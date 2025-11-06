El entrenador del Heat, Erik Spoelstra, va de Denver a una casa en llamas

Una casa en Florida propiedad del entrenador del Miami Heat, Erik Spoelstra, fue destruida por un incendio la madrugada del jueves.

El Cuerpo de Bomberos de Miami-Dade recibió una llamada alrededor de las 4:30 am sobre un incendio en una residencia en Coral Gables. Se enviaron más de 20 unidades y “encontraron fuego tan alto como los árboles”, según la jefa del batallón MDFR, Victoria Byrd.

“A su llegada, las unidades encontraron una casa completamente envuelta en llamas, incluido un colapso parcial del techo”, dijo Byrd en un video publicado por el departamento de bomberos. “Las unidades lograron extinguir rápidamente el incendio, sin embargo, el fuego tomó el control [of] la mayor parte de la casa. No se reportaron heridos ni muertes y el incendio está bajo investigación”.

Byrd dijo a los periodistas en el lugar que ninguna otra estructura en el área se vio afectada por el incendio.

Según los bomberos, no había nadie en casa durante el incendio. Spoelstra había entrenado al Heat en Denver el miércoles por la noche. El vuelo chárter del equipo a Miami aterrizó a las 5:11 am del jueves y Spoelstra llegó a casa poco después.

Las imágenes de video muestran a Spoelstra caminando afuera de la propiedad, a veces sosteniendo su cabeza entre sus manos con incredulidad, mientras los bomberos trabajaban para contener las llamas. Se dice que el entrenador asistente del Heat, Chris Quinn, también llegó a escena en algún momento.

El entrenador del Miami Heat, Erik Spoelstra, se dirige al vestuario después de una derrota por 122-112 ante los Nuggets el miércoles por la noche en Denver. (David Zalubowski / Prensa Asociada)

Spoelstra compró la casa de cinco habitaciones en diciembre de 2023, según los registros de propiedad, y luego realizó un trabajo extenso en la propiedad. WPLG-TV en Miami informó que un vecino dijo que la casa había estado en renovación durante más de un año y que Spoelstra había organizado recientemente una gran fiesta en el patio trasero.

“Utilizamos múltiples aparatos aéreos, camiones de bomberos y equipos de rescate para ayudar a combatir este incidente”, dijo Byrd. “Debido al muro de privacidad y a la gran cantidad de cobertura de árboles, era muy difícil el acceso, con solo un punto de entrada. Los hombres y mujeres del Cuerpo de Bomberos de Miami-Dade pudieron extinguir este incendio y hacer el mejor trabajo que pudieron”.

Spoelstra, de 55 años, ha entrenado al Heat desde 2008, llevando al equipo a las Finales de la NBA cinco veces y ganando campeonatos en 2012 y 2013, ambas veces con el trío de superestrellas formado por LeBron James, Dwyane Wade y Chris Bosh. Spoelstra firmó una extensión de contrato por ocho años y 120 millones de dólares con el Heat el año pasado y recientemente fue nombrado entrenador del equipo de baloncesto masculino de Estados Unidos para la Copa del Mundo de 2027 en Qatar y los Juegos Olímpicos de 2028 en Los Ángeles.

La Prensa Asociada contribuyó a este informe.