipo de Shohei Ohtani, Yoshinobu Yamamoto y Roki Sasaki) contra el único equipo de las Grandes Ligas de Canadá. Audiencia media en Japón: 10,7 millones, a pesar de que los partidos empiezan allí a las 9 de la mañana

La audiencia promedio de la Serie Mundial del año pasado en Canadá: 720.000. Esa cifra en dos partidos este año: 7,2 millones. La población de Estados Unidos es 10 veces mayor que la de Canadá.